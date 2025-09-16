Habrá juicio: El tribunal de la trama eólica rechaza la nulidad de la causa

Habrá juicio por la trama eólica. Las sesiones por la macrocausa de corrupción en el seno de la consejería de Economía del difunto Tomás Villanueva ... en la autorización de parques eólicos entre 2003 y 2015, se reanudarán el próximo seis de octubre con las primeras testificales. La sala de la Audiencia Provincial ha estimado parcialmente las pretensiones de las acusaciones con respecto a las cuestiones previas solicitadas por las defensas, que durante la primera vista del lunes pedían la nulidad de la causa o en su defecto la prescripción de los delitos, poniendo con ello fin al procedimiento.

En concreto, la sala ha rechazado la nulidad de la causa al considerar que no es de aplicación en este caso la citada doctrina de los frutos del árbol envenenado. «Esta sala no es competente para valorar la legalidad de los actos administrativos», ha apuntado el ponente, en alusión a la inspección de Hacienda, punto de partida de la investigación de la Fiscalía en 2015, calificada «irregular» e «ilegal» por algunas de las defensas, entre ellas la de Rafael Delgado o la del letrado y también encausado, Jesús Rodríguez Recio, considerado su testaferro.

Un argumento que ya habían defendido previamente tanto el acusador público como la Abogacía del Estado, que aclaraba que dicho informe no era más que una «denuncia» correctamente motivada que contenía presuntos actos delíctivos «probados durante la frase de instrucción» y que por tanto ya estaban enmarcados en el procedimiento penal.

Ha avalado también el magistrado la actuación del cuestionado técnico de Hacienda, que comparecerá como testigo en el juicio, dado que lo que hizo fue «denunciar hechos aparentemente delictivos» en cumplimiento de su «obligación de hacerlo». Abundando además en que «no ha oído a nadie» precisar «cómo esto vulnera los derechos de los acusados»

La otra cuestión clave, la prescripción de los delitos, tendrá que esperar a la finalización del juicio. Se resolverá en sentencia «tras la valoración de las pruebas» que se practicarán a lo largo de casi medio centenar de sesiones, al considerar que no es el actual «el momento procesal oportuno» al ser una «cuestión compleja». En parte por tratarse de «delitos continuados que en algunos casos pueden ser permanentes», concedía al Fiscal y a las acusaciones, que han mantenido un «criterio contradictorio» al de los letrados. Cuestión esta última apreciada por la jurisprudencia del Supremo para postergar esta decisión a la celebración del proceso.