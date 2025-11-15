Vox condiciona apoyar el Presupuesto a que Mañueco asuma en público recortes a sindicatos e inmigración

El lunes, al mediodía. Ese es el plazo que da Vox al PP para que Alfonso Fernández Mañueco haga una declaración pública en la que ... asuma los postulados que los ultraconservadores han presentado al consejero de Hacienda este sábado para avanzar en su apoyo al presupuesto de la Junta para 2026 y que se resumen en meter la tijera a los fondos que reciben los sindicatos (equiparables a los de la patronal), eliminar partidas de las organizaciones que trabajan con inmigrantes, dar preferencia a los «nacionales» en los programas de alquiler vivienda y eliminar el Impuesto de Sucesiones para las herencias entre tíos y sobrinos, equiparando a los legados entre cónyuges, padres e hijos que no pagan este tributo.

Este es el resumen de la posición que mantiene Vox frente a las cuentas que ha presentado el PP en las Cortes. Lo dijo David Hierro, portavoz parlamentario, tras la reunión que mantuvo con el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, a la que el dirigente de Vox entró con el «gurruño», que es el papel con las exigencias que dejó en marzo sobre el escaño de Mañueco, durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad, y que el dirigente del PP convirtió en una bola arrugada para mostrar su distancia respecto a los exsocios. Estos pretenden ahora que los populares 'planchen' ese gurruño y que lo haga el propio presidente de la Junta admitiendo en público que acepta lo que ahí se recoge.

«Hemos visto en Carriedo la buena voluntad del PP de Valencia», señalaba Hierro a la salida de un encuentro en el que dijo que se les había trasladado que Vox debía ser el «socio preferente» en la negociación presupuestaria. «Pero por encima está el señor Fernández Mañueco, del que conocemos sus continuas estafas, al final Carriedo es un intermediario. Si quieren avanzar en un pacto presupuestario necesitamos una declaración pública de Alfonso Fernández Mañueco antes de las 12 horas del lunes», subrayó el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León.

¿Por qué ese día y esa hora? Porque es el límite temporal que marcha los plazos parlamentarios para registrar una enmienda a la totalidad del proyecto de presupuestos para 2026. Si Mañueco no se compromete, Vox registrará la suya para pedir la devolución del proyecto a la Junta. La clave para que no lo hagan está en aceptar lo que recoge «el famoso gurruño», en palabras de Hierro.

Ampliar Los representantes de Vox muestran el famoso 'gurruño', el documento que arrugó Mañueco en marzo, en el hemiciclo de las Cortes, y que ahora vuelven a poner sobre la mesa del PP para apoyar el presupuesto autonómico para 2026. Miriam Chacón-Ical

Mientras que los hombres de Abascal en Castilla y León lanzaban esta petición con tintes de ultimátum, el consejero Carriedo hacía una llamada a la «reflexión» de los grupos de la oposición respecto a la idoneidad de que la comunidad inicie 2026 estrenando cuentas. A Vox, pero también al PSOE que el viernes marcó su 'no' al presupuesto y a UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila, que han ligado la negociación a inversiones y proyectos para esos territorios que en el caso de los leonesistas suman Zamora y Salamanca a la provincia leonesa.

«Creemos que ha sido una ronda de reuniones especialmente útiles. Hemos estado en total casi nueve horas de reuniones con los partidos políticos con representación parlamentaria. Hemos tenido la ocasión de trasladarles cuál es la opinión de la Junta de Castilla y León, qué es el presupuesto que hemos puesto encima de la mesa, su contenido, sus objetivos... Yo creo que ante nosotros tenemos unos días de reflexión para estos partidos políticos para que finalmente decidan cuál es su posición. Yo he quedado también a su disposición por si fuera preciso alguna aclaración, algún contacto adicional o alguna cuestión que se pudiera derivar de esta ronda de reuniones», invitaba el consejero de Economía y Hacienda a sus interlocutores de la oposición.

La Junta de Castilla y León ha gestionado sus competencias este año con el presupuesto de 2024 prorrogado. Era la quinta prórroga presupuestaria en los seis años que Alfonso Fernández Mañueco lleva como presidente del Gobierno autonómico, primero con Cs, luego con Vox y ahora con el PP en solitario y en minoría. Las cuentas que plantea para 2025 suman 15.715 de euros. El PSOE presentará enmienda de totalidad para pedir su devolución a la Junta, instrumento que también han anunciado Pablo Fernández, de Unidas Podemos, y Francisco Igea. Ninguno de los dos ha participado en estas reuniones con Carriedo. El segundo y exvicepresidente de la Junta no fue siquiera invitado a hacerlo.

Los dirigentes de Vox han aprovechado el encuentro con sus exsocios para mostrar, más allá del pacto del presupuesto para 2026, el terreno que puede acotar la negociación ante un segundo acuerdo de Gobierno con el PP si los de Mañueco necesitan los escaños de su grupo tras las elecciones de marzo para poder seguir al frente del Ejecutivo autonómico. David Hierro enumeró cuatro líneas de no retroceso. Quieren eliminar las partidas «que van a los sindicatos para que pasen a programas de apoyo a autónomos, pequeñas y medianas empresas y trabajadores» y también las de «oenegés» que atienden a inmigrantes en situación ilegal, dinero que plantean enviar a los «países de origen» para que se ocupen allí de ellos.

A eso suman que las ayudas de alquiler den preferencia «a los nacionales». Estos apoyos son, según las últimas resoluciones mayoritariamente percibidos por ciudadanos españoles y los inmigrantes que las reciben tienen obligación de estar en situación legal de residencia. Hierro aseguró al ser preguntado expresamente por las solicitudes de estas ayudas por parte de personas extranjeras que residen legalmente en la comunidad, que Vox reclama acceso preferente para los «nacionales».

Los tíos solteros de los pueblos

A esas tres medidas que ponen la mira en los sindicatos y la inmigración, suman desde Vox otra tributaria. Quieren la supresión del Impuesto de Sucesiones para familiares de tercer y cuarto grado. Ahora el pago es prácticamente nulo entre cónyuges y entre padres e hijos. Hierro avanzó que eso debe ampliarse a tíos y sobrinos y puso un como ejemplo, el número al alza de «tíos solteros que viven en el medio rural y que dejan herencias por las que los sobrinos deben pagar auténticas barbaridades, en muchos casos por tierras de labor, obstaculizando la actividad económica».

A partir de aquí, el escenario está abierto hasta el próximo lunes, día en que acaba el plazo para registrar las enmiendas de totalidad que se debatirán en un pleno el 20 de noviembre. Si alguna de ellas sale adelante y se devuelve el presupuesto a la Junta, se acabó la tramitación. Si el PP logra superar esa meta volantes, se abrirá un nuevo plazo para registrar enmiendas parciales a proyectos concretos, con semanas de debate que acabarían en el pleno que pone fin al periodo de sesiones y, previsiblemente, a la legislatura, los días 22 y 23 de diciembre.

«Es una buena ocasión ahora para que los grupos reflexionen. Yo les he tendido la mano y tienen las puertas abiertas de la consejería para, si es necesario, lógicamente seguir avanzando en los próximos días». Es el deseo de Carlos Fernández Carriedo, tras ver salir de su consejería, este sábado, a la delegación de Vox.