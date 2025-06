La Feria echa el cierre con Gellida, Inma Rubiales y Longarela como los más solicitados para firmar libros

Las tormentas del primer fin de semana retrajeron al público a una Feria del Libro que abrió con las 55 casetas de libreros y editores ... temiendo que los paraguas echasen a perder la cita literaria más importante del año en Valladolid. Finalmente, la mejora de la climatología a partir del miércoles, se tradujo en gente en busca de libros en la Plaza Mayor. «Hemos ido de menos a más, recuperando lo perdido por los días de lluvia, sobre todo por el aguacero del martes; parece que vamos a tener un buen final», se congratulaba ayer Pablo de Garay, presidente del Gremio de Libreros de Valladolid.

Desprovisto de firmas de mayor peso literario y mediático que en anteriores ediciones, el certamen ha vivido alguna jornada con colas de lectores en las casetas reclamando la firma del autor favorito. «Los que han atraído a más gente han sido Inma Rubiales y César Pérez Gellida, que continuó atendiendo y firmando ejemplares de su última novela, 'Nada bueno germina', incluso cuando la Feria ya había cerrado, junto a la también vallisoletana Andrea Longarela», resume De Garay. 'Nuestro lugar en el mundo' era la obra más reclamada de la extremeña Inma Rubiales, que ha hallado en el romance juvenil un territorio donde goza de gran acogida, como Longarela.

Por satisfechos se dan también en la Casa del Libro, donde lo más buscado ha sido 'El loco de Dios en el fin del mundo', de Javier Cercas, y 'La península de las casas vacías', de David Uclés. «Exceptuando los días de lluvia, no nos podemos quejar», afirma Paula Telatko mientras busca en elmostrador autores que le solicitan. «El aguacero no se puede evitar, nos ha tocado cerrar un par de ratos, pero nos damos por contentos de que el agua no haya causado daños».

Ampliar Joaquín Díaz, descubre un retrato en su homenaje. A. Mingueza Homenaje al etnógrafo Joaquín Díaz Nombrado por el Ayuntamiento hijo predilecto de Valladolid el pasado 17 de mayo, la Feria del Libro engrosó el capítulo de reconocimientos al etnógrafo y estudioso de la tradición Joaquín Díaz (Zamora, 1947) con un sentido homenaje ante el que se mostró emocionado. Desde la Fundación que lleva su nombre y tiene sede en Urueña, lleva a cabo Joaquín Díaz una valiosa labor de investigación y recopilación de la música y el folclore castellano y leonés.

En Librerías Paulinas, especializada en títulos de filosofía, cristianismo y espiritualidad, también novela histórica o libros de autoayuda, les ha ido «razonablemente bien; esperábamos algo más pero hay bastante gente, aunque cuesta vender»», apunta Ricardo Barral, al frente del local con sede en la calle Angustias. En su caseta han firmado ejemplares de 'La batalla de las palabras' José Manuel Contreras, y Diego López Rapado de 'Los besos de piruleta'.

Aunque el 10% de descuento es reclamo atractivo para acercarse a la Feria, también lo es la posibilidad de hallar libros y autores habitualmente inadvertidos entre la avalancha editorial en escaparates y estanterías de las librerías. Es el caso del sello segoviano La Uña Rota y del salmantino Delirio, en otras ediciones mostrando su catálogo en el expositor del Gremio de Editores de Castilla y León y este año, por primera vez, con espacio propio en una caseta. «La gente se está parando mucho a conocer nuestro catálogo editorial y las ventas van bastante bien», se congratula María San Miguel, actriz vallisoletana que responde a los posibles compradores con una catarata de ideas y recomendaciones de literatura dramática y ensayo. «Conozco estos libros y autores y disfruto aconsejando, aunque la gente joven llega ya bastante informada». 'Mi libro monstruo', de Kate Zambrano, y textos de Juan Mayorga y Ángélica Liddell o Fernando Broncano con 'La escala de las cosas', entre lo vendido.

En el mostrador de Margen, su dependiente, Jorge Díaz, cita entre lo más reclamado también las últimas novelas de Pérez Gellida y David Uclés, junto a 'Ese imbécil va a escribir una novela', de Juan José Millás. En la Tienda de Lope, Javier Pérez tiene ya su clientela fija de estas fechas, conocedora del fondo de teatro y arte contemporáneo que ofrece en Olmedo. Por la tarde, los lectores escudriñaban entre los últimos libros que llevarse a casa.