El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere Robert Redford a los 89 años
Los magistrados de la sala, durante la sesión del lunes. Carlos Espeso
Valladolid

Habrá juicio: El tribunal de la trama eólica rechaza la nulidad de la causa

El ponente ha adelantado que se resolverá sobre la prescripción de los delitos en sentencia, al ser una «cuestión compleja» sobre la que defensas y acusaciones mantienen «tesis contradictorias»

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:46

Habrá juicio por la trama eólica. Las sesiones por la macrocausa de corrupción en el seno de la consejería de Economía del difunto Tomás Villanueva ... en la autorización de parques eólicos entre 2003 y 2015, se reanudarán el próximo seis de octubre con las primeras testificales. La sala de la Audiencia Provincial ha estimado parcialmente las pretensiones de las acusaciones con respecto a las cuestiones previas solicitadas por las defensas, que durante la primera vista del lunes pedían la nulidad de la causa o en su defecto la prescripción de los delitos, poniendo con ello fin al procedimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mayorga llora el repentino fallecimiento de Francisco Fernández
  2. 2

    Alojamientos llenos, un concierto que reventó la plaza y 319 atenciones sanitarias en fiestas
  3. 3 Binter lanza una promoción para volar entre Valladolid y Canarias desde 90 euros
  4. 4 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  5. 5 Muere la influencer Marian Izaguirre tras encontrarla en estado crítico
  6. 6 Los bomberos sofocan un incendio en un restaurante de La Circular
  7. 7 Tres accidentes en apenas una hora en la misma calle de La Rondilla dejan dos heridos
  8. 8 Javier Cansado se aleja de los escenarios «varios meses» para tratarse de un tumor
  9. 9

    Las defensas de la trama eólica piden la nulidad de la causa y la prescripción de los delitos
  10. 10

    Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Habrá juicio: El tribunal de la trama eólica rechaza la nulidad de la causa

Habrá juicio: El tribunal de la trama eólica rechaza la nulidad de la causa