El PSOE decide hoy si veta a Maroto y Tudanca dice que serán «coherentes» Javier Maroto, el domingo en Vitoria en la 'Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco' / A. R. DE HIERRO-EFE Pedro Sánchez da por hecho que el dirigente vasco del PP estará en el Senado «en representación de Castilla y León» ARTURO POSADA Valladolid Martes, 23 julio 2019, 07:13

El PSOE de Castilla y León (PSCyL) decidirá en la mañana de hoy si bloquea a Javier Maroto como senador por designación autonómica a propuesta del PP –una medida que impediría que prosperasen también los nombres de los socialistas Teresa López y Fran Díaz– o apoya en la votación conjunta el polémico nombramiento del político vitoriano, sin vinculación con la comunidad. Luis Tudanca, secretario general autonómico del PSOE, anunció ayer una reunión de la dirección del grupo parlamentario socialista para adoptar una decisión antes del pleno –fijado para las 17:00 horas–, aunque recordó que «el Partido Socialista de Castilla y León acostumbra a ser coherente».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió ayer a este asunto durante su sesión de investidura, donde pareció dar por hecho que Maroto será senador por designación autonómica. Sánchez se dirigió a la bancada del PP y preguntó: «¿Cuántos diputados del Partido Popular están en representación del País Vasco? No era una pregunta retórica, señorías. Ya sabemos que tenemos al señor Maroto por el Senado en representación de la cámara territorial de Castilla y León», apuntó el jefe del Ejecutivo en funciones.

La idea de que el PSOE de Castilla y León no se opondrá finalmente a la designación de los tres senadores autonómicos propuestos –los nombres de Javier Maroto, Teresa López yFran Díaz se votan conjuntamente– se basa también en lo sucedido cuando Sánchez propuso a Miquel Iceta como presidente del Senado. Esta operación se frustró por los votos en contra de Esquerra Republicana, Junts Per Catalunya y la CUP, cuando Iceta buscaba la designación autonómica en el Parlament, un paso necesario para ocupar la presidencia de la Cámara Alta al no disponer de la condición de senador. El PSOE apeló entonces sin éxito a la «cortesía» habitual para no bloquear los nombres que proponen los partidos. Las comunidades autónomas designan a un senador y otro más por cada millón de habitantes, que se reparten con la aplicación de la Ley D'Hondt en función de los escaños obtenidos. Durante la campaña electoral del 26-M, Luis Tudanca calificó como «intolerable» que los partidos independentistas bloqueasen la designación de Iceta en el Parlament de Cataluña.

Sin embargo, las dudas en el PSOE de Castilla y León sobre un posible veto al vitoriano Javier Maroto, vicesecretario de Organización del PP que se quedó sin escaño en el Congreso en la cita del 28-A, surgieron el pasado viernes. La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Virginia Barcones, calificó como «bochornoso» que Maroto pueda representar a Castilla y León y no descartó el bloqueo socialista. Por su parte, Tudanca recordó que Maroto era partidario de anexionar el Condado de Treviño (Burgos) al País Vasco y denunció un nuevo caso de «vasallaje» del PP de Castilla y León a la dirección nacional del partido. Por eso, el PSOE mantiene hasta hoy la duda sobre el sentido de su voto en el Pleno de esta tarde.

Tampoco se definió ayer Ciudadanos, aunque el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, recordó: «Nunca nos hemos opuesto a los acuerdos de los partidos para nombrar a los senadores autonómicos, como no nos opusimos al de Miquel Iceta«. El presidente de las Cortes, Luis Fuentes, también de Ciudadanos, declaró que tendrá que ser el PP el que «dé explicaciones» sobre la designación de Maroto, informa Ical.