Un ejemplo de compromiso con el campo

Juan Carlos Romo, agricultor del municipio de Palacios de Goda (Ávila), recogió el Premio Profesional como reconocimiento al compromiso y visión del mundo agrícola. Sobre el premio, Romo confiesa que siente «una alegría inmensa» porque eso significa que «lo estoy haciendo bien y es la recompensa del trabajo diario de todos los días, de sol a sol».

La trayectoria del galardonado está marcada por la innovación y la superación. Señala que el mayor reto que ha tenido en su carrera ocurrió en el año 2020, durante la pandemia, con una máquina de sacar patatas «que no funcionaba bien». En ese momento, no había ninguna en España y, según detalla, tuvieron que «venir desde Alemania para ponerla a prueba, algo que con la pandemia se complicó». Añade que fueron «tirando» día a día, tras mucho tiempo de prueba-error, hasta conseguir «poner la máquina en marcha».

Sin embargo, el galardonado no oculta las dificultades que viven los agricultores. Romo denuncia la creciente burocracia y las limitaciones normativas. «Nos llaman profesionales y yo creo que nos tratan como delincuentes», lamenta. Declara que muchas veces los agricultores no pueden decidir sobre sus propias tierras. «No te dejan regar ni aunque tengas agua, ahora no puedes hacer lo que quieras con tus tierras». Mientras tanto, afea que cuando «vas a un supermercado a comprar naranjas o patatas vienen del extranjero».

Otro de los problemas, a su entender, se sitúa en la falta de relevo generacional. En este sentido, cuenta cómo su hijo «muestra interés» por continuar con la profesión, pero reconoce que el futuro es «incierto». Aun así, cree «en la dignidad del oficio y en la necesidad de apostar por él».

Juventud

Romo manifiesta que los jóvenes interesados en trabajar en el campo ven «que no hay más que problemas», por lo que se plantean «no complicarse la vida e irse a trabajar a una fábrica, donde descansan los fines de semana», algo que «no ocurre» en su oficio.

Pone en valor el premio recibido, ya que visibiliza y anima a los profesionales del campo. «Estos premios son buenos porque la gente se ve incentivada», recalca. Así, lanza un mensaje a quien se quiera dedicar a la agricultura, ya que augura que «teniendo ganas de trabajar en el campo y echando horas, se gana dinero, pero con mucho esfuerzo y sacrificio». El profesional pide que «nos dejen trabajar», incidiendo en que «detrás de cada cosecha hay personas, familias, y pueblos enteros sosteniendo este sector».