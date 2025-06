Care Santos emociona con la historia de amor real de sus padres

El Norte Valladolid Martes, 3 de junio 2025, 22:55 Comenta Compartir

La escritora Care Santos regresa a la Feria del Libro de Valladolid con una obra profundamente personal: 'El amor que pasa' (Destino, 2024), una novela que reconstruye la historia de amor de sus propios padres a través de las más de 800 cartas que intercambiaron en los años 60 antes de conocerse en persona. «Es una novela que me debía hace más de treinta años», ha confesado la autora durante su intervención, en la que compartió con el público la emoción y el vértigo de enfrentarse a una historia tan íntima.

Santos ha explicado que la novela, que no es epistolar en sentido estricto pero sí se nutre de aquella correspondencia, ha requerido un esfuerzo de contención narrativa. «El primer reto fue no dejarme llevar por la emotividad del material. Para mí, cada carta era emocionante, pero los lectores no tienen la culpa de eso. Había que transformar ese caudal emocional en algo universal». Aun así, la escritora ha incluido fragmentos seleccionados de aquellas cartas, que muestran el enamoramiento progresivo de su padre, un joven emigrante.

El amor que pasa se centra en el inicio de la relación, un enamoramiento a distancia mantenido exclusivamente por carta. «Mis padres no se conocieron hasta meses después de empezar a cartearse. No hubo otra vía de comunicación», ha recordado Santos. En ese sentido, la novela también recoge una época, una forma de relacionarse y de entender el amor que, según la autora, «muchos lectores están reconociendo como propia».

«Es una historia mía, pero no solo mía. Hay muchas personas que se identifican con los amores a distancia, con los vínculos mantenidos contra todo pronóstico», ha manifestado Santos, que ha recibido numerosos testimonios de lectores emocionados por la cercanía del relato.

Aunque no descarta una continuación –la novela termina en el momento en que ella nace–, Santos reconoció que tras El amor que pasa se abre una etapa de pausa: «No es fácil seguir escribiendo después de algo así. Este verano necesito reunirme conmigo misma y decidir qué viene después».

En todo caso, lo que queda claro es que El amor que pasa ha tocado una fibra profunda en quienes la leen. «Las historias se tuercen –reconoció Santos al final del encuentro–, pero a veces, el inicio de una historia es tan bello que redime todo lo que viene después». Una verdad que la autora ha aprendido gracias a su propia historia, y que ahora comparte con todos sus lectores.