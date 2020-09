Sacyl recela de implantar el test de saliva y estudia otro de antígenos Tbo para trasladar la muestra de una toma salivar. / REUTER La Consejería de Sanidad también trabaja en el uso de una prueba que permita discernir entre trece virus diferentes ANA SANTIAGO Valladolid Martes, 15 septiembre 2020, 07:16

Las pruebas de detección del virus o de los antígenos que ha generado la respuesta inmunitaria son básicas no solo para aislar al afectado y rastrear sus contactos, en el primer caso –el de las PCR– sino para conocer la situación pandémica y de riesgo en determinado ámbito.

Sin embargo, en esta carrera por implantar medios de diagnóstico o de detección de anticuerpos, el test de saliva que pudiera sustituir a la ya tradicional PCR parece haber ganado protagonismo y algunas comunidades, como la gallega, han anunciado su implantación.

La Consejería de Sanidad de Castilla y León aún analiza tal posibilidad pero no oculta su recelo hacia tal implantación al considerar escasas las ventajas. Destacan así fuentes la misma que dicho test, «de momento, no está comercializado en España como tal y además se está valorando el tema porque el tiempo de resolución, en realidad, es el mismo que el de la PCR y la única ventaja es que la toma de muestra con el bastoncillo es mucho más incómoda» y debe de hacerla un profesional; pero al final «a nivel resolutivo no se avanzaría demasiado»; de ahí, que probablemente se descarte tal proyecto. No obstante, Sacyl explica que «lo que sí se considera son las de los antígenos de segunda generación, que uno de ellos se hace con saliva y es un proceso que se está valorando y se está en ello; pero todavía no hay una resolución al respecto».

El otoño traerá la confluencia de más de una docena de virus con afecciones respiratorias

Una muestra

En cuanto a la implantación de una prueba que facilite a los servicios de urgencias, hospitalarios en general o de Primaria discernir entre una gripe, un virus sincitial o la covid, entre otras muchas afecciones respiratorias, es «todavía un proyecto en proceso» y no cabe esperar una implantación al menos a corto plazo. Depende además de la oferta de laboratorios y de la capacidad resolutiva de los servicios autonómicos de Microbiología que no todos son iguales ni con la misma capacidad diagnóstica.

Dada la coincidencia de muchos síntomas de estas enfermedades, para la asistencia sanitaria es fundamental discernir con certeza y brevedad qué infección ha llevado al paciente a consulta médica. De ahí, la utilidad de incluir en el panel de pruebas diagnósticas la covid para que de una sola muestra, y con un único análisis de laboratorio, el médico pueda conocer si su paciente se ha contagiado de coronavirus, influenza, rinovirus, sincitial, parainfluenza, adenovirus... Una larga lista de afecciones que provocan síntomas agudos en el sistema respiratorio. Así hasta trece posibles. La prueba consistiría en tomar una muestra del tracto respiratorio superior con un hisopo por vía faríngea.