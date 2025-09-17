El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Agotadas las entradas de Viva Suecia en Valladolid

La banda murciana actuará el sábado día 21 de febrero en el Pabellón Pisuerga para presentar su nuevo disco

D. F.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:57

Tan solo cuatro horas han tardado en agotarse las entradas para el concierto del grupo español Viva Suecia en Valladolid. Este miércoles 17 a las 13:00 horas dentro de la plataforma Fever y también una hora antes para los usuarios registrados los fans del grupo indie podían comprar su ticket para disfrutar del que será uno de los conciertos más importantes de 2026 en la capital del Pisuerga.

Los murcianos presentarán en el Pabellón Pisuerga su nuevo disco acompañado de la nueva gira 'Hecho en tiempos de paz'. Un tour que los llevará a recintos de gran formato en ciudades como Madrid, Valladolid, Zaragoza, La Coruña, Bilbao, Granada y Murcia.

La propia banda ha anunciado el cartel de 'Sold out' en su cuenta oficial de Instagram. «¿Qué barbaridad es esta?» escribieron en dicha publicación.

