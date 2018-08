La mercantil Aralia recibió este año 20 millones de la Diputación para ayuda a domicilio En una conversación, el constructor pregunta a su yerno si había contactado con la diputada de San Esteban de Gormaz JORGE MORENO VALLADOLID Lunes, 6 agosto 2018, 11:05

El segundo de los contratos que Aralia Servicios Sociosanitarios obtuvo en Soria lo fue también para idéntica prestación, pero para toda la provincia. La cuantía en este caso también era bastante superior. La Diputación Provincial, gobernada por el PSOE, acordó en enero su adjudicación a la empresa Aralia por un valor de 20,2 millones de euros, más IVA y por cuatro años.

El Pleno de la institución aprobó con el apoyo del PP este contrato, en sustitución de Clece, que había tenido la adjudicación hasta entonces. La partida para el Servicio de Atención a Domicilio (SAD) aumentó un 37% por el número de peticionarios, que pasaron de los 637 usuarios en 2015 a los 877 en 2017.

La propuesta de adjudicación a Aralia se realizó el 1 de febrero por la Comisión de Igualdad, Servicios Sociales y Residencias, que preside Pilar Delgado (PSOE), quien a su vez es concejala en el Ayuntamiento soriano de San Esteban de Gormaz.

Precisamente, la investigación de la operación Enredadera, llevada a cabo por el juez de Badalona Pablo Alonso, recoge las gestiones de José Luis Ulibarri y su yerno Álvaro para esta licitación, en la que Aralia se alzó con el contrato.

En una conversación grabada por la Udef, el constructor le pregunta a su yerno si se había reunido con la diputada, y este le responde que lo que hicieron fue s de San Esteban de Gormaz para invitarla a que conozca nuestra residencia». Se trata de un centro geriátrico que Aralia tiene en ese municipio, de unos 3.000 habitantes, para unas 90 plazas concertadas.

La visita de la diputada, programada para mediados de septiembre de 2017 –antes del concurso de la Diputación de Soria–, no se pudo realizar porque Pilar Delgado acudió a una comida.

Pese a que luego el directivo de Aralia expresó su inquietud por que en la Diputación de Soria los técnicos no les quisieron recibir, el constructor Ulibarri le calma los ánimos de este modo: «Bueno pues escúchame si es que estuve yo con el presidente [Luis Rey] y me dijo que bien. (...) Vale, ya localizo yo el teléfono del presidente porque claro esto no es así, conmigo no hay problema y después resulta que....», dice.

En otro momento, Álvaro le dice también a su jefe Ulibarri que lo que él «quería con ella era pues que nos conociera, que nos pusiera cara, quien era Aralia». «Al final lo que está en discusión son 15 puntos», le insiste José Luis Ulibarri, que se compromete a hacerle la gestión en esas instancias de la Diputación Provincial. Era el 16 de septiembre de 2017.

Mercantil familiar

Constituida en el año 1993 con un capital social de 2,6 millones de euros, Aralia Servicios Sociosanitarios tiene su sede en la calle Ayala 95 de Madrid, al igual que otras mercantiles vinculadas al constructor.

Según el Registro Mercantil, José Luis Ulibarri llegó a ser su presidente, pero ahora cuenta como administradores solidarios como su mujer, Milagros, y su hijo Enrique, y como apoderado a su yerno Álvaro. Su objeto social es la prestación de servicios en materia geriátrica.

En los últimos años, Aralia ha comenzado a gestionar la residencia municipal de personas mayores de Tordesillas, el centro de atención mental de la Junta en Ávila, y la guardería Platero del Ayuntamiento de la capital.