Otoño de vísperas electorales en Castilla y León de color ceniza y mirando a Madrid

El calendario vuela y el mandato electoral que parecía haber empezado hace nada, pero que lo hizo en febrero de 2022, da las últimas bocanadas ... en Castilla y León. Habrá elecciones en marzo, con el domingo 15 rodeado en colorado, en azul, verde... O en color gris ceniza, porque una de las claves que marca el camino breve que lleva hacia las urnas de las que saldrá el próximo Gobierno autonómico serán los incendios de agosto. Terribles en León, Palencia, Zamora (otra vez) y que también prendieron dehesa y montaña en Salamanca y Ávila.

Las Cortes han aprobado ahora, tras el desastre de agosto y con elecciones en ciernes, regular la categoría de bombero forestal, algo que PP y Vox vetaron en octubre

Unas elecciones son un terreno volátil. Un candidato puede mostrar un perfil fuerte y ocurre algo que aja ese traje que se veía lustroso. El candidato Alfonso Fernández Mañueco de primeros de agosto no es el mismo que el de finales. Entre medias han fallecido cuatro personas en incendios y han ardido alrededor de 140.000 hectáreas poco más de dos semanas, con el fuego devorando viviendas, entre quejas de desatención, de falta de efectivos para combatir las llamas y de precarización de estos últimos.

Hay nervios en el PP por cómo va a afectar a las elecciones ese latifundio de cenizas que mostró con crudeza en televisión la Vuelta Ciclista a España. Fían aminorar el efecto de cabreo entre la ciudadanía por los incendios a las ayudas que cada jueves aprueba la Junta para los afectados, pero está la gestión previa a las llamas y durante estas.

Con dos preguntas claves: ¿Son adecuadas las labores de prevención y cuidado del monte? ¿Otro modelo de operativo de extinción habría acotado daños? Agentes forestales e integrantes de ese operativo subrayan que la respuesta a la primera pregunta es 'no' y a la segunda es 'sí'. Al personal de extinción se le bloqueó en Castilla y León acceder a la categoría profesional de bomberos forestales. PP y Vox se opusieron en octubre regularlo. No era la primera vez. Esta semana, tras la tragedia de agosto y con elecciones en ciernes, han variado ese voto en las Cortes para trabajar en ello.

Newsletter

Ahí está el temor del PP. Los populares mantuvieron al consejero de Medio Ambiente en el cargo, pero apartado de cualquier cámara o micrófono durante semanas. Juan Carlos Suárez-Quiñones acababa de estrenarse como presidente del PP en León, afianzando su cartel electoral en esa provincia... Hasta el desastre de los fuegos de agosto, con la gestión de la prevención y la extinción (competencia autonómica) bajo su batuta.

La agenda oficial de Suárez-Quiñones ha pasado de la 'todopresencia' en León en ferias, procesiones, paradas militares, conciertos e inauguraciones al borrado integral. De quince convocatorias del consejero repartidas por toda la provincia de León en el mes de julio a una este septiembre, que se ciñe a una reunión en la capital, con el alcalde.

Ampliar Momento de tensión en la protesta de los trabajadores del operativo de extinción de incendios forestales de Castilla y León, el miércoles, antes las Cortes. Rodrigo Jiménez

Otra clave serán el peso de la política nacional y de los casos de corrupción que enfilan hacia los juzgados o el personal sacando brillo al banquillo. El PP afronta el de la Trama Eólica, con excargos de la Junta, de gobiernos del PP, encausados. El tiempo diluye responsabilidades en un ambiente en el que pesarán más los escándalos nacionales. Con lastre para el PSOE de Carlos Martínez, cartel autonómico sin soltar todavía la Alcaldía de Soria, de los casos que afectan a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez y todo lo que pueda ir saliendo de Cerdán, Ábalos y compañía. Y en el PP, los que afectan a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y los heredados de 'marianismo' a los que se incorpora el exministro Montoro.

Ampliar

Las elecciones son autonómicas, para elegir a los procuradores que a su vez decidirán quién preside la Junta y gestiona cuestiones tan sensibles como la asistencia sanitaria, la educación, los servicios sociales o la atención a los dependientes y la lucha contra el fuego y el cuidado del monte. Pero influirán Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo o los 'halcones' del ala más dura del PP, y Santiago Abascal.

En el caso de Vox poco importa el candidato. Será el que digan en Madrid y tanto allí como aquí observan con expectación y curiosidad de entomólogo el efecto que los incendios forestales pueden provocar en el candidato Mañueco.