Imagen de una anterior edición de Blacklladolid. Rodrigo Jiménez
Míster Cipriano

Me lo quitan de las manos, oiga

«Lo mejor es que muchas de estas cosas son apolíticas: estaban en anteriores legislaturas y supongo que permanecerán en las siguientes»

Alfonso Niño

Alfonso Niño

Valladolid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:10

Es un no parar. No nos hemos quitado el sabor a lorencito de la comisura de los labios y ya tenemos la agenda a reventar. ... Acabo de dejar de huir de pinchas callejeros que me reclamaban, a ritmo maquinero y con más insistencia que un monitor de gimnasio, que cantase las letras de las canciones y no hago más que encontrarme carteles de un mundial de puzzles. No hay cuerpo para tanto evento, oiga. Que recomponerse tiene un proceso y un ciclo. No me da tiempo. Que doblo cualquier esquina y un anuncio me advierte de que queda un mes escaso para que Isabel Coixet inaugure la Seminci. Que el domingo vi a un fantasma en la ópera del Calderón y en un mes nos montamos en un tranvía llamado Deseo. Qué estrés, qué sinvivir. Vamos, que he estado angustiado estos tres días por si a los de Inobat o Switch les diera por desplazarse a la ciudad y preparar un jaleo en el centro, aunque me da que no caerá esa breva.

