Abierto el plazo para presentar candidaturas a los Premios del Campo

La duodécima edición de los Premios del Campo de El Norte de Castilla ya está en marcha. Desde hoy mismo y hasta el próximo 17 de noviembre se podrán presentar las candidaturas a través del formulario al que se puede acceder a través de la página web del periódico. En el formulario se deben incluir los datos del aspirante al premio y curriculum vitae, así como la documentación que acredite su trayectoria e indicar la categoría a la que se presenta. Estos premios tienen como objetivo reconocer el compromiso con la tierra de personas e instituciones para lo que se establecen seis categorías.

La primera de ellas es el Premio Mujer emprendedora, que reconoce la labor de las mujeres y su aportación al medio rural, tanto en su versión de dinamizadoras de cualquier tipo de actividad relacionada con el campo, como por la defensa de las mujeres en ese medio.

El Premio Juventud persigue destacar la labor de los jóvenes hasta 35 años y su aportación al medio rural a través de la actividad agraria o agroalimentaria que desarrollan y la labor de los colectivos que fomenten la renovación en el medio rural. Se valorará su entrega, posibilidades de contribuir al mantenimiento y el cuidado de nuestro medio rural y su postura favorable a creer en el campo como lugar donde vivir y permanecer.

El Premio Profesional está dirigido a la trayectoria personal o empresarial de la gente de la tierra. El esfuerzo y sacrificio personal ligado a la mejora de su actividad desarrollada siempre en el medio rural. Se tendrá en cuenta la encarnación de valores que pueda considerarse un ejemplo para el resto de los profesionales.

Una cuarta categoría es la del Premio Alimento, que puede reconocer, por un lado, el mejor producto elaborado con materias primas de la tierra de Castilla y León, o por otro, la evolución y presentación en el mercado de un producto concreto. Puede darse la circunstancia de que ambos aspectos confluyan en el mismo producto. Se valorará la técnica de elaboración, la procedencia, la manipulación y el resultado final.

Con el Premio a la Innovación se busca reconocer la capacidad personal y profesional de aquellas personas o empresas que se dedican a las tareas agrarias y son capaces de modernizar, transformar o cambiar hábitos de actuación o sistemas de producción, bien por la aplicación de nuevas técnicas, vinculadas al l+D+i, bien por el afán de estar en vanguardia de la mejora de la actividad agraria.

Miguel Delibes al Desarrollo Rural

Por último, el premio Miguel Delibes al Desarrollo Rural busca reconocer la labor de impulso sostenida en el tiempo a favor del desarrollo rural, de sus protagonistas, la labor didáctica como ejemplo palpable con el que demostrar que esa acción tiene a su vez repercusión positiva en el entorno más cercano, no solo geográfico, sino también humano. En definitiva, lo que es claramente un ejemplo de vida, de acción, de trabajo, de dedicación: lo que se califica como referencia indiscutible.

Las candidaturas las podrán presentar cualquiera que cumpla los requisitos expuestos en las bases, de forma personal o siendo propuesto por un tercero, particular, grupo de personas, institución o administración.

Las empresas o personas candidatas deberán tener razón social, sede, residencia, actividad, en alguna de las provincias de la Comunidad de Castilla y León.

El jurado que seleccionará a los ganadores estará compuesto por expertos de reconocido prestigio en el sector agrario y ganadero.