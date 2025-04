María Acacia López-Bachiller: «El golf es el mejor deporte para inculcar a los niños respeto, humildad y honradez»

Fernando conde Miércoles, 7 de abril 2021, 14:29 Comenta Compartir

De María Acacia López-Bachiller se puede decir que lo ha sido todo desde el punto de vista de la comunicación en el mundo del golf europeo. Sus más de 40 años como jefa de prensa del European Tour le han dado la oportunidad de conocer de primera mano a los más grandes de este deporte, un deporte que, sin embargo, aún arrastra demasiados prejuicios injustificados. Y con ella y con el periodista Hugo Costa hablaremos en la sesión del Aula de Cultura que, con el patrocinio de Obra Social laCaixa y Fundación Vocento, tendrá lugar mañana, a partir de las 19:00 h., en el Círculo de Recreo.

-De preguntar a ser preguntada. ¿Ha cambiado mucho su vida?

-Ha cambiado por completo. Estoy disfrutando de una vida que no conocía, me apunto a un bombardeo y hago planes que antes no podía: voy a clases de cocina, a museos, colaboro con la Fundación Bobath y, sobre todo, dedico mucho tiempo a mi familia. Ser preguntada es como estar en el albero y no en barrera.

-40 años viviendo entre leyendas: Seve, Jiménez, Faldo, Palmer, Woods. ¿Cómo se siente?

-Me siento una privilegiada. Tres generaciones, leyendas como Palmer y Nicklaus; estrellas como Tiger Woods, a quien conocí, aunque no en cercanía, cuando era accesible; y mi relación con los europeos, que siempre ha sido muy familiar, hemos crecido juntos y no han sido estrellas sino amigos. Conozco a muchos desde niños: Olazábal tenía 11 años, el 'Pisha' 15, Seve 17, Rahm 13 ¡y los padres de Sergio eran novios! Hemos compartido triunfos, alegrías, derrotas, frustraciones, viajes, cenas y largas conversaciones. Me suelen preguntar por qué no escribo un libro: no lo haré por lealtad. Ellos me han permitido compartir su carrera profesional y su intimidad.

-¿Por qué en España ha tardado tanto en triunfar el golf como deporte?

-Hemos cargado con el sambenito de ser un deporte de ricos, señoritos y pijos. Eso ha hecho mucho daño, contando con el 'inestimable' apoyo del mundo de la televisión que los ha señalado. Si bien hace décadas sólo se podía practicar en clubes a los que no todos tenían acceso, desde hace años hay campos asequibles a cualquier bolsillo y material a muy buen precio.

«Nadie ha permanecido 20 años en la elite como Sergio García» Su vida se relaciona con los palos de golf desde la infancia. Hugo Costa (Valladolid, 1976) fue primero deportista y luego periodista. El autor de 'El golf contado con sencillez' interpelará a su colega María Acacia López-Bachiller. -Un recuerdo imborrable. -Me vienen muchos: la despedida de Jack Nicklaus en el Old Course de St. Andrews, la primera vez que vi a Tiger Woods en directo, su victoria en Augusta en 2019, la muerte de Seve… difícil quedarse con uno. -Un jugador. -Tiger Woods y el magnetismo que desprende, nunca he visto nada igual. -¿Sergio García o Jon Rahm? -Ahora mismo me quedó con Jon, por proyección, capacidad, talento… creo que lo mejor suyo está por llegar. Sergio es un enorme jugador y quizás no le hayamos valorado como merece. Nadie en el golf moderno ha estado veinte años ininterrumpidos en la elite. -¿Azahara Muñoz o Carlota Ciganda? -Me quedo con las dos, como jugadora veo a Carlota más completa, pero la garra y el carisma de Aza son inigualables. -¿Es Tiger Woods al golf lo que Maradona al fútbol? -Maradona se queda corto. El único icono deportivo que soportaría la comparación con Tiger sería Michel Jordan. -Si tuviera que elegir entre golf y periodismo… -Hubo un momento que tuve que escoger el periodismo. No tenía talento suficiente para el golf. -Cuando escucha el nombre de Seve… -Se me sigue poniendo la piel de gallina, y eso que no tuve la suerte de verle en su mejor momento. Pero probablemente soy quien más documentales ha visto de Seve, con el permiso de Rahm. -Defina a Miguel Ángel Jiménez. -Un genio. Le tengo un enorme cariño y respeto como jugador, pero sobre todo como persona. -¿Por qué los niños deberían practicar el golf? -No existe un deporte más formativo, sano y equilibrado. Hace años un periódico publicaba una pelea de padres en un partido de fútbol base, y un par de páginas más adelante, la noticia de un niño que se había autodescalificado de un torneo de golf tras darse cuenta de que había sumado mal la tarjeta. -¿Qué necesita el golf para despegar en España? -Probablemente seguir trabajando para que la gente lo conozca y no tenga una imagen tan distorsionada; que salga más en los medios generalistas sin enfoques peyorativos, y que se proyecten sus valores y beneficios. También que se despolitice.

-El golf: ¿un deporte de señoritos o de caballeros?

-¡Sin duda de caballeros! Es el mejor deporte para educar a los hijos e inculcarles desde pequeños valores que son esenciales en cualquier circunstancia de la vida: respeto, honradez, constancia, humildad… y normas elementales de educación y cortesía.

-Las mujeres se han incorporado mediáticamente hace poco ¿son el futuro del golf?

-Me gusta hablar con gerentes de campos porque conocen mejor que nadie la situación, y me cuentan que el número de asistentes a clases y alta de federados es superior en mujeres. Se acabó la época de las 'viudas' del golf; ahora, ellas tiran de los hijos y juega toda la familia.

-Asia está apostando muy fuerte por este deporte, ¿debería hacer lo mismo Europa?

-Asia, Emiratos Árabes y Rusia están apostando fuerte, pero Francia, Suecia y Alemania lo llevan haciendo décadas. Excluyo Reino Unido e Irlanda, allí cada pocos kilómetros hay un campo donde jugar por unas cuantas libras. En los noventa me impresionaba ver el despliegue de montaje, público y patrocinadores del Open de Francia y me decía: «Esto ¡sin tener grandes campeones! ¿Qué pasa en España que teniendo a los mejores deportistas nos cuesta tanto despegar?». Hoy en día, afortunadamente, el golf goza de buena salud en todo nuestro país.