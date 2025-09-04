Las sendas interrumpidas de Fernando García Sánchez, en la sala de Pimentel

Ha vivido del dibujo para la publicidad, lo que le permitió desarrollar una obra personal que atesora desde hace medio siglo. Fernando García Sánchez expone ... en la sala Pimentel una muestra de ella bajo el título de 'Franjas y rayas' hasta el 12 de octubre.

«Comencé a usar las rayas para hacer sombras y poco a poco fueron ganando importancia. Tienen un significado simbólico; las franjas son sendas, caminos por los que transitamos para alcanzar nuestros objetivos y las líneas son barreras, los obstáculos con los que nos encontramos», explica este artista madrileño afincado en Valladolid que reconoce a su 'Sátiro' como primer cuadro de esta etapa. Fue expresionista, luego surrealista y finalmente cubista. La geometría, la arquitectura de la imagen, está presente en toda su creación.

Algunas de las obras de García Sánchez incluidas en 'Franjas y rayas'

Admirador de Vicente Aleixandre, Pierre Chardin o Velázquez, los retrata en color y explica el proceso creativo en unas reproducciones en blanco y negro. «Hago muchos bocetos, los llevo al ordenador, voy descartando y elijo el que quiero pintar en color». Hay obras «resignificadas» como el 'Beato de Liébana' u otro cuadro antibelicista del siglo pasado.

La ironía de '¡Ojo! te observan!', 'Todavía puedes oír la risa del duende en las galerías' o 'Quijotesco' contrasta con la 'Melancolía' geométrica o la explosión cromática de 'Calamar amarillo'. García Sánchez, diseñador de mascotas para eventos deportivos antes del Naranjito, el Cobi o Curro, rememora su labor como rotulista y luego cartelista en su homenaje a la tipografía en 'Punto y a parte' o 'Filtro palabras'. Paisajes y 'paletas' completan esta antológica.