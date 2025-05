La nueva novela de Pérez Gellida cobra vida en Valladolid

En el Café del Norte, el establecimiento hostelero con más solera de la ciudad que abrió sus puertas en 1861. Ahí ha dado comienzo el ... paseo literario que César Pérez Gellida ha organizado juntado a la Editorial Destino con motivo del estreno de su nueva novela 'Nada bueno germina', la continuación de 'Bajo tierra seca' con la que el autor vallisoletano se alzó con el Premio Nadal en 2024. La prensa nacional y local ha recorrido algunos de los escenarios de Valladolid que durante el último tercio de 'Nada bueno germina' forman parte fundamental de la novela. «Cuando empecé a escribir sabía que el final me llevaría a mi ciudad, a Valladolid», explicaba César Pérez Gellida.

Así pues, Sebastián Cano, interpretado por un actor, daba la bienvenida a los presentes en el Café del Norte tras haber recorrido, la prensa que acudía desde Madrid y Barcelona, «el mismo camino que Antonia Monterroso realiza en la novela cuando llega a Valladolid». Antonia Monterroso, otro de los personajes principales de la novela, se baja en la estación Campo Grande y recorre Plaza Zorrilla, calle Santiago y Plaza Mayor. «Es aquí, en el Café del Norte, donde Antonia y Carlos Echegaray tienen una bonita historia que mi padre, César Pérez Gellida, relata en su nueva novela», explica Sebastián Cano, interpretado por un actor.

Tras un par de pinceladas sobre lo que fue Valladolid para la historia de España a principios del siglo XX, momento en el que se ambienta la novela, Sebastián Cano invitaba a los presentes a acompañarle hasta el Círculo de Recreo, uno de los escenarios claves en el final de 'Nada bueno germina'. «De estilo ecléctico y querencia modernista se erige orgulloso en la esquina de calle Olleros y Constitución a escasos metros de la Plaza Mayor», así define el autor vallisoletano el Círculo de Recreo, impulsado por Carlos III, «donde acude lo más granado de la sociedad, una premisa que en Valladolid se cumple con creces».

El paseo literario obligaba a la prensa local y nacional a adentrarse en los rincones secretos del Círculo de Recreo y descubrir la biblioteca «que tiene un gran fallo, no tiene los libros de mi padre y escriba», precisaba Sebastián Cano, personaje ficticio de las novelas 'Bajo tierra seca' y 'Nada bueno germina'. Allí, entre libros y armarios de madera, Pérez Gellida cogía el testigo de su personaje para dirigir el encuentro con los medios.

Su primera novela, después de alzarse con el Premio Nadal en 2024, continúa los que empezó con 'Bajo tierra seca', ahora en 'Nada bueno germina', su continuación. «El Premio Nadal me ha abierto muchos puertas que antes estaban cerradas. Aunque llevo muchos años escribiendo no siempre consigues llegar a nuevos lectores que no consumen novela negra y 'thriller'. Sin embargo, muchos me han descubierto gracias al Premio Nadal, una publicación que leen muchísimas personas independientemente del género literario», confiesa el autor vallisoletano.

Entre las muchas ciudades por las que Antonia Monterroso y Sebastián Cano recorren en su huída desde Andalucía, Valladolid ocupa el tercio final de la novela. «Matar en casa es mucho más sencillo, es mi zona de confort. No ha sido casualidad que la novela termine aquí, ha sido un necesidad creativa mía porque escribiendo una novela que ocurre a principio del siglo XX es delito no pisar Valladolid», finaliza el autor.