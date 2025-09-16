Viva Suecia presentará su próximo disco en Valladolid La banda murciana tocará en concierto los temas de 'Hecho en tiempos de paz' el 21 de febrero en el Pabellón Pisuerga

El Norte Martes, 16 de septiembre 2025, 11:51

Viva Suecia vuelve a Valladolid en uno de los primeros grandes conciertos del 2026. La banda murciana actuará el sábado día 21 de febrero en el Pabellón Pisuerga de Valladolid presentando su nuevo disco y su nueva gira 'Hecho en tiempos de paz'. El álbum se lanzará el 10 de octubre. Las entradas salen a la venta este miércoles 17 a las 13:00 horas dentro de la plataforma Fever y también estará una hora antes para los usuarios registrados.

El concierto se realiza con la colaboración de Ayuntamiento de Valladolid dentro del marco de conciertos del ciclo Valladolidindie, el festival más largo del mundo en su XXXII edición.

La banda murciana inicia una nueva etapa con 'Hecho en tiempos de paz', su próximo álbum y la gira más ambiciosa de su carrera. Un tour que los llevará a recintos de gran formato en ciudades como Madrid, Valladolid, Zaragoza, La Coruña, Bilbao, Granada y Murcia.

Tras años de crecimiento constante, festivales multitudinarios y giras sold out, la banda confirma que ha llegado el momento de afrontar el reto de los grandes recintos. El tour arrancará a finales de este mes en Madrid con la primera de las dos fechas que tienen agotadas en el Movistar Arena (la segunda es en marzo 2026).

'Hecho en tiempos de paz' es un estallido creativo: un canto al cambio, a la búsqueda de la paz y a la intensidad emocional llevada al límite. Singles como 'Dolor y gloria', 'Deja encendida una luz', 'Sangre' y 'Querer' adelantan un álbum que promete marcar a fuego su trayectoria. Cada tema confirma que Viva Suecia se encuentra en uno de sus momentos más sólidos y transcendente, listos para convertir su gira en uno de los grandes acontecimientos musicales de 2025–2026.

Las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 17 de septiembre a las 13:00 h. en Fever y una hora antes si estás registrado en el siguiente enlace www.vivasuecia.com