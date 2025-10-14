José M. Ortega presenta su novela del Santo Grial

El Norte Martes, 14 de octubre 2025, 16:49 Comenta Compartir

Primero fue un ensayo y ahora lo ha llevado a la novela. José Miguel Ortega presenta este jueves en Oletvm (19:00 h.) 'Calix Domini. La conjura del Grial' (Editorial Adarve). Le acompañará la profesora Margarita Torres, con la que escribió 'Los Reyes del Grial' (Reino de Cordelia).

Metodio y Ágata protagonizan esta ficción que traslada al lector al siglo XI. Con ellos cruzamos el Mediterráneo portando el Santo Grial. De Jerusalén a León durante dos años convulsos en el que los bárbaros acechan el sur de Europa, los musulmanes sufren hambruna, los ortodoxos tienen un gran poder sobre el Santo Sepulcro, el papa León IX guerrea contra los normandos, se suceden nuevas herejías.

«Quería contar esta apasionante historia de manera lúdica. Hay ciertas cosas que desde el punto de vista académico no se pueden afirmar por falta de documentación pero sabes que tenían que ir por ahí y se pueden recrear en una novela», explica el autor vallisoletano quien cifra en tres los protagonistas de su primera novela, la citada pareja y el propio cáliz. De hecho los poderes del codiciado objeto planean sobre el destino de Ágata y Metodio.