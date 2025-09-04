El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Fernando García Sánchez, en la sala de Pimentel.

Ver 25 fotos
Fernando García Sánchez, en la sala de Pimentel. Carlos Espeso

Arte en Valladolid

Las sendas interrumpidas de Fernando García Sánchez, en la sala de Pimentel

El pintor muestra en 'Franjas y rayas' la evolución de su pintura del expresionismo al cubismo

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:40

Ha vivido del dibujo para la publicidad, lo que le permitió desarrollar una obra personal que atesora desde hace medio siglo. Fernando García Sánchez expone ... en la sala Pimentel una muestra de ella bajo el título de 'Franjas y rayas' hasta el 12 de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Don Bacalao se queda sin caseta de la Feria de Día por «la inflexibilidad de un vecino»
  2. 2

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche
  3. 3

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  4. 4

    El hombre que ha quemado a su expareja había salido de prisión y estaba desterrado de Palencia
  5. 5

    Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga
  6. 6 Victoria Federica disfruta de unos días en Valladolid rodeada de los viñedos de Abadía Retuerta
  7. 7 Herido un motorista de 33 años en una colisión con un coche en Valladolid
  8. 8 ¿A qué hora se podrá ver este domingo en Valladolid el eclipse total lunar?
  9. 9

    Un cadáver, cocaína y disparos con una escopeta en un bar de Castrillo-Tejeriego
  10. 10

    Ignite inicia un proceso de 14 despidos en las oficinas del Real Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las sendas interrumpidas de Fernando García Sánchez, en la sala de Pimentel