El escritor Fernando Aramburu Carlos Espeso

Fernando Aramburu: «Si los libros pudieran detener guerras, bastaría con tirarlos en las zonas de conflicto»

El autor donostiarra clausura la quinta edición de Blacklladolid en Fuensaldaña

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:57

Hace años, el éxito literario, político y sociológico de 'Patria' de Fernando Aramburu vino a enseñar las posibilidades luminosas de diálogo, entendimiento, comprensión mutua y ... perdón entre dos bandos aparentemente irreconciliables tras los más duros estragos del terrorismo de la banda ETA. Pero esa esperanza humana la reserva su autor para sus largas novelas; advierte, y que nadie espere más que oscuros abismos en los cuentos que compone su último trabajo, la compilación 'Hombre caído'. Una colección de textos negros como el alma humana, y negros como la literatura que viene a jalonar la última edición de 'Blacklladolid', clausurada este domingo tras cinco jornadas de debates literarios y gastronómicos en el Castillo de Fuensaldaña.

