Sandra Gamboa traslada a Cracovia su alegato artístico frente al malestar emocional

Sandra Gamboa (1974, Bogotá, Colombia) se propuso desmontar estigmas en torno a la salud mental canalizando esa inquietud a través del arte. En julio del ... año pasado presentó en la sala 0 del Museo Patio Herreriano 'Encapsulados', una exposición concebida para hablar de la depresión y la necesidad de comunicación y empatía a partir de fotografías, instalaciones y dibujos. Ahora esta muestra se traslada a Cracovia de la mano del Instituto Cervantes, en cuya sede se ha inaugurado este jueves.

«'Encapsulados' quiere expresar y mostrar ese proceso que nos lleva muchas veces a ser dependientes de medicamentos para atenuar tanta explosión de emociones que no sabemos o no podemos gestionar y nos derrumban», explica la artista colombiana, residente en Valladolid desde hace 26 años. «Vivimos metidos en una burbuja que no nos deja respirar y a veces, tan solo una buena compañía, así sea en silencio, es tan efectiva que todas las píldoras juntas para paliar tanta ansiedad, desasosiego, angustia y soledad».

Ampliar Exposición 'Encapsulados' en la sala 0 del Patio Herreriano en julio del año pasado. Iván Tomé

Gamboa reivindica a través de la expresión artística la necesidad de humanizar la comunicación en una sociedad tan hiperconectada como aislada. «Quiero hacer una llamada a la empatía, a la paciencia, a la amistad, al amor, a la educación y a la gestión emocional», apunta la artista sobre una exposición que cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla yLeón.

Acompaña la muestra un texto del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, en el que señala que Castilla y León es «la Comunidad líder en enseñanza de español para extranjeros y desplegamos cada año acciones en Polonia para la difusión de nuestra oferta para aprender español, que enlaza con el disfrute de nuestro patrimonio, cultura y gastronomía».

Alrededor de la exposición, que permanecerá abierta hasta el 29 de agosto, se organizarán actividades complementarias en relación a Castilla y León, , entre ellas y en el marco de la Semana Cervantina, una muestra bibliográfica dedicada a los escritores de la región.