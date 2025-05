La sugerencias literarias de Irune Fiz, profesora de Arte de la UVA

En la Facultad de Filosofía y Letras imparte Irune Fiz clases de Historia del Arte, dedicación que compagina desde hace unos meses con la dirección ... del Museo de la Universidad de Valladolid (Muva), donde se custodia la colección artística de la institución y se da voz a creadores contemporáneos a través de exposiciones temporales. Entre el ensayo y la novela que acercan al lector la historia, el arte y el patrimonio arquitectónico se mueven sus inclinaciones literarias.

'El proceso de Macanaz' Carmen Martín Gaite. Editorial Anagrama. 408 páginas. 2006.

Más allá de la coincidencia de la efeméride del centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite, asegura Fiz que habría elegido a la escritora salmantina entre sus recomendaciones. «Todo lo que escribió me parece deslumbrante, ya sean las novelas o los ensayos; de estos últimos, me inclino por el menos conocido, aunque afortunadamente ha tenido varias reediciones. El ensayo es fruto de una investigación exhaustiva en archivos, y trata la figura de Melchor de Macanaz (1670-1760), un personaje cuya trayectoria abarca desde el reinado del último rey Habsburgo hasta el de Carlos III a mediados del siglo XVIII. Toparse con Macanaz no era difícil, dado que, como dice la propia autora, sufría de grafomanía».

Para la docente de la UVA, donde obra la «magia» de Martín Gaite en esta lectura es en «la transformación de esta gris y prolija documentación en un apasionante recorrido por la biografía de este personaje, que empieza irritando y acaba causando lástima. Pero sobre todo vertebra muchos otros asuntos: el trato de un país a sus servidores, el poder de la iglesia frente al del estado, los entresijos de la diplomacia europea o la trastienda de la corte española… todos ellos temas que nos pueden interpelar actualizándolos mínimamente».

'El affaire Arnolfini' Jean-Philippe Postel. Editorial Acantilado. 168 páginas. 2023.

La segunda sugerencia literaria de la secretaria académica de la Cátedra de Teoría y Estética de la Cinematografía de la Universidad de Valladolid pasa por Jean Philippe Postel. «Es un médico que afirma haber aplicado al estudio del cuadro 'El matrimonio Arnolfini', de Jan van Eyck, los métodos de observación clínicapropios de su profesión. Esto no se traduce en frialdad y desapasionamiento; por el contrario, se trata de un trabajo casi detectivesco lleno de erudición, pero sumamente entretenido».

Uno de los aspectos que le atrae de esta obra es el planteamiento de hipótesis novedosas en un intento de aclarar enigmas que rodean a esta obra pictórica del siglo XV, perteneciente a las colecciones reales españolas hasta el siglo XIX, «cuando desapareció en el 'río revuelto' de la Guerra de la Independencia, hasta llegar a Londres a la National Gallery décadas después, donde el autor de este breve libro pasó mucho tiempo escudriñándola. Creo que hay un cierto exceso de elucubración, aunque esto favorece la trama, que casi se puede leer como una novela de misterio sobre una pintura y un artista rodeados de enigmas».

'Aedificavit. Los edificios históricos de la Universidad de Valladolid. José Ignacio Sánchez Rivera. Editorial Acantilado. 168 páginas. 2023.

Otra de sus preferencias tiene que ver con el patrimonio arquitectónico de Valladolid destruido. Por ello recomienda la obra de José Ignacio Sánchez Rivera, editada por la Universidad. «No descubro nada nuevo al afirmar que ha sufrido mayores destrozos que el de cualquier otra ciudad de nuestro entorno. Creo, por otra parte, que esta coyuntura ha azuzado en los vallisoletanos un especial deseo de recuperar una imagen de un pasado no vivido. Un anhelo del que como historiadora del arte me siento especialmente partícipe».

Enlaza esta idea la profesora de Historia del Arte con uno de sus retos como directora del Museo de la Universidad de Valladolid: «poner en valor no solo el patrimonio con el que cuenta esta institución, sino también visibilizar el que se ha perdido. En este sentido, el libro del profesor Sánchez Rivera ha supuesto una inspiración, porque a través de dibujos acompañados de fotografías y explicaciones que contextualizan lo expuesto, podemos recuperar esos espacios universitarios que se habían ido construyendo paulatinamente desde la Edad Media y que desaparecieron en un pasado no tan lejano, víctimas, como tantos otros, de la dicotomía establecida entre tradición y modernidad».

Como colofón a la lectura del libro, desliza Irune Fiz cómo se siente interpelada en el presente: «Uno se pregunta si habremos aprendido, por fin, que no es necesario construir el progreso sobre las cenizas del pasado».