Mañueco destaca el récord de matriculación en el Programa de la Experiencia El pasado curso alcanzó 6.139 participantes, el 10,7% más que el anterior, de los que siete de cada diez son mujeres

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, destacó hoy el «récord de participación» en el Programa Interuniversitario de la Experiencia, cuyo curso académico inauguró en el Palacio de Congresos de Salamanca, y subrayó, además, el alto grado de satisfacción del alumnado, que alcanza, según sus cifras, el 90%.

Fernández Mañueco recordó, en su discurso de apertura, recogido por Ical, que el fomento del envejecimiento activo es un compromiso de la Junta, con las casi 643.000 personas mayores de 65 años que residen en la comunidad. Uno de los programas «más exitosos» impulsados por el Ejecutivo autonómico, en colaboración con las ocho universidades públicas de la comunidad, es el Programa Interuniversitario de la Experiencia, creado en 1993 y que en sus inicios contó con apenas 60 alumnos. Actualmente supera los 6.150, «constituyendo un referente de envejecimiento activo y formación a lo largo de la vida».

El pasado curso se alcanzó el récord de 6.139 matriculados, un 10,7% más que el anterior. De ellos, 5.848 asistieron de manera presencial en alguna de las 27 sedes ubicadas en 24 localidades de Castilla y León, mientras que 291 cursaron sus estudios en las 15 sedes online. El 46% de los alumnos tenía entre 60 y 70 años, y el 28% entre 70 y 80. Además, siete de cada diez participantes fueron mujeres. Las encuestas reflejaron que el 91% de los alumnos se declaró muy satisfecho y prácticamente la totalidad recomendaría el programa.

Mañueco recordó que este año se han invertido 320.821 euros, un 10% más, con el objetivo de sumar 600 plazas, ampliar la oferta de itinerarios formativos de 36 a 44 y aumentar el número de sedes. La previsión es que en 2026 la financiación crezca en torno a un 30% para seguir reforzando esta iniciativa.

«La edad no es una barrera, sino un puente para el aprendizaje», afirmó en este sentido Fernández Mañueco, quien remarcó que «el objetivo de la Junta de Castilla y León es que las personas de mediana edad y mayores tengan una vida plena, activa, y llena de oportunidades». Este programa, que es un «modelo de éxito y un ejemplo de coordinación institucional», no solo facilita el acceso de las personas mayores de 55 años al conocimiento, sino que también «fomenta las relaciones sociales y actúa como herramienta para combatir la soledad no deseada, especialmente en el medio rural».

El Programa Interuniversitario de la Experiencia forma parte del 'Programa Integral de Envejecimiento Activo' de la Junta de Castilla y León, cuyo objetivo es que las personas mayores puedan mantener una vida activa, cuidarse física y emocionalmente y evitar el aislamiento social.

En este marco, el presidente destacó iniciativas como el 'Club de los 60', con 360.000 socios, que incluye programas de viajes, termalismo y actividades de convivencia intergeneracional. Dentro de este último se enmarca el programa de convivencia entre personas mayores y jóvenes universitarios, con más de 12.300 beneficiarios en la comunidad.

Asimismo, se presta apoyo a más de 1.900 asociaciones de jubilados y pensionistas, con un incremento del 25% en su financiación durante esta legislatura. También se colabora con la Red Regional de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León, además de impulsar actividades en los centros propios de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. A ello se suma el renovado 'Carné 60 CyL', con el que los mayores de 60 años pueden acceder en condiciones ventajosas a servicios, actividades y comercios, y al que se han adherido ya 800 establecimientos.

Una nueva esperanza

Como anfitrión, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, fue el encargado de dar la bienvenida al acto celebrado en la capital salmantina. «En Salamanca, nos gustan las personas con ilusión, con arrojo, con ganas de ampliar sus conocimientos. Personas que lo han dado todo por sus familias y quieren seguir estudiando», afirmó ante una platea abarrotada de estudiantes con veteranía.

Durante el acto, también hubo lugar para la intervención del sociólogo y filósofo Enrique Arnanz Villalba, presidente de IC Iniciativas y Asesor para Políticas Sociales en el Parlamento Europeo, quien trató de condensar en unas pocas ideas que «la vejez es mucho más que su dimensión biológica». En una alocución cargada de optimismo y vitalidad, Arnanz pidió al alumnado de la experiencia que entienda su momento vital, una incipiente senectud, como «otra oportunidad que la vida ofrece para seguir creciendo», pues, en realidad, «no se deja de nacer hasta el último momento».

Además, incidió en que el aprendizaje no es un privilegio de la juventud. «Aprender es una forma de gritar los cuatro vientos todavía puedo, todavía soy. Es una preciosa forma de disidencia y de resistencia ante tanta estupidez que nos rodea», reflexionó el filósofo, reclamando a sus coetáneos, como «militantes de la vida» que han comprendido que «no es solo recibir, sino dar», que de ellos depende que «ahora o nunca es momento de ser insumisos de la ideología de la catastrofismo».

En último término, invitó a los mayores a ser «referentes y portadores de una nueva esperanza, como la convicción de que si algo en sí mismo tiene sentido, no tiene que importar demasiado el resultado final». «Como personas mayores que somos, desde nuestra propia experiencia, pongamos un empeño especial en espiritualizar el mundo. Esto no es volvernos metafísicos, sin pisar el suelo, sino otras cuatro cosas: situar nuestra felicidad no en la relación con las cosas, sino con las personas; vivir con conciencia y con propósito y no solo ir tirando; transformar el dolor en crecimiento; y convertirnos en maestros en inteligencia emocional y en capacidad de amar», finalizó.

Tras la intervención del filósofo y sociólogo, el Palacio de Congresos acogió un breve coloquio que contó con la participación de tres alumnos de la Universidad de la Experiencia en Castilla y León, procedentes de las provincia de Burgos, Salamanca y Palencia. Finalmente, el presidente de la Junta hizo entrega de diplomas de reconocimiento a tres alumnos, precedentes de León, y dos de Salamanca, incluyendo una salmantina de 101 años, matriculada en la Upsa, por su trayectoria en el programa académico.