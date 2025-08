El cáliz de San Isidoro de León ya tiene novela

Recepción dispar, curiosidad eterna

«Es un tema polémico. Lo sabíamos desde el principio», reconoce Ortega. Su ensayo 'Los Reyes del Grial' (2014, Reino de Cordelia, va por la sexta edición), escrito con Margarita Torres, tuvo un gran impacto mediático internacional. En cuanto a los historiadores, según familias, «nos defienden los ingleses, nos detestan los franceses. Hemos recibido ataques brutales. A otros les ha parecido bien, pero no se pronuncian públicamente». No han abandonado el tema y tienen previsto publicar otro ensayo. «En León (donde está el cáliz, en San Isidoro) no le dan importancia, en Valencia (en Denia se hizo la transacción, según su documentación hallada) sí han visto el potencial».