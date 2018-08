Ulibarri utilizó Aralia, investigada por la Udef, para obtener dos concursos en Soria que superan los 23 millones Ayuntamiento de Soria, que realizó una de las dos adjudicaciones a la empresa Aralia. / EL NORTE «Toma no precauciones, mil veces más, y aunque nos llevamos bien, es muy cauto y por eso está ahí», dijo el empresario a un directivo en referencia al alcalde Carlos Martínez JORGE MORENO VALLADOLID Lunes, 6 agosto 2018, 09:42

De punta a punta de la comunidad. El empresario José Luis Ulibarri, que permanece desde el mes de julio en prisión preventiva en la cárcel barcelonesa de Brians, se sirvió de la sociedad Aralia Servicios Sociosanitarios S A para optar a dos concursos en sendas administraciones de Soria, ambas gobernadas por el PSOE.

Aralia ha sido investigada por la Udef y el Grupo de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales dentro de la operación Enredadera, que un juez de Badalona puso en marcha hace ahora dos años.

En el caso de esta mercantil, cuyas oficinas en Madrid y Valladolid fueron registradas por los agentes el pasado 3 de julio durante la macroperación, donde se hicieron con documentación y ordenadores, la Policía ha confirmado el mecanismo mediante el cual el empresario ejercía sus relaciones con cargos y concejales para tratar de buscar ventaja en concursos.

En varias de las comunicaciones interceptadas, entre los meses de septiembre de 2017 y enero 2018, Ulibarri da indicaciones tanto a su yerno (Álvaro), apoderado de Aralia, como a un directivo de la constructora FCC, de cómo presentarse a los técnicos del Ayuntamiento de Soria, institución con la que habla con un tal Carlos, y a través de un teléfono del Consistorio.

«El tema de Soria está avanzando. Yo ya sé que está en contacto, pero aparte de eso es que quería preguntarte, porque me están pasando a mí una documentación (...) lo he guardado con cariño, eh, me preguntaban (...) qué técnico, tú allí hablas con algún técnico que sea de confianza», le pregunta Ulibarri a J., directivo de FCC. Este responde que está pendiente de una comida con el alcalde.

«Bueno, él lo sabe»

Aunque su interlocutor le dice que cuando se produzca ese encuentro con el regidor socialista no le va a decir su nombre, ni que irán en UTE, el constructor le añade: «Bueno, él lo sabe, escúchame, vamos a ver, no lo digas allí (...), lo sabe porque yo estuve hablando con Jorge y le di una documentación que ahora han ido corrigiendo, y quería yo que la analizáramos».

Además de pedirle el nombre de un técnico «con el que podéis hablar más tranquilamente», José Luis Ulibarri dice conocer bien la personalidad del alcalde de Soria: «Yo he hablado con él puntualmente y siempre fuera de ahí. Es decir, que él toma... no precauciones, mil más, porque aunque nos llevamos bien, él es muy cauto, ¿eh? Por eso está ahí después de tantos años...».

Ulibarri explica al directivo de FCC que puede hablar con el alcalde de Soria «si estás a solas, pero si hay público no». Carlos Martínez, de 45 años, accedió a la Alcaldía de Soria en junio de 2007. Entre 1999 y 2003 fue procurador en las Cortes de Castilla y León.

Ayuda y residencia

Los agentes deducen de una de las conversaciones que el empresario se interesa por el Servicio municipal de Ayuda a Domicilio (SAD) que publicó el Boletín Oficial de Soria el 16 de octubre de 2017. El yerno de Ulibarri, que lleva la gestión directa de Aralia, le mantiene informado.

En el BOP, se anuncia el concurso no solo para prestar estos servicios a personas mayores, sino también para la comida domiciliaria en Soria capital, con una duración de dos años y por un importe que supera los tres millones de euros (3.057.000).

Pero este no es el único concurso por el que el empresario burgalés tenía interés, ya que en una de las conversaciones interceptadas le pregunta a Álvaro si Aralia lleva actividad de teleasistencia, cuyo concurso también salió en la capital soriana. El yerno se lo descarta.

Según los investigadores, las gestiones para este concurso dieron su fruto, porque la Mesa de Contratación municipal decidió en febrero de este año adjudicar el SAD a la empresa Aralia.

No obstante el 11 de enero, el yerno del constructor le llamó para indicarle que lo de Soria se había abierto «y parece que es para nosotros porque la puntuación técnica somos los que más tenemos, empatados con Clece», una de las tres compañías que también se presentó.

«Bueno, pues eso son buenas noticias, mucho trabajo vamos a tener (...) y escúchame, ya me llamaron ayer a mí del Ayuntamiento para decir que eso estaba», le explica a Álvaro, quien le replica: «Vale, vale, cuando tengamos la notificación» oficial. Unos días después, se aprobó en Junta de Gobierno.

En la provincia soriana, el constructor gestiona a través de Edigrup 'El Heraldo-Diario de Soria', dos emisoras de EsRadio (una en la capital y otra en Agreda), y una estación de televisión (TVCyL).

Entre los registros de domicilios y sedes de ayuntamientos, así como la petición de documentación sobre contratos y adjudicaciones a las empresas de la trama Enredadera, que encomendó en julio pasado el Juzgado de Instrucción 2 de Badalona en varias provincias españolas, no figuraba ni el consistorio ni la Diputación de Soria.