Miguel Ángel Real debuta con un poemario sobre la capacidad de reírse de uno mismo Miguel Ángel Real. / El Norte El filólogo vallisoletano y catedrático de español en Francia presenta este miércoles en la librería Sandoval 'Zoologías' JESÚS BOMBÍN Valladolid Martes, 9 abril 2019, 08:00

Vallisoletano que enseña español en Francia desde 1991 como catedrático en el Lycée de Cornouaille de la localidad de Quimper (Bretaña), Miguel Ángel Real debuta mañana, miércoles, con la presentación de 'Zoologías' (en Huida), su primer poemario, una aventura que se ha atrevido a afrontar después de toda una vida traduciendo poesía española al francés y viceversa, de publicar algunos poemas en revistas españolas como 'La galla ciencia' y 'Saigón', en la venezolana 'Letralia' y en las mexicanas 'El humo', 'La piraña' y 'Gotas y hachazos'. «Quería abordar desde la poesía nuestra capacidad para observar la vida cotidiana y recrearla; digamos que a mí este mundo no me gusta y no hay nada peor que admitirlo tal y como es, así que intento imaginar uno con puntos común con los animales, invitando a adoptar una mirada curiosa sobre todo lo que nos rodea; a cualquier objeto, por pequeño que sea, intento atribuirle un valor poético», explica Miguel Ángel Real.

Acude este miércoles, 10 de abril, a la librería Sandoval de Valladolid (20:00 horas) para presentar, acompañado por el periodista Santiago Martín, un poemario sustentado sobre «la capacidad cerebral de reírse de uno mismo» a través del humor, el juego, la doble intencionalidad y la ironía. «Con el pretexto del mundo animal intento encontrar un ángulo poético para mostrar esa curiosidad indispensable para ver el mundo, me interesa aportar una visión nueva, fresca, de cada instante».

Admite que en la ironía que destilan sus versos se percibe «dolor escondido», aunque, asegura, «intento burlarme de mi propia inseguridad cuando no sé cómo tratar con otras personas». Bregado en la traducción poética del castellano al francés, se declara fascinado por nombres como Martín Parra, «con un estilo y una virtuosidad lingüística increíble que me recuerda a Umbral»; Tulia Guisado con una obra «sobresaliente» como 'Estudios sobre noviembre', o la «calidad» que demuestra Angelo Nestore en 'Actos impuros'.

Veintiocho años viviendo en Francia le sirven para ser testigo de la escasa visibilidad de la literatura española más allá «de autores de 'best sellers' como Carlos Ruiz Zafón». Para el autor vallisoletano la poesía supone también un modo de seguir en contacto con la producción literaria española gracias a las nuevas tecnologías. «Me sirve para comprobar que nuestra literatura tiene muy buena salud, aunque se exporta mal; en Francia hago lecturas en librerías y centros culturales y veo lo poco que se sabe sobre los poetas españoles; Luis Alberto de Cuenca es de los más conocidos, aunque en círculos muy entendidos».

Por el momento ha publicado 'Zoologías' en castellano, a la espera de una versión francesa que sí tendrá su próximo poemario, aún en fase de preparación y que saldrá de la imprenta el último trimestre de este año con el título 'Como dados redondos'.

Para Miguel Ángel Real la escritura poética supone una puerta para huir de la mediocridad. «Vivimos en un mundo tan banal que la poesía me da aire desde que era estudiante y leía a autores como Jorge Guillén, una pauta para mí. Me enamora leer y escribir poesía porque me gustan las cosas que no se venden».