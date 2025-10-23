Pablo Giménez cuelga su 'Primavera carcana' en Pimentel

El Norte Jueves, 23 de octubre 2025, 16:20 Comenta Compartir

La diputada de Educación y Cultura, Yolanda Burgoa, ha presentado esta mañana la exposición 'Primavera Cercana' del pintor vallisoletano Pablo Giménez. La muestra podrá visitarse en la sala Teresa Ortega Coca del Palacio de Pimentel hasta el 23 de noviembre de 2025.

La exposición 'Primavera Cercana' reúne una selección de obras recientes del artista, realizadas principalmente del natural durante la primavera y el verano de este año. Pablo Giménez plasma la efímera belleza de los paisajes castellanos, resaltando la explosión de vida que trae la primavera en una tierra marcada por inviernos largos y veranos abrasadores. Las pinturas, ejecutadas con acrílico y óleo sobre lienzo, tabla o pladur, retratan campos, páramos y valles con una mirada esencial y serena, donde la naturaleza se revela en su forma más pura.

La obra de Giménez se nutre de influencias que van desde la Escuela de Barbizón y el Impresionismo hasta el realismo español contemporáneo, en especial Antonio López, con su búsqueda de lo esencial sin caer en el hiperrealismo. Asimismo, incorpora ecos de la abstracción atmosférica de Mark Rothko, adaptados a un lenguaje figurativo. Estas raíces históricas, que abarcan desde las escuelas renacentistas florentina y veneciana hasta el Romanticismo, se integran en un realismo sensorial que rehúye la fotografía como base, optando por la inmersión directa en la naturaleza.

En palabras del propio Pablo Giménez: «Pintar en el campo me parece un regalo de la vida, con independencia del resultado. […] Cuanto más corta es la primavera en un lugar, más prisa tiene que darse la naturaleza en hacerlo todo, y más bella resulta, por explosiva y por esa altiva cualidad de no esperar por nadie. Poder pintar todo eso cada año me parece una fortuna».