El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero Suárez-Quiñones abandona el hemiciclo este miércoles, junto con el presidente de la Junta y el portavoz del PP en las Cortes. Miriam Chacón-Ical
El Escaño 82

Otoño de vísperas electorales en Castilla y León de color ceniza y mirando a Madrid

Hay nervios en el PP por cómo va a afectar a las elecciones el latifundio gris pavesa que deja agosto y luego está cómo salpicará a populares, socialistas y a Vox la política nacional

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Sábado, 27 de septiembre 2025, 16:58

El calendario vuela y el mandato electoral que parecía haber empezado hace nada, pero que lo hizo en febrero de 2022, da las últimas bocanadas ... en Castilla y León. Habrá elecciones en marzo, con el domingo 15 rodeado en colorado, en azul, verde... O en color gris ceniza, porque una de las claves que marca el camino breve que lleva hacia las urnas de las que saldrá el próximo Gobierno autonómico serán los incendios de agosto. Terribles en León, Palencia, Zamora (otra vez) y que también prendieron dehesa y montaña en Salamanca y Ávila.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El joven hallado muerto en un pinar de Valladolid llegó de Vigo para trabajar en una obra
  2. 2

    Hallan muerto en un pinar de Montemayor a un joven desaparecido desde el martes
  3. 3 Muere un joven de 19 años tras ser atropellado por un tractor en Muriel
  4. 4

    Una avería en un Alvia deja «tirados y a oscuras» a 260 pasajeros en Valdestillas
  5. 5

    Valladolid se cuela entre las veinte ciudades españolas más caras para vivir
  6. 6 Investigan la muerte de una joven que se despeñó de madrugada en una carretera de Picos de Europa
  7. 7

    El fallecido al estrellarse su planeador en Segovia era un controlador aéreo de Madrid
  8. 8 La vacuna de la gripe que viene: Sanidad la separa de la covid y fija objetivos en niños
  9. 9 Herido en un atropello junto al hospital Campo Grande de Valladolid
  10. 10

    Tres detenidos en Medina con 14,4 kilos de marihuana en un domicilio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Otoño de vísperas electorales en Castilla y León de color ceniza y mirando a Madrid

Otoño de vísperas electorales en Castilla y León de color ceniza y mirando a Madrid