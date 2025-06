Luis Alberto de Cuenca atribuye a una mezcla de «política y rencor» no haber entrado en la RAE

Reciente ganador del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, Luis Alberto de Cuenca ha firmado ejemplares en la Feria del Libro. Con traje azul y ... luciendo en la solapa una insignia de la Real Academia de la Historia, accede al Círculo de Recreo donde le esperan medio centenar de personas para hablar de poesía en conversación con Luis Felipe Comendador. Pero antes, en conversación con los periodistas, preguntado sobre su frustrado ingreso en la Real Academia Española, recuerda que ya lo intentó en vano en 2004. «Entonces, cuando me presenté por primera vez, también gané, pero acababa de tener un cargo en política –secretario de Estado de Cultura en el gabinete de José María Aznar– y la razón de que no saliera fue política».

¿Y ahora, a qué lo atribuye? «Ahora puede ser también mezcla. La gente tiene mucha memoria para el rencor. La política me pasó más factura la otra vez, pero ahora, por lo que he visto, sí. Esos 13 votos en blanco son absolutamente inéditos en una cantidad tan grande», declaró el autor de poemarios como 'Cuaderno de vacaciones'.

«La RAE no está politizada al 100% en absoluto, pero lo suficiente como para que no haya entrado yo»

El pasado jueves, De Cuenca y el arquitecto Luis Fernández-Galiano optaban a ocupar la Silla 'O', vacante desde la muerte del arquitecto Antonio Fernández Alba en mayo de 2004, pero ninguno de los dos lo consiguió. El pleno de la institución, en el que participaban 36 académicos, no otorgó en la tercera votación la mayoría simple necesaria (19 votos) para que alguno de los dos resultara elegido. El poeta logró 16 apoyos, el arquitecto 7 y los votos en blanco fueron 13.

Quien ocupó la dirección de la Biblioteca Nacional de España considera que la RAE «no está politizada al 100% en absoluto, pero lo suficiente como para que no haya entrado yo, porque depende de cuatro, cinco o seis votos la cosa y esos si los pierdes, pues nada».

Escritores y lingüistas

Luis Alberto de Cuenca no cree que la falta de apoyo a su candidatura estribe en una división en la Docta Casa entre escritores y lingüistas. «Se ha hablado mucho de esto en los últimos días, pero yo no creo que sean los linguistas. Yo soy un lingüista también, la filología y la lingüística andan muy cerca. Yo creo que ha habido una especie como de responsabilidad requerida a los lingüistas que no es solo eso, hay más cosas, un conjunto de cosas».

Con todo, asegura que su estado de ánimo es «excelente» y que incluso todo lo que está generando su no elección en la RAE como académico le está «divirtiendo mucho». «Desde pequeñito quise ser académico de la Española, pero ahora ya de mayor me he dado cuenta de que no lo voy ser, yo ya no voy a pasar».

Apunta también la posibilidad de que la concesión del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana haya influido «negativamente». «España es un país en el que tener éxito o un premio importante siempre genera envidia y cabreo, no se alegra la gente, se alegran los amigos. Creo que fue hasta negativo». También añade que una serie de periódicos le hicieron –«porque les dió la gana »– entrevistas previas a la votación de la RAe y, sospecha, «eso también debió sentar mal».

Sobre la poesía que se se publica actualmente en España, Luis Alberto de Cuenca considera que es «buena». «Se está haciendo una poesía muy distinta, hay muchísimas maneras de enfocar el hecho poético, siempre hay poetas buenos en la poesía hermética, en la silenciosa, aforística, narrativa, en la llamada de la experiencia –que no sé muy bien lo que es porque todas las poesías son de la experiencia–... yo creo que hay nombres interesantes y gente joven que está empujando mucho y vale mucho».

Destaca ante todo la poesía escrita por mujeres. «Las chicas eestán haciendo una poesía estupenda, voy a citar dos que acabo de prologar: María Esteban Becedas, de Salamanca, que firma como Amanda Sorokin, y otra que me gusta también mucho es Aitana Monzón».