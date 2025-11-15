El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El consejero Fernández Carriedo y la directora de Presupuestos invitan a los dirigentes de Vox a sentarse al inicio de la reunión, este sábado. Miriam Chacón-Ical

Castilla y León

Vox condiciona apoyar el Presupuesto a que Mañueco asuma en público recortes a sindicatos e inmigración

El consejero Fernández Carriedo, en quien los de Abascal han visto durante la reunión «la buena fe del PP de Valencia», llama a la «reflexión» de los partidos de la oposición para que las cuentas del 2026 salgan adelante

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:18

Comenta

El lunes, al mediodía. Ese es el plazo que da Vox al PP para que Alfonso Fernández Mañueco haga una declaración pública en la que ... asuma los postulados que los ultraconservadores han presentado al consejero de Hacienda este sábado para avanzar en su apoyo al presupuesto de la Junta para 2026 y que se resumen en meter la tijera a los fondos que reciben los sindicatos (equiparables a los de la patronal), eliminar partidas de las organizaciones que trabajan con inmigrantes, dar preferencia a los «nacionales» en los programas de alquiler vivienda y eliminar el Impuesto de Sucesiones para las herencias entre tíos y sobrinos, equiparando a los legados entre cónyuges, padres e hijos que no pagan este tributo.

