La cábala, en su cima poética

Poemas o textos poéticos escritos en tres continentes a lo largo de mil quinientos años. 'De Yanai a Ibn Gabirol, de Ha-Leví a Luria, ... del Zohar al Libro de la Creación'. Todos ellos con un nexo común: buscar esa poesía «que emerge directamente del deslumbrante y fascinador misticismo judío». Eso que comúnmente hemos dado en denominar la cábala, con toda su variedad y su permanencia en el tiempo. Atendiendo quizás, o sobre todo, «a la incitación de Gershom Scholem (el más importante especialista mundial en la mística judía) de penetrar en el 'tremendo potencial poético' de la tradición cabalística». Con esos objetivos construye Peter Cole (Paterson, Nueva Jersey, Estados Unidos, 1957) su monumental volumen 'Poesía de la Cábala'. Poemas místicos de la tradición judía, que publica la editorial Vaso Roto en edición bilingüe, con traducción del inglés de Aurelio Major.

Poesía de la Cábala Peter Cole. Vaso Roto. 416 páginas. 32 euros.

Casi medio millar de páginas donde las notas (un verdadero prodigio de conocimiento) ocupan prácticamente el mismo espacio que la selección de poemas o de textos, con su consiguiente (y esclarecedor) estudio crítico, de manos de Peter Cole. «La cima de una sublime trayectoria», en palabras del crítico Harold Bloom, que suma este título a otros de este poeta «moderno, de tipo medieval», como 'Draw Me After' (2022), 'Hymns and Qualms' (2017) o 'The Invention of Influence' (2014), además de su imprescindible 'The Dream of the Poem', publicado en 2007, que recoge la poesía hebrea escrita en España entre los siglos X y XV. Textos escritos entre Jerusalén, donde reside desde el año 1981, y la Universidad de Yale, donde imparte cátedra, que «han borrado las fronteras entre las literaturas de expresión hebrea y árabe». La obra de un experto en «traducción profunda», como él mismo dice, al que el escritor, antólogo, traductor y ensayista estadounidense Eliot Weinbergen define como «un poeta urbano cuya ciudad es Jerusalén, un clasicista cuya Antigüedad es el hebreo medieval; un sensualista cuyos objetos de deleite son el Mediterráneo; y un vanguardista cuyas formas son la meditación, la canción, la jeremiada y el proverbio».

Una inmersión extraordinaria en todos esos textos que buscan explicarle al lector avisado cómo ha sido y está siendo la reconstrucción del Cosmos «tras la catástrofe de la Creación», a través del significado profundo, numérico, esotérico, connotativo, de la palabra mística. Con oriente medio en el centro de un movimiento con raíces en todo el mundo, más allá de las diferencias entre las religiones teocéntricas. Un movimiento que suma a la cultura y al conocimiento de las ciencias y las artes antiguas, la rara belleza de una expresión poética en permanente estado de sugerencia para el lector actual.