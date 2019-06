Un siglo de venta ambulante en Valladolid

El comercio sobre ruedas, antes que a las espaldas de un repartidor ciclista que nada tiene que ver con la mercancía, lo fue sobre carros y carretas. La venta ambulante desde 1960 hasta mediados del siglo XX en Valladolid es el hilo argumental de la exposición que acoge la Casa Revilla. 'Vendiendo en la calle' es una selección de fotografías a través de las cuales Joaquín Díaz narra los oficios, los productos, las ferias, los mercados y los puestos eventuales. La muestra podrá verse hasta el 25 de agosto.

«Melancolía» fue el término que utilizó Ana Redondo, concejala de Cultura, para nombra la sensación que produce ver romanas, latas, cestos, rosquillas o carros. Para Joaquín, que vive en Urueña, la venta ambulante aún es una realidad. En la ciudad, en cambio, se ha puesto a cobijo y el pequeño comercio sufre la fascinación general por el ir de tiendas desde una pantalla.

Particulares, el Archivo Municipal y la Fundación Joaquín Díaz son las fuentes de estas imágenes que retratan los puestos de la Plaza Mayor, los que estaban alrededor de los mercados –Portugalete, Val, Campillo–, los que aprovechaban los soportales. En la calle voceaban su mercancía botijeros, aguadores, barquilleros, piñoneros, traperos, un largo etcétera. Junto a ellos, compartían el empedrado trabajadores como zapateros o afiladores.

Los había con sitio fijo y los había más eventuales, por ejemplo los puestos en torno a romerías y fiestas como la del Carmen de Extramuros. Joaquín, recopilador originariamente del patrimonio oral, quiso repetir algunos de los pregones recogidos por otros autores: «El oído era el primer sentido que identificaba la venta. Se pregonaba por ejemplo 'laurel pal' chocolate', 'al rico tanganillo caliente' que era una longaniza blanda para el que no tenía buena dentadura, los churros tostados por la tarde que se llamaban 'torraínes', el 'chuletón del huerto' que era el calabacín», recitó el etnógrafo haciendo de pregonero.

Díaz destacó un personaje vallisoletano «que bien merece un homenaje, León Salvador, uno de los mejores comunicadores orales. Era de la Pedraja de Portillo y se recorría España comprando a los relojes suizos los relojes que tenían algún defecto. Luego los vendía él con mucha gracia. Una vez, un cliente se le fue a quejar de que no funcionaba el reloj que el compró y le dijo, 'hace mucho que me casé con mi mujer y no he podido cambiarla'».

De los puestos a las tiendas, al comercio bajo teja que fundaron familias con apellidos aún reconocibles hoy: los Ambrosio Pérez, los Uña, Castellón, Pantaleón Muñoz, Villalonga o Vaquero. Una camisería con nombre de museo como 'El Louvre', los comestibles Saturnino Rubiales o la tienda de música del dulzainero Ángel Velasco son ejemplos de ese comercio decimonónico que ponía en escena sus productos desde la fachada hasta el alto mostrador.

De ordenanzas comerciales, romanas, pesos y medidas y enseres también habla 'Vendiendo en la calle'.