Una Península de lenguas indoeuropeas

El estudioso de la lengua y expolítico José Valín (Villalón de Campos, 1948) presentará el martes 'De Hispalis a Iruña, de Tarraco a Olissipo. Lenguas, pueblos y gentes de la Hispania antigua' (Editorial Spica Siglo XXI), una obra de mil páginas en la que ha trabajado durante los dos últimos años, pero con anotaciones de casi medio siglo, y en el que concluye una revelación que podría ser «revolucionaria»: que casi toda la Península Ibérica contaba con culturas y lenguas de tronco indoeuropeo, salvo las fundaciones costeras, al contrario de lo que se había creído hasta ahora. La mayor parte de estas conclusiones «se justifican claramente», si bien reconoce que otras «no superan el umbral de la conjetura».

Esto ha permitido al exconsejero de Agricultura y expresidente de la CHD «pasar revista» a más de mil términos antiguos y modernos relacionados con las lenguas indoeuropeas hispánicas. Supone plantear como posible el origen de localidades como Toledo, Sajambre, Salamanca, Numancia, Palencia, Sevilla.... «El libro plantea, que frente a lo que muchas veces se ha señalado, que en la zona sur había una presencia muy notable de gentes de etnias cercanas a los fenicios y similares, la gran mayoría de la Península estaba vinculada a las lenguas indoeuropeas2, insiste.

El autor recuerda que ha conciliado durante más de 50 años sus diversas responsabilidades profesionales con la lectura «ferviente» y el estudio de las técnicas comparativas de las lenguas indoeuropeas, así como de las disciplinas paleohispánicas. Hoy acumula cerca de 5.000 fichas específicas sobre diversos datos lingüísticos de la Antigüedad peninsular. «Yo he sido lector toda mi vida, he tenido numerosos textos que trataban esta materia de una forma o de otra», apunta Valín, quien ensalza la labor de publicaciones enmarcadas en Congreso de Lenguas Paleohispánicas, que se celebra cada cinco años, y en el que participa una serie de catedráticos con sus investigaciones concretas sobre tema determinados, «a los que he sido fiel seguidor», expone.

De hecho, resume que la obra «responde a una resbaladiza pasión etimológica», en la que trata de «mantener un constructo sobre el conjunto de la estructura lingüística y cultural de cada uno de los pueblos». «Este libro da respuesta a bastantes preguntas de aquellos que quieren saber su identidad, de dónde procede su familia, de dónde viene el nombre de su pueblo, de su tierra…», manifiesta, mientras muestra un mapa de Iberia de Ptolomeo.

El libro está publicado por la vallisoletana Editorial Spica Siglo XXI y el acto será presentado por Javier Muñoz Álvarez, autor e ingeniero de caminos del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de Castilla y León, a las 20 horas, en la Casa Zorrilla de Valladolid el martes.

Valín se adentra en qué «gentes eran y qué lenguas hablaban astures, vacceos, cántabros, vascones, lacetanos, carpetanos, lusitanos, ilergetes, vetones, turdetanos, contestanos, bastetanos y tantos otros que ocupaban estas tierras antes del dominio romano». Trata de mostrar que la mayoría de aquellas gentes «formaban parte del mismo tronco indoeuropeo», al que pertenecían latinos, griegos, celtas, germanos, hititas o indoiranios por su lengua y su cultura, excepción hecha de los conocidos asentamientos coloniales semíticos costeros con escasa implantación territorial.

A lo largo del texto se identifican sobre el territorio peninsular distintas voces con las que en aquel grupo de lenguas designaron ríos (hidronimia), montes, aldeas, clanes, fortalezas y mercados, así como ciertas plantas y animales. Este conjunto léxico no solo permite reconocer el sentido del nombre de cientos de poblaciones como Hispalis, Tarraco, Iruña, Olisippo (Lisboa), Pallantia, Sagunto, Tartessos, Helmántica, Ilicc o Ilerda, sino de etnónimos como el de los vacceos, astures, vetones, vascones, galaicos, oretanos, edetanos, ilergetes, turdetanos o cántabros, entre otros.