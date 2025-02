Mañana de salseo en las Cortes antes de un Pleno inusual

Antonio G. Encinas Valladolid Martes, 11 de febrero 2025, 13:51 Comenta Compartir

En la tribuna, el palco VIP de las Cortes, por decirlo así, no van a caber todos. Eso lo tienen claro los que tienen que encontrar acomodo a los invitados al Pleno autonómico de este martes. Hay invitados de Unidas Podemos, afectados por la planta de Biogás planificada en Zamora. Hay invitados del PSOE, que estrena secretario general electo. Hay invitados de los no adscritos de Vox, que se estrenarán en una bancada nueva, más pegadita al PP que a sus ex compañeros de partido. Y hay, en fin, expectación por ver cómo se conforma un hemiciclo que es ya un puzle repleto de siglas y excepciones.

A Vox se le acumulan los frentes, o los coletazos del gran frente, quizá. Los partidarios de Javier Teira, el nuevo no adscrito del parlamento, han expulsado del grupo municipal en el Ayuntamiento de Salamanca al portavoz de Vox y se han colocado al frente. Alejandro Pérez de la Sota y María de los Ángeles Carpio son, por tanto, los nuevos representantes del Grupo Municipal Vox, pero al mismo tiempo ninguno de los dos está afiliado al partido. Él fue en la lista como independiente (aunque no figurara como tal en la candidatura oficial) y ella se dio de baja en 2019. Es decir, que el partido no puede expulsarlos, como sí pudo con la edil palentina Sonia Lalanda y los procuradores autonómicos Javier Teira y Ana Rosa Hernando. Resolver la situación es complicado. Vox ha consultado el modo de resolverlo, pero es una situación inédita y de muy complicada solución. A las 11.30 estaba programada una rueda de prensa de los dos díscolos en Salamanca.

En el otro lado, el grupo parlamentario socialista afrontaba la primera mañana plenaria con Luis Tudanca en línea de salida. Carlos Martínez, el secretario autonómico electo, anunciaba una visita al grupo a mediodía, antes del Pleno, al que acudirá, pero camuflado. No ha cambiado nada oficialmente, ni lo hará hasta después del Congreso Autonómico que se celebrará los días 22 y 23 en Palencia. Sin embargo, sí ha cambiado algo. Nuria Rubio, que pasó de portavoz adjunta a procuradora rasa tras los movimientos desde Madrid para relevar a Luis Tudanca, volverá a preguntar en la sesión de control. Parece algo menor, pero hace un año prácticamente que Rubio se quedó sin voz en las Cortes, donde era la encargada de apretar a la consejera de Familia, Isabel Blanco.

«De hoy no va a salir ningún cambio», quiso zanjar. Pero habrá, en algún momento. «Cuando se produce un relevo siempre existe un proceso de tránsito, de adaptación. Necesitamos ajustar la convivencia y los esfuerzos del rearme orgánico con el que se deberá producir desde el punto de vista institucional en el grupo parlamentario. Y se irá produciendo sin prisa, sin marcarnos un hito temporal. Todo a partir del día 23 y dependiendo del fin de la legislatura. No va a haber grandes volantazos porque esto no es una enmienda a la totalidad del trabajo del PSOE de Castilla y León», quiso aclarar.

Eso sí, para no «facilitar» las cosas a Mañueco, anunció que no será de los invitados de tribuna. Que verá la pregunta de Tudanca desde un despacho de la cuarta planta con otros trabajadores del partido. «No le voy a dar el gustazo al señor Mañueco de verme en la tribuna. Voy a hacer el seguimiento de la pregunta parlamentaria desde el despacho, con otros compañeros. Todos tenemos claro, podemos hacer apuestas, de cuál va a ser la respuesta [del presidente de la Junta]: 'Señor Sánchez y señor Martínez'. Vamos a ver si lo sacamos de esa dinámica. No le he escuchado una palabra sobre la [sentencia de] La Perla Negra y ya sale [el juicio de la trama] eólica, y solo aparece el señor Lobo, Carlos Fernández Carriedo, para limpiar la escena del crimen».

En esta mañana un tanto extraña, a Luis Tudanca se le vio acompañado de sus dos piezas más leales, Ana Sánchez, aún secretaria de Organización del partido y miembro de la Mesa de las Cortes, y Rosa Rubio, portavoz adjunta. Sonrisas y distensión para pasar un trago complicado, el de preguntar al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sabiendo que la respuesta va a tener, sea cual sea el tema, ese argumentario predefinido que esbozaba el nuevo jefe de filas socialista: el sanchismo ha impuesto a Carlos Martínez y se ha llevado por delante al sanchismo de Luis Tudanca.

En Vox, David Hierro se estrenará como portavoz con la pregunta a Mañueco y será la primera sesión sin Juan García-Gallardo, después de dos años y medio como vicepresidente de la Junta, primero, y como portavoz, después. Los de Santiago Abascal estrenan nueva etapa y comienzan con la última batalla que dejó planteada y firmada el ya ausente Gallardo: el protocolo antiaborto.

«Me llaman la atención muchas cosas», decía Carlos Martínez, que fue procurador cuando las Cortes aún estaban en Fuensaldaña. «Fundamentalmente, en la propia convocatoria de la sesión de control: no madrugamos, símbolo de la desidia de quien de alguna forma no entiende la actividad parlamentaria como rendición de cuentas», dijo. Y los suyos sonrieron. Bienvenido al peculiar mundo parlamentario autonómico, donde hoy habrá 81 escaños con un grupo de 31 (PP); otro de 28 (PSOE); otro de 11 (Vox); otro de 3 más 3 (Soria ¡Ya! y UPL); otro de 1+1+1 en el que uno de los tres ni siquiera es un partido, sino una persona, Francisco Igea, y otro representa a una coalición, Unidas Podemos, que ya no existe, además de Por Ávila; y otros dos, no adscritos. Geometría variable, lo llamaría Zapatero.