Mañueco durante un pleno de las cortes este año. Rodrigo Jiménez

Mañueco apelará mañana a la «unión y esfuerzo» conjunto para luchar contra los incendios

Carriedo insiste en la «magnitud» de los fuegos de este verano

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 28 de agosto 2025, 21:12

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, apelará mañana en el Pleno Extraordinario en las Cortes a la «unión y esfuerzo» conjunto para luchar contra los incendios en la Comunidad. Así lo trasladó el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, tras la celebración del Consejo de Gobierno, quien sostuvo que Mañueco «siempre ha dado la cara y es el primer presidente en comparecer en el Parlamento».

«Tendrá la ocasión de convocar a todos para este esfuerzo. Ha sido el primero que quiere dar ejemplo, con todas las medidas aprobadas estos días, que llegan a familias, pymes, autónomos…», explicó.

El consejero insistió en la «magnitud» de los fuegos de este verano en Castilla y León, con unas condiciones «excepcionales», como han corroborado, dijo, miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y bomberos de Italia y de otros países de la Unión Europea y comunidades autónomas españolas.

Sobre el hecho ocurrido ayer, en el que unos brigadistas retiraron el saludo al jefe del Ejecutivo durante la visita de los reyes a las zonas afectadas, Carriedo defendió que Mañueco es una «persona muy educada y respeta a todo el mundo, que está en el territorio, cerca de la gente, que escucha a los ciudadanos y sus problemas».

«Estas cosas solo les pasan a los que dan la cara, a los que se acercan a los ciudadanos que sufren», apuntó el consejero portavoz, quien consideró que en unas situaciones «se escuchan ánimos y en otras quejas y críticas», como sucedió este miércoles.

«La Junta seguirá muy cerca del territorio, como demuestra el conjunto de la administración autonómica en estos incendios», reiteró, para poner como ejemplo el trabajo de la directora general de Vivienda, María Pardo, que ha visitado todas las posibles localidades con inmuebles afectados.

