Nueva fecha para el concierto de Valeria Castro en Valladolid tras su retirada temporal La cantante canaria hace un parón en su gira para cuidar su salud mental tras la polémica en redes sociales

El Norte Valladolid Viernes, 17 de octubre 2025, 09:46

La cantante canaria Valeria Castro ha aplazado su concierto en Valladolid, previsto para este domingo, 19 de octubre, a las 20:30 horas en el Centro Cultural Miguel Delibes, después de que su gira, que también incluía una actuación en Burgos, se haya paralizado al retirarse la artista temporalmente de los escenarios por motivos de salud mental. La que puso voz a la banda sonora de la Seminci 2023 junto a Vetusta Morla, ha sido objeto de burla en redes sociales tras su polémica actuación el pasado lunes 13 de octubre en el famoso programa de canto 'Operación Triunfo 2025'. Castro, acudió como invitada junto a Dani Fernández para cantar '¿Y si lo hacemos?'.

La decisión de la cantautora de tomarse un descanso de los escenarios viene dada por los problemas de salud mental con los que lleva tiempo lidiando que se han acrecentado después de las críticas recibidas. «Los últimos meses no han sido fáciles para mí y las últimas semanas, de manera progresiva, todo se me ha ido agarrando a la garganta», escribía Castro en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El concierto de Valladolid, que estaba previsto para este domingo 19 de octubre a las 20:30 horas, finalmente será pospuesto y se celebrará el 22 de febrero del próximo año, según indica la web del Centro Cultural Miguel Delibes. Además, indican que las entradas ya adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha, sin necesidad de realizar algún cambio.

Para los afectados por el cambio, informan de que se puede solicitar la devolución del dinero de la entrada por el mismo canal oficial en el que fueron compradas. La fecha límite para solicitar la devolución es el 16 de noviembre.

De esta forma, la cantautora permanecerá alejada de los escenarios durante un tiempo. «El agotamiento y mi salud mental, que se ha ido mermando, me han ido apagando poquito a poco. Por mucho que haya intentado dar lo mejor de mí en cada escenario al que me he subido, hay veces en las que todo esto es imposible de gestionar y se hace evidente», mencionaba la cantante a cerca de los problemas de salud mental que ha ido acarreando recientemente.

Polémica en redes sociales

Castro se encontraba en medio de su gira cuando el pasado lunes 13 de octubre se subió a los escenarios del famoso programa de canto 'Operación Triunfo 2025' junto a su amigo Dani Fernández. Cantaron '¿Y si lo hacemos?', una canción conjunta que ha acumulado miles de reproducciones en internet y que ha sido objeto de polémica en las redes sociales tras la actuación de la cantante en el programa.

Como indicaba en su comunicado, los diferentes problemas con los que ha tenido que lidiar han provocado que su voz se vea afectada y no suene de la misma manera que otras veces. Después de la avalancha de comentarios negativos que ha recibido, la cantante se ha visto obligada a tomarse un tiempo. «Después de reflexionar mucho y, aconsejada por expertos, me veo obligada a tomar una pequeña pausa en este camino para recuperarme física y mentalmente; tengo claro que en ningún sitio soy tan feliz como encima de un escenario, pero también creo que les debo a ustedes y a mi misma hacerlo desde el estado y el lugar que merece», escribía la canaria.