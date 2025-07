El Norte convoca los Premios Innovación Digital para reconocer los avances tecnológicos

El Norte Martes, 29 de julio 2025, 06:51 Comenta Compartir

Con el objetivo de ensalzar la labor de aquellas iniciativas individuales o colectivas, ciudadanas o empresariales, que muestren a la sociedad las innovaciones tecnológicas que se están realizando en este momento en la región, El Norte de Castilla convoca los Premios Innovación Digital 2025. Unos galardones que se dividen en cinco categorías: Transformación Digital, Comunicación Digital, Mejor UX Web, Iniciativa Digital de Ayuda al Ciudadano y, Servicio Público e Iniciativa Social Digital. Durante los últimos años la tecnología ha sufrido un salto exponencial, lo que permite a este certamen bucear en un mar más amplio de propuestas tecnológicas y digitales desarrollado por empresas, particulares, administraciones públicas y otro tipo de entidades, cuya labor quiere reconocer El Norte de Castilla. Este certamen, que tiene un carácter de reconocimiento sin prestación económica, se dirige a todos estos perfiles que con su trabajo, contribuyen a avanzar en la sociedad digital. Un jurado, formado por prestigiosos profesionales del ámbito público y privado, decidirá qué candidatura es la merecedora del premio.

El certamen cuenta con el patrocinio de la Junta de Castilla y León, Iberdrola y Cartiff, y tiene como partner al Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de Castilla y León. La convocatoria se realizará a través de la web https://premiosinnovacion.elnortedecastilla.es/ y la participación está abierta a todas aquellas personas físicas o jurídicas, que cumplan con los requisitos reflejados en cada una de las categorías. Se podrá participar en más de una categoría siempre y cuando se cumpla con los requisitos exigidos en ellas. Las bases de la convocatoria advierten de que este reconocimiento solamente se dará a conocer el día del acto de entrega de premios, cuya celebración será comunicada al público general cuando la organización haya decidido la fecha. Las candidaturas se podrán presentar hasta el día 18 de septiembre de 2025.

Los aspirantes deberán ajustarse a las bases de las categorías para optar al premio. El galardón a la Mejor Empresa de Transformación Digital reconocerá el buen hacer en el salto digital de la empresa, ya sea a través de sus canales de distribución, mejorando procesos productivos, gestionando su personal, abordando el cambio digital como elemento estratégico en la empresa o a través de la consecución de la tan difícil omnicalidad.

En lo que se refiere a la Mejor Comunicación Digital, se premiará el uso de todo el abanico de herramientas y plataformas digitales (web, redes sociales, podcasts, vídeos, etc.) al servicio de la comunicación de una empresa. Se tendrá en especial consideración la estrategia en su comunicación, así como la creatividad. La categoría de Mejor UX Web valorará el diseño digital intuitivo, eficiente y accesible. Se valorará la facilidad de uso, la adaptación a cualquier formato, la creatividad en el diseño y su perfecta sincronía a la hora de efectuar la acción de esa web (ya sea un registro, una venta, una suscripción)

Respecto a la Mejor Iniciativa Digital de Ayuda al Ciudadano tiene como objetivo reconocer la iniciativa que mejor ayude a la ciudadanía a aprovechar todas las oportunidades que la digitalización ofrece en mejorar la forma en la que vivimos, trabajamos y nos relacionamos, fomentando las competencias digitales entre la sociedad. El reconocimiento al Mejor Servicio Público e Iniciativa Social Digital está dirigido tanto a las entidades públicas como a las empresas del tercer sector que han realizado a lo largo de estos últimos años un gran esfuerzo para adaptarse a los entornos digitales y continuar prestando sus servicios a través de nuevos canales. Dentro de esta categoría se valorará, principalmente, la asunción de lo digital como elemento estratégico en su misión, el desarrollo de herramientas propias o la implementación de herramientas existentes para mejorar sus prestaciones. Se valorarán, sobre todo, las iniciativas dirigidas a colectivos específicos como, por ejemplo, personas mayores, con discapacidad, migrantes, desempleados...

Los premios a la Innovación Digital 2025, fomentan valores dentro del trabajo en el espacio digital y buscan resaltar cualidades como la ayuda a los ciudadanos para aprovechar y fomentar las oportunidades de la digitalización, la eficiencia, la creatividad, las buenas prácticas empresariales y la mejora de las prestaciones tanto de las empresas como de sus clientes, en particular, y de toda la sociedad.

Por ello, la organización de estos premios advierte de que, independientemente de que cumplan con los requisitos de alguna de las categorías, los sitios con contenidos pornográficos, violentos, xenófobos o que inciten a realizar actividades y/o servicios ilegales no podrán concurrir a estos premios. La participación en este certamen, tanto de propuestas que opten a cualquiera de los premios como de los usuarios que propongan candidatas o emitan sus votos, es de carácter gratuito y no obliga ni supone efectuar compra alguna. La organización se reserva el derecho de rechazar cualquier candidatura que no cumpla las condiciones y términos de participación establecidos en estas bases o contravenga el espíritu del certamen. La participación en este concurso supone la aceptación de las bases e instrucciones, así como el criterio de la organización en lo que respecta a cualquier resolución derivada tanto de los premios.