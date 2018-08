Vibrando con Sonorama La música copa la Agenda cultural de Castilla y León ALFREDO GÓMEZ Jueves, 9 agosto 2018, 17:09

La vigésimo segunda edición del Festival de Teatro Alternativo de Urones de Castroponce (Valladolid) 'Campos de Bálsamo' acogerá 19 propuestas de teatro, danza, títeres, clown, vídeo mapping y música que tendrán la risa como recurso escénico, así como la Residencia Creativa 'Yesca' para empoderar a la mujer del medio rural, entre el 4 y el 19 de agosto en el Teatro Corral de Anuncia de la localidad. Además, acogerá el encuentro 'Mujeres y cultura' en el que se presentará el proyecto 'Las que habitan' y la proyección del documental de producción local '¡Folk! Una mirada a la música tradicional'.

Patio Corsario. Gorsy Edú

EL PERCUSIONISTA en Patio Corsario, al aire libre. Vuelve el fascinante espectáculo de Gorsy Edú, que combina narración, música y danza de la etnia Fang de Guinea Ecuatorial. EL PERCUSIONISTA ha sido declarado de interés cultural por numerosos organismos internacionales y ha sido disfrutado en tres continentes. Viernes, 21:30 h. Aportación: 10 €. Reserva obligatoria por wasap o llamada al 607704975.

Fotografías

Obras de Alfred Stieglitz, André Kertész, Berenice Abbott, Henri Cartier-Bresson, Man Ray, Bert Stern, Horst P. Horst, Robert Capa, William Klein, Nicolas Muller, Carlos Saura, Ramón Masats, Catalá Roca, Gerardo Vielba, Paco Gómez, Joan Colom, Cristina García Rodero, y un largo etc., pueden contemplarse en la exposicIón 'Instantes decisivos de la fotografía. Colección Julian Castilla' en la Sala Municipal de Exposiciones del Museo de Pasión de Valladolid. Esta exposición traza un recorrido por la fotografía del siglo XX hasta nuestros días. Sin duda, una ocasión única que además nos permitirá viajar en el tiempo y en el espacio gracias a las instantáneas de fotógrafos que ya son indispensables en la Historia del Arte.

Simancas. Exposición colectiva

El arte sale a la calle por la intención de la Asociación Cultural Simancas, Villa del Arte de conectar sus creaciones con el medio rural, de la manera más cercana y cotidiana posible. Pueden verse obras de Alberto Plaza, Carolina Pérez, Enrique Amigo, Eugenia Hernáiz, Gabriel Santiago, Henar Sastre, Juan Carlos Martín, Manolo Sierra, Roberto Sánchez y Samuel Santiago. En esta ocasión, cuentan además con la participación de Diego Navarro. Los murales se hallan en las calles más céntricas del casco histórico, entre el Archivo y el Mirador, pasando por la Plaza Mayor, y realzan la arquitectura y las callejuelas del pueblo.

Ópera. Las bodas de Fígaro

Proyección de la ópera de Mozart 'Las bodas de Fígaro', desde el Festival Opera de Salzburgo. Es una ópera bufa en cuatro actos con música de Wolfgang Amadeus Mozart. La trama se desarrolla en Sevilla (España), durante la segunda mitad del siglo XVIII, y nos sitúa en el palacio del conde de Almaviva. Rosina ya se ha convertido en su mujer, la condesa, pero el conde busca los favores de la joven Susanna, que es la prometida de Fígaro, criado del conde. Jueves, 20:00h, en Cines Manhattan.

La Cistérniga. Raúl Olivar

'Castellano' es el nombre del nuevo trabajo discográfico de Raúl Olivar. Doce composiciones propias basadas en la guitarra de concierto. Un trabajo íntegramente instrumental que recorre diversos palos del flamenco desde soleá, tarantas, bulerías, tangos, soleá por bulerías hasta la composición de temas que rítmicamente no constituyen ningún palo flamenco como 'Entre mi tierra y tu luz', basado en la música tradicional de su tierra o 'Castellano', dedicado a la misma. El jueves, en la Plza mayor de La Cistérniga, a partir de las diez de la noche.

Valderas. Cristina Redondo

Cristina Redondo actúa el domingo en Valderas. Ha pertenecido a distintos grupos, como son Flamenco en Vivo o Antología Española y participado en diferentes eventos donde colabora como artista invitada. Es co-directora y coreógrafa Ballet Español y Flamenco A tu Vera. Compaginando con esta faceta artística, es de destacar su activada docente, impartiendo tanto la disciplina clásica como la flamenca realizando montaje de coreografía para diferentes grupos.

Castilla y León Música

Antonio Valseca destaca que agosto no para con fechas tan esperadas como el Sonorama de Aranda de Duero o las noches de Toro, Zamora (Hombres G...).

Jueves

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – SONORAMA, DEVARIADOS +STAYTONS + JACOBO SERRA (12:00h, Escenario Radio 3)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – SONORAMA, FLORIDABLANCA + PATIO ROSE MARY + UKELELE CLAN BAND + THE MORGANS + PACO CLAVEL (12:00h, Escenario Heineken)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – SONORAMA, ROSES DJ + MELO SHO & ANTON DJ + INTRONAUTA (12:00h, Escenario Red Bull)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – SONORAMA, DISCO LASPALEMRAS + TRIÁNGULO INVERSO + CORREOS + KID SIMUS (21:00h, Escenario Desperados)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – SONORAMA, SHE`S A STAR DJ (15:00h, Café Central)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – SONORAMA, KIKO SUMILLERA + THE AMSTERDAMNES (18:00h, Escenario Desperados)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – SONORAMA, DAVID NAVARRO + TONI RODRÍGUEZ + COMANDANTE LARA + ENRIQUE SAN FRANCISCO + EL NIÑO DE LA HIPOTECA + GROOVE AMIGOS + MALIFOO + YAHARA (19:30h, Escenario Ron Negrita)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – SONORAMA, CORBAT + MIA SOUNDS DJ (22:00h, Escenario Red Bull)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – SONORAMA, TULSA + DIEGO EL CIGALA + BUNBURY + ROZALÉN + LA PEGATINA + AMATRIA (19:00h, Escenario Ribera del Duero)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – SONORAMA, SOLEÁ MORENTE + NAPOLEON SOLO + NEUMAN + MIKEL ERENTXUN + ELEFANTES + LAGARTIJA NICK (19:40h, Escenario Aranda de Duero)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – SONORAMA, JOANA SERRAT + ARCO + EL INCREÍBLE PASO + MODELO DE RESPUESTA POLAR + EGON SODA + PASAJERO + LOS DELTONOS (19:00h, Escenario Burgos Origen y Destino)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – SONORAMA, DRIDRI DJ + RAFA SKAN + ANTHONY WHEEL KING + SAY YES + IVÁN DEL BURGO (19:00h, Escenario Heineken)

VALLADOLID – EMPLAZADOS, VANESA MUELA (Atrio de Santiago,2 1:00h, gratuito)

Viernes

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – SONORAMA, CLUB DEL RÍO + TOMASITO + LA OTRA BONITA (21:00h, Escenario Radio 3)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – SONORAMA, DOLPHINS BLUES BAND + DUQUE + GERENCLASS + KOMETA + VICENTE VALERA (12:00h, Escenario Heineken)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – SONORAMA, DJ POLLI + ANGEL POP + DIGITAL 21 (12:00h, Escenario Red Bull)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – SONORAMA, SHE`S A STAR DJ (15:00h, Café Central)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – SONORAMA, SIOQUÉ + MOW + BAUER (17:00h, Escenario Desperados)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – SONORAMA, RAQUEL SASTRE+ LUIS ÁLVARO + MARTITA DE GRANÁ + PANTOMIMA FULL + LOS GANDULES + JERRY DÁVILA + PELOS + PAU SOTOMAYOR + ALEJANDRO FRANCO + TERRIBLE (19:30h, Escenario Ron Negrita)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – SONORAMA, DJ ZIRY + TOMASONE (22:00h, Escenario Red Bull)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – NASA BABY + CAMILO VII + MISS BOLIVIA + INSTITUTO MEXICANO DE SONIDO + (12:00h, Escenario Charco)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – SONORAMA, H2 INFLAMES + NAT SIMONS + RUBEN POZO & LICHIS + JORGE NARAZU + PET FENNEC + FIZZY SOUP (19:00h, Escenario Castilla y León)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – THE SUBWAYS + ÁNGEL STANICH + NADA SURF + LIAM GALLAGHER + LA M.O.D.A. + EL Y ELLA (19:00h, Escenario Ribera del Duero)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – SONORAMA, RAYDEN + L.A. + MORCHEEBA + MILKY CHANCE + VIVA SUECIA (19:40h, Escenario Aranda de Duero)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – SONORAMA, VIRGINIA MAESTRO + THE GROOVES + SMILE + JOSÉ IGNACIO LAPIDO + EL ÚLTIMO VECINO + LA PLATA + NEW DAY + GLAS + JOE CREPÚSCULO + DAMLESS (19:00h, Escenario Burgos Origen y Destino)

HORINILLOS DE CERRATO (PALENCA) – ALMUENZA FOLK, VIEJO CASTILLO + LÉVID CUARTETO FOLK (20:00h)

PESQUERA DE DUERO (VALLADOLID) – CELTAS CORTOS

TORO (ZAMORA) – HOMBRE G (Plaza de Toros, 21:00h, 25€-30€)

VALLADOLID – EMPLAZADOS, CRISTINA LÁZARO (Casa de Zorrilla, 21:30h, 10€)

Sábado

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – SALTO + CLAIM + CAROLINA DURANTE (12:00h, Escenario Radio 3)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – LOS ESTANQUES + DEAD BRONCO + STAY + WE ARE NOT DJS (12:00h, Escenario Heineken)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – ROCKET + TARDEO + OSCAR MINA (12:00h, Escenario Red Bull)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – STOCK + BURDEOS + JUANITA DINAMITA (17:00h, Escenario Desperados)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – MIGUEL MARTÍN + LOULOGIO + VENGA MONJAS + AGUSTÍN DURÁN + PANTOMIMA FULL + TRAFIC HOUSE + DON FLUOR (19:30h, Escenario Ron Negrita)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – PIN & PON + PICHURRA (22:00h, Escenario Red Bull)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – PEDRINA + SUPER RATONES + NATHY PELUSO + KANAKU Y EL TIGRE + ENJAMBRE (12:00h, Escenario Charco)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – GOTELÈ + BURRITO PANZA + LA BIEN QUERIDA + NOCTURNOS + MARIO MORANTE + MARTIN BROTHERS (12:30h, Escenario Castilla y León)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – SONORAMA, MI CAPITÁN + SIDECARS + IZAL + DORIAN + VINTAGE TROUBLE + HOT CHIP (19:00h, Escenario Ribera del Duero)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – MAGA + XOEL LÓPEZ + ARIZONA BABY + NUNATAX + NANCYS RUBIAS (19:45h, Escenario Aranda de Duero)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – JAIME BUENAVENTURA + COSMEN ADELAIDA + LOS PUNSETES + JOSELE SANTIAGO + TEXICOCO + LOS NASTYS + LEBOWSKY + LADILLA RUSA + ROCK NIGHTS (19:00h, Escenario Burgo y Destino)

CEBREROS (ÁVILA) – CEBREROCK, TRIBUTOS A BARRICADA + QUEEN + GUNS AND ROSES + MAREA (23:00H, 5€)

CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA) – FARINATO SOUND FESTIVAL, MISS OCTUBRE + LULU & THE ROCKETS + SARAH EVIL + STAR DA FLY + ARAPAJOE (21:00H, gratuito)

HORINILLOS DE CERRATO (PALENCA) – LUAR NA LIBRE (20:00h)

TORO (ZAMORA) –PABLO LÓPEZ (Plaza de Toros, 21:00h, 25€-40€)

Domingo

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – SONORAMA, COMANDANTE TWIN + EL MEISTER + CALA VENTO (21:00h, Escenario Radio 3)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – SONORAMA, POOLSHAKE + BADLANDS + RICARDO LEZÓN + YOGURES DE COCO + BLUTASKI (12:00h, Escenario Heineken)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – SONORAMA, REM DJS + LAS DESPECHADAS PINCHADISCOS + BITCHES DJS (12:00h, Escenario Red Bull)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – SONORAMA, SHE`S A STAR (15:00h, Café Central)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – SONORAMA, THE WHANMY PARADOX + CARMEN COSTA + VILLANUEVA + ANAUT + EMBUSTEROS + SEXY ZEBRA (17:00h, Escenario Desperados)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – SONORAMAWE ARE NOT DJS (01:00h, Café Central)

HORINILLOS DE CERRATO (PALENCA) – ALMUENZA FOLK, DALLAHAN (20:00h)

TORO (ZAMORA) –LOS BRINCOS (Plaza de Toros, 21:00h, 15€-30€).

León Carlos Núñez

El sábado el músico Carlos Núñez, acompañado de su banda, volverá a hacer sonar su gaita bajo los arcos de la Ferrería de San Blas, sede del Museo de la Siderurgía y la Minería de Castilla y León (MSM) ubicado en Sabero (León). El que está considerado como uno de los mejores gaiteros del mundo será el protagonista del programa de «Noches de Ferrería», actividad puesta en marcha por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta en el MSM. Carlos Núñez está reconocido internacionalmente por su carisma, energía y espíritu pionero que lo han hecho muy popular, transcendiendo con creces los límites habituales de sus instrumentos: la gaita y las flautas.

Salamanca Fundación Venancio Blanco

La Sala de Exposiciones de Santo Domingo de la Cruz de la capital salmantina acoge una exposición organizada por la Fundación Venancio Blanco, en colaboración con le Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y la Fundación Mapfre, que lleva por título 'Obra gráfica'. La muestra cuenta con 94 piezas de obra gráfica y doce esculturas y en la misma, además de las de Blanco, se incluyen obras de artistas como Picasso, Matisse, Chagall, Vasarely, Solana, o Chillida, Tapies, Saura, Mompó y otros. Esta exposición fija su mirada en una serie de piezas de diversos lenguajes, técnicas y formatos, que conviven entre la figuración y la abstracción, la tinta negra o el cromatismo, y que dan cuenta de la riqueza plástica del grabado.

Ávila Actividades

Paula Velasco destaca que organizada por el colectivo: 'Arte-son', y siguiendo la estela de sus predecesoras, hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar de la XI Muestra de Arte Contemporáneo 'Palacio', en la localidad abulense de Arenas de San Pedro. La exposición es un espacio donde confluyen diversas disciplinas artísticas como son la pintura, el dibujo, obra gráfica, instalación, escultura, caligrafía, fotografía o cerámica. Toda la muestra tiene lugar en el antiguo Palacio de la Mosquera de este municipio. Con ello se pretende acercar el arte contemporáneo de primer nivel nacional e internacional a los vecinos y visitantes, a la vez que se aprovechan espacios artísticos situados en la zona. Treinta y cinco artistas de todo el mundo darán a conocer sus obras durante estas semanas y las últimas tendencias en arte moderno.

Artesanía

El paseo del Rastro de la capital abulense será de nuevo el enclave elegido para realizar este encuentro, donde se dan cita artesanos de diferentes comunidades autónomas. Cuarenta y cinco stands acogerán los trabajos, o incluso los pequeños talleres, de los artesanos que acuden puntuales a esta cita desde hace décadas, para mostrar sus trabajos en madera, vidrio, plata o tela, entre otros materiales. Este año cumple su trigésimo quinta edición. Una muestra que cada año atrae a decenas de miles de personas. El pasado año, en concreto, se calcula que más de 45 mil visitantes pasearon su vista por los trabajos manuales.

En clave de Luna

Este fin de semana, a las diez y media de la noche, tendrá lugar una nueva edición de esta cita en el patio del Episcopio. El viernes 10 de agosto, Jaime Urrutia, fundador de Gabinete Caligari, con cuatro discos en solitario, será el que abra este festival. El sábado, día 11, la cita será con TRACK DOGS, una banda formada por dos irlandeses (Garrett Wall y Dave Mooney), un inglés (Howard Brown) y un estadounidense (Robbie K. Jones), que mezcla estilos como el Pop, el Folk, el Rock, el Bluegrass e incluso el Country. El precio de las entradas es de cinco euros y se pueden adquirir en taquilla desde las 21,30.

Palencia Actividades

Fernando Caballero informa de las actividades más importantes de Palencia en este fin de semana.

Palencia: Ruta

Continúan las Rutas de las Luces. La de este viernes será para conocer monumentos y personajes de Palencia. Para participar hay que realizar previamente la inscripción en la oficina de turismo. El punto de salida será desde la Catedral, donde se hará una visita guiada. Catedral, 21:30 horas.

Palencia: Arte

Comienza la exposición de pintura 'Del mar al Canal de Castilla' de María Dolores Martínez y durará hasta el 14 de septiembre. Se trata de una colección de cuadros pintados con pintura acrílica. Museo del Agua, 12:30.

Revenga de Campos: Fiestas

Continúan las fiestas de San Lorenzo en Revenga. Las actividades para hoy serán pasacalles, diana, danzas, parque infantil, degustación de caldereta, verbena con la Orquesta Papillón y disco móvil cuando ésta termine.

Saldaña: Teatro

El grupo El Ardeo Teatro interpretará la obra La Odisea este viernes. El autor de la obra es Homero y está basada en 24 cantos de la antigua Grecia. Villa Romana La Olmeda, 20:30 horas.

Saldaña: Música

La Asociación Músical Saldañesa dará un concierto de música española este viernes, 10 de agosto, en Saldaña. Plaza San Pedro, 20:30 horas.

Osorno: Baile

El tango llega a Osorno. El show será con la canción 'Esta noche luna' a las 20:30 horas en la Plaza Mayor.

Hornillos de Cerrato: Música

El festival Almuenza Folk llega a Hornillos. El concierto lo dará el grupo Viejo Castilla a las 20:00 horas. El espectáculo se repetirá el sábado pero el protagonista será Aljibre.

Cervera de Pisuerga: Arte

Se inaugura en Cervera la cuarta edición de las jornadas de arte y cultura chinas, que consistirá en presentar el encuentro internacional de arte público. La actividad también se realizará el domingo. La Casona, 13:00 horas.

Buenavista de Valdavia: Taller

Se realizará en Buenavista un taller de moldeado en barro para aprender a realizar figuras de animales, humanas... La actividad va dirigida a niños de a partir de 4 años que se tendrán que inscribir previamente en el ayuntamiento si quieren participar. El taller se realizará entre las 11:30-13:30 horas.

Astudillo: Taller

Astudillo tendrá este viernes un taller para aprender hacer pins con la forma de emoticonos. La actividad está enfocada a niños entre 8 y 14 años. Plaza de Toros Antigua, 12:00-14:00 horas. Por la tarde se impartirá otro taller para niños entre 9 y 12 años que quieran adentrarse en el mundo de la música a las 19:00 horas.

Santoyo: Cine

Se proyectará la película 'Batman, la LEGO película'. El irreverente Batman, que también tiene algo de artista frustrado, intentará salvar la ciudad de Gotham de un peligroso villano, el Joker. Pero no podrá hacerlo solo, y tendrá que aprender a trabajar con sus demás aliados.

Sábado

Palencia: Mercado

Se realizara este sábado un mercado en la ciudad. Se trata de una feria enfocada a productos ecológicos que se elaboran en la provincia. Plaza Mayor, 9:00-14:00 horas.

Palencia: Ruta

Las Rutas de las Luces de este sábado estará enfocada para conocer la parte histórica y moderna de la ciudad. Para participar hay que realizar previamente la inscripción en la oficina de turismo. El punto de salida será desde la Catedral, donde se hará una visita guiada. Catedral, 21:30 horas.

Aguilar de Campoo: Feria

Aguilar acoge la feria del dulce. Este año celebra su VIII aniversario y se podrá conocer el comercio del dulce con los 20 puestos que participarán en la feria. También habrá exposiciones, actuaciones musicales y talleres. La feria se prolongará hasta el domingo.

Castrillo de Villavega: Feria

La feria de la trilla y los alimentos llega a Castrillo de Villavega. En ella habrá un desfile de maquinaria antigua (11:00 horas), conocer cuáles son las labores tradicionales (12:30 horas), fiesta en la pradera (14:30 horas), comida en El Plantío (15:00 horas) y unos paseos en los trillos (17:30 horas).

Revenga de Campos: Fiestas

La fiesta no para en Revenga. Las actividades que puedes ver y participar son pasacalles, vermut musical, juegos populares, charanga, verbena con la Orquesta Distrito Central y disco móvil para finalizar la noche.

Villamuriel de Cerrato: Fiestas

La localidad de Villamuriel inicia sus fiestas de San Roque que terminarán el 20 de agosto. Para el primer día cuentan con una ruta por el Canal de Castilla, una fiesta por el décimo aniversario de la peña Decide-T, hinchables acuáticos, un triangular entre el Villamuriel, Betis y el Valladolid, un concurso de tortillas y fiesta en la peña Hoy la Liamos.

Cevico de la Torre: Fiesta

Una de las Orquesta con más demanda llega a Cevico. Malassia dará una noche llena de música y pura diversión. La fiesta comenzará a las 00:00 horas.

Venta de Baños: Monólogos

Si quieres pasar un rato de risas ilimitadas no te puedes perder la tarde del sábado de Venta de Baños. Roberto Chapu contará una serie de monólogos que te harán llorar de la risa. Plaza del Ayuntamiento, 22:00 horas.

Herrera de Pisuerga: Teatro

El grupo A' Ficción representará una obra de teatro en Herrera. La actuación del Festival del Humor tendrá diversión y risas durante todo su espectáculo, que comenzará a las 22:00 horas. La actividad también se realizará el domingo a las 21:00 horas.

Osorno: Música

Este sábado llega a Osorno un tributo a Joaquín Sabina. Plaza Mayor, 20:30 horas.

Ampudia: Música

Llega a Ampudia el concierto Noche de la Luz. En él participarán las sopranos Montserrat Martí, Teresa Castal, el tenor Alain Damas, el barítono Luis Santana y la mezzosoprano Beatriz Gimeno.

Saldaña: Taller

¿Siempre te has preguntado cómo se hace un mosaico? El taller que se realizará este sábado en Saldaña enseñará a los niños con los años entre 7 y 12 años a hacer el mosaico de Aquiles. Villa Romana La Olmeda, 11:00-13:00 horas. Inscripción previa.

Domingo

Palencia: Música

La Banda Municipal de Música dará un concierto bajo el nombre 'Al compás del verano'. Plaza San Francisco, 21:00 horas.

Revenga de Campos: Fiestas

Aunque se termine el fin de semana, Revenga sigue con sus fiestas de San Lorenzo. Para este domingo las actividades que hay son pasacalles, juegos populares y tanguilla mixta.

Astudillo: Fiesta

Para este domingo caluroso, Astudillo trae la fiesta de la espuma con hinchables de agua y globos para refrescarte. La fiesta será de 12:00-14:00 horas.

Dueñas: Monólogos

Esta vez es Dueñas la localidad elegida para la diversión. Quique Matilla y Raúl Ferve contarán unos monólogos con los que no podrás parar de reír. Patio de Arcos, 23:00 horas.

Villamuriel: Ruta

El domingo se hará una actividad turística llamada 'Conociendo rincones de Villamuriel' que durará una hora. La ruta consistirá en Canal de Castilla, su historia, su recorrido y su importancia social, cultural y lúdica. Avenida de la Aguilera, 11:00 horas.

Paredes de Nava: Música

El concierto 'Abrakabalkan' llega a Paredes. Se trata de un espectáculo de música balcánica y klemzer que comenzará a las 22:00 horas complementado con una observación realizada por la Agrupación Astronómica Palentina.

Lantadilla: Música

El grupo Paracetafolk dará un concierto en Lantadilla este domingo 12 de agosto a las 22:00 horas.

Ampudia: Cine

Se proyectará la película Black Panther. El largometraje de ciencia ficción y fantasía trata sobre la vida de T'Challa que regresa a su nación al morir su padre, donde descubre que tiene un nuevo y terrible enemigo. Además, T'Challa asume la personalidad de Pantera Negra para salvar no solo su reino Wakanda, sino a toda la humanidad. Sala Cultura, 21:30 horas.