La magia del blues La Agenda de Castilla y León se llena de actividades durante todo el fin de semana ALFREDO GÓMEZ Jueves, 12 julio 2018, 12:39

Este fin de semana regresa a Béjar una de las citas más importantes y esperadas del año, el Festival Internacional de Blues de Castilla y León, que celebra su decimonovena edición (13 y 14 de julio). Subirán al escenario de la plaza de toros de El Castañar, 'La Ancianita' (la plaza más antigua de España) artistas de primer orden mundial como John Primer, Walter 'Wolfman' Washington & The Roadmasters, Carl Weathersby & Alex Zayas Band y Quique Gómez & His Vipers. Completan el plantel de bandas de esta edición Ray Gelato & The Giants, Eric Gales, Derobert & The Half Truths, Trudy Lynn y Toronzo Cannon & The Chicago Way.

Valladolid Actividades

Santiago Iglesias

El carismático cantante, músico y compositor vallisoletano Santiago Iglesias actúa el martes 17 de julio en el Jardín de la Casa Zorrilla al aire libre. Una estupenda oportunidad para escuchar las canciones que propone este artista que lleva la música en el corazón. Composiciones propias con sabor a amor, a desamor, a vida.

Carlos Soto y María Desbordes

Segundo disco del nuevo proyecto de Carlos Soto, flautista y fundador de Celtas Cortos, y la artista bretona Maria Desbordes. 'Awen Magic Land' es un viaje por los sentidos y la imaginación, un paseo por bosques brumosos y ciudades imposibles. Enmarcados por velos ligeros y etéreas imágenes, el flautista se convierte en un encantador de serpientes y ella en un hada misteriosa que danza y canta las músicas del mundo. Patio Corsario. Viernes 13 de julio, 21:30 h. Aportación: 10 €. Reserva obligatoria por wasap o llamada al 607704975.

Escenarios Mahou

Lena Carrilero llega a Valladolid después de llevar desde los quince años de manera autodidacta como cantautora, a guitarra y voz. Lleva seis años girando por España por más de 20 ciudades, entre ellas, Sevilla, Granada, Valencia, Barcelona y Madrid. Jueves. Plaza Cantarranillas. 20:00 horas. Además, Sioqué actuará en la calle Cascajares (20:00) y Lucía Gil en la Plaza Martí y Monsó (22:00).

Ópera. Carmen

Esta semana continúa el programa de Ópera de Verano. Este jueves se proyecta la ópera de Bizet 'Carmen', con el gran Jonas Kauffman como Don José. Desde la Ópera de Zurich. Jueves 12 de Julio, 20:00h. Cines Manhattan (calle Cervantes).

Olmedo Clásico

El Festival de Teatro Clásico Olmedo Clásico celebrará su 13ª edición del 13 al 22 de julio con un docena de estrenos teatrales entre los que figuran los estrenos absolutos de 'Las mujeres sabias', de Molière, a cargo de Vértice Producciones, y de 'Rey Lear', de Shakespeare, a cargo de Atalaya Teatro. Las Jornadas sobre Teatro Clásico se centrarán en 'El teatro del Siglo de Oro en la era digital' y las compañías de la comunidad estarán representadas por la segoviana Nao d'Amores y la vallisoletana Teatro Corsario, que representarán la 'Comedia Aquilana' de Bartolomé Torres Naharro y 'Traidor', de José Zorrilla, respectivamente.

Pertrechados

De nuevo, la artista y poeta Mercedes Pastor Segovia vuelve a sorprendernos con otra de sus originales exposiciones. En una percha, como en un poema, puede colgarse todo. Una percha es cualquier cosa que sirva para colgar algo o a alguien o para colgarse de ella o en ella. Un poema es la música de las letras que se (des)cuelga en cualquier parte. Poemas pertrechados de perchas y/o perchas pertrechadas con poemas. No es necesario que vayáis pertrechad@s de nada, ni siquiera que llevéis percha, pero no dejéis de colgaros con esta curiosa e insólita exposición. Bar Trocadero (Juan Mambrilla, 2). Hasta el 31 de julio.

Seis propuestas

La Sala Municipal de Exposiciones de la Iglesia de las Francesas acoge 'SIX MEMOS / SEIS PROPUESTAS', la primera Exposición Europea dentro del programa de actividades de la segunda fase del Proyecto CreArt co-financiado por la Unión Europea, en el que participan 12 ciudades de 9 países europeos. La comisaria Branca Benčić, ha seleccionado a 20 artistas de las diferentes ciudades de la Red entre los 93 proyectos presentados en las convocatorias abiertas, entre ellos cuatro artistas vallisoletanos Esther Gatón, Ricardo Suárez, Cristina R. Vecino y Victor Hugo Martín Caballero. La exposición se basa en la obra inconclusa y póstuma del novelista italiano Italo Calvino: 'Le lezione americane / Seis propuestas para el próximo milenio', escrita en 1985 y publicada en 1988.

Ostern

La sala 0 del MUSEO PATIO HERRERIANO acoge hasta el 26 de agosto de 2018, la exposición del artista vallisoletano OSTERN, cuyo proyecto expositivo 'Indeterminación' consiste en catorce obras dispuestas en la Sala 0 del Museo Patio Herreriano en cuatro trípticos, rodeando al espectador desde los muros de la sala y formando parte indisociable de éstos merced a sus grandes dimensiones. Cada obra, excepto las del muro sur y norte, consiste en un gran rectángulo horizontal, vivificado por texturas densas y sutilmente variadas. La gama de colores utilizados a lo largo del conjunto se ciñe a tonos acromáticos y primarios desaturados.

En torno al fútbol

Una novela que revela los escándalos del mundo del fútbol jamás contados. Un thriller futbolístico que comienza con la muerte del delantero estrella de un club donde todos parecen tener un motivo para matar. Una voz fresca, sin complejos y con un don extraordinario para tejer un buen thriller. 'Sexo, fútbol, negocios y otras mentiras' cuenta la historia de un club de fútbol donde el menor de sus escándalos es el asesinato de su delantero, el fichaje estrella de la temporada. Homofobia, drogas, machismo, amaños de partidos, negocios turbios y un asesinato, convierten a esta novela en el libro maldito del fútbol. Porque... ¿sabemos realmente las cosas que ocurren en los despachos de un club de fútbol? Un thriller futbolístico no apto para lectores con escasa capacidad crítica.

Villanueva de Duero. Veladas Musicales

Vuelven las Veladas Musicales a Villanueva de Duero, este año el sábado 14 de julio. Todo un día dedicado a la música, este año centrandose en el Flamenco. Dará comienzo la jornada con el Seminario 'Acercate al Flamenco', en el conocimiento de los distintos palos del flamenco. De 10:00 a 14:00 y previa inscripción.

Por la tarde de 19:00 a 21:30 las calles y plazas del municipio se volveran a convertir en grandes escenarios multiculturales donde tiene cabida todo tipo de estilos musicales. Los distintos grupos musicales harán disfrutar y sentir la música a todo el público de una forma más cercana y directa.

Por la noche, la Velada Flamenca dará comienzo a las 22:00 con el grupo flamenco 12PALMAS formado por el percusionista Carlos Cañada, el guitarrista Blas Mora, el cantaor Curro Pérez y acompañados por las bailaoras Estela Sanz y Joana Sánchez, nos traeran soleás, alegrías, bulerías, nos acercarán a la magia del flamenco acompañados por la ambientación de una plaza y calles aledañas iluminadas a la luz de las velas.

Mucientes. Música caribeña

El viernes 13 de julio, a las 21:00 y en el patio del Aula-Museo de Mucientes, tendremos a DINGOLAY, integrado por Marisol Berríos-Miranda y Shannon Dudley (Puerto Rico & Estados Unidos), etnomusicólogos y profesores de la Universidad de Washington (Seattle), con el programa 'Caribe es Música', al son del steel pan, el piano, el güiro y alguna que otra sorpresa. Son los autores de un muy interesante libro,'American Sabor', sobre la crucial influencia de la música latinoamericana en la estadounidense, de la cual nos ofrecerán también cumplidas explicaciones.

Castilla y León Música

Antonio Valseca destaca que lo mejor para combatir el calor es ver algunos conciertos en vivo como las veladas de Blues de Salamanca y Bejar o festivales como el Arrea Majo de Segovia.

Jueves

SALAMANCA – CARLES BENAVENT TRÍO + TOMAISTO (Patio de Escuelas, 22:30h)

Viernes

BÉJAR (SALAMANCA) – BLUES BÉJAR, JOHN PRIMER + RAY GELATO & THE GIANTS + ERIC GALES + DEROBERT & THE HALF TRUTHS

ESPINOSA DE LOS MONTEROS (BURGOS) – FESTIVAL ARTIMUSIC, KORRONTZI + ABRAKABALKAN

ESPINOSA DE LOS MONTEROS (BURGOS) – FESTIVAL ARTIMUSIC, EL NAÁN (Campo de Fútbol)

SALAMANCA – BENNY GOLSON QUARTET (Patio de Escuelas, 22:30h)

VALLADOLID – MALVERDE + EL HILO ONCE (Porta Caeli, 21:30h, 3€)

Sábado

BÉJAR (SALAMANCA) – BLUES BÉJAR, TRUDY LYNN + TORONZO CANNON & THE CHICAGO WRY + WALTER WOLFMAN WASHINGTON & THE ROADMASTERS + CARL WEATHERSBY & ALEX ZAYAS BAND + QUIQUE GÓMEZ & HIS VIPERS

CIRUELOS DE COCA (SEGOVIA) – ARREA MAJO FESTIVAL, LA REGADERA + JOSETXU PIPERRAK + THE LOCOS + REINCIDENTES PATÉ DE PATO + HOT MOSQUITOS + LA BANDA OLIVETTI + LOKOMOTORES

ESPINOSA DE LOS MONTEROS (BURGOS) – FESTIVAL ARTIMUSIC, KABAYLA ZINGARY + PAN DE CAPAZO + NEONYMUS

ESPINOSA DE LOS MONTEROS (BURGOS) – FESTIVAL ARTIMUSIC, FETÉN FETÉN (Campo de Fútbol)

SALAMANCA – DÚO CORVO FUENTES (Iglesia de San Millán, 12:00h)

SALAMANCA – IVÁN MELON LEWIS & THE CUBAN SWING EXPRESS (Patio de Escuelas, 22:30h)

VALLADOLID – THE FOUREZ + DESFILADERO DE MONJAS (Porta Caeli, 21:30h, 3€)

Domingo

SALAMANCA – ENSEMBLE CONTRASTES (Plaza de Anaya, 21:00h)

Zamora Actividades

Alicia Pérez destaca que el Festival Vete al Fresco se celebra por tercer verano consecutivo en Zamora con más de 50 actuaciones ya cerradas en terrazas de verano. Para el viernes 13 de julio está prevista la actuación de Alba, con versiones de los años 60 y 70 a las 22:00 horas en La Pinta de Oro. El sábado 14 de julio será el turno de los monólogos de Pechuga a las 22:00 horas en el merendero El Panadero, en el Bosque de Valorio. Habrá actuaciones variadas durante todo el verano, desde música y monólogos hasta espectáculos de magia.

Sobre León Felipe

La sala de exposiciones temporales del Museo Etnográfico de Castilla y León acoge la exposición 'León Felipe. ¿Quién soy yo?' cuando se conmemora el 50 aniversario del fallecimiento del poeta zamorano. La muestra está formada por una selección de piezas y materiales, desde fotografía a pintura, escultura, prensa histórica, libros y documentos, que están relacionados directamente no sólo con su figura e impacto en el ámbito literario, sino también con el contexto histórico que le tocó vivir. La exposición pretende mostrar al público un recorrido por la intensa trayectoria vital y literaria del boticario, actor, conferenciante, traductor y poeta natural de Tábara.

Ávila Actividades

Arteleda

Paula Velasco indica que la localidad de Candeleda, en el valle del Tiétar abulense, acogerá desde el sábado 14 de julio, y hasta el 28 de este mismo mes, la exposición de arte contemporáneo titulada ARTELEDA. La muestra se ubicará en el Colegio Almanzor, utilizando para ello diversas dependencias, como galerías, escaleras, aulas y patios exteriores. En ella se darán cita cerca de 25 artistas, tanto locales, como provenientes de diversos puntos de la geografía española, que mostrarán alrededor de 150 obras de reciente creación. La experiencia pretende dar a conocer, a los habitantes de la zona y a los turistas, una muestra de la creación estética actual en diferentes disciplinas: pintura, fotografía, escultura, grabado e instalaciones. Además contará con talleres artísticos para niños y adultos, visitas guiadas y varias proyecciones de cine sobre arte, al anochecer.

8 formas de hacer arte

Hasta final de año se desarrollará este programa de exposiciones itinerantes que se inaugura con la muestra titulada '8 formas de hacer arte'. La exposición, que se podrá ver durante este mes de julio en el municipio de Casillas (Ávila), reúne dibujos, pinturas, grabados y esculturas realizadas por Pepe Castellanos, Francisco del Hoyo, Lola García Paz, Tomás García Redondo, Dorothee Heiden, Adolfo Montes, Jorge Ortuño y Gema Perales. En ella, los autores muestran las diferentes formas de enfrentarse al acto creativo con el objetivo común de alcanzar la comunicación entre sus universos particulares y el público. Esta exposición colectiva también podrá verse en los próximos meses en Muñogalindo, Arenas de San Pedro y Sotillo de la Adrada, localidades a las que además llegarán, junto con Arévalo, La Adrada y la ya mencionada de Casillas, exposiciones de autores como Ángel Sardina y Raúl Romero.

León

Riaño (León). Música en la Montaña

El sábado, 14 de julio, Riaño (León) acogerá una la tercera edición del festival Música en la Montaña. El berciano Leo Harlem será el primero en subirse al escenario de 16 metros de largo por 12 metros de ancho y una altura de 14 metros. Actuará a las 21.30 horas y a las 22 horas comenzará el espectáculo de Symphonic Rhapsody of Queen (SQR), con más de 6.000 watios de luz y 60.000 de sonido. En el espectáculo musical 'Kind of Magic', la banda combina el mejor rock de Queen con la música clásica. Los diferentes cantantes internacionales, pertenecientes a la One World Symphonic Orchestra, junto con la banda de rock, interpretarán los éxitos más importantes de la banda inglesa.

Valencia de Don Juan. Mercado Medieval

La novena edición del Mercado Medieval abrirá el calendario ferial estival de Valencia de Don Juan (León) del 13 al 15 de julio. El Ayuntamiento y Las Águilas de Valporquero organizan esta cita en la que caballeros, artesanos, malabaristas, cetreros y demás personajes se mezclan con vecinos y visitantes, en el vistoso marco del entorno de la fortaleza coyantina.

Burgos Conciertos

El Museo de la Evolución Humana (MEH) inicia la semana de conmemoración de su octavo aniversario con actividades para todos los perfiles de edad y dos eventos destacados. Se trata del concierto de 'Rulo', el viernes 13 de julio a las 20.15 horas, coincidiendo con la efeméride, y el encuentro científico 'Naukas Evolución Burgos', el sábado 14, en el que investigadores de primer nivel ofrecerán charlas relacionadas con la evolución humana de 25 minutos de duración a lo largo de la jornada, de 10 a 20 horas. Los asistentes podrán conocer detalles y curiosidades del Museo y Atapuerca. Ambas propuestas son abiertas al público.

Festival Artimusic

ARTIMUSIC 2018 'Todo lo cría la tierra', es el Festival etnográfico, de artes, música y tradiciones rurales. Se trata de un punto de encuentro de divulgación de nuestras tradiciones y de ocio cultural abierto a personas de todo el mundo, y que se celebra en la localidad de Espinosa de los Monteros (Burgos) del día 12 al 15 de julio de 2018. Es un homenaje a nuestras raíces, a nuestros antepasados y a los pueblos en los que vivieron, trabajaron, cantaron y bailaron. Es un punto de encuentro e intercambio de cultura, folklore, saberes ancestrales y tradición. Es un evento que aspira a hacernos bailar y gozar, a liberar los pensamientos que nos hacen conectar con lo salvaje, con lo auténtico y natural.

Segovia Arrea Majo Festival

Los próximos días 13, 14 y 15 de julio se celebrará en Ciruelos de Coca (Segovia) el Arrea Majo Festival 2018. Tenemos el cartel completo, información sobre la compra de entradas, horarios y más. Entre los grupos que participarán en esta edición del festival destacan The Locos, Reincidentes, Josetxu Piperrak & The Riber Rock Band y La Regadera entre muchos otros. Además de los conciertos habrá una 'filetada popular', vermú musical, paella solidaria y otras actividades.

Palencia Actividades

VIERNES 13 DE JULIO

Palencia: Circo

El colectivo Lamajara realizará un espectáculo llamado 'Labranza y Träd' donde combinarán los movimientos de cuerpo que hace un bailarín según el lugar del mundo en el que estemos. Plaza de San Miguel, 21:00 horas.

Palencia: Música

El grupo Puntos Suspensivos realizará un tributo a La Movida. El lugar será en El Obispo, Chiringuito de Palencia, a las 23:45 horas.

Villamuriel de Cerrato: Fiestas

La localidad de Villamuriel celebrará durante este fin de semana la fiesta del Barrio Los Olmillos.

Saldaña: Cine

Se proyectará la película Gladiator basada en la Antigua Roma, donde un fugitivo tuvo que huir de la ciudad pero regresó para vengarse tras hacerse el gladiador más poderoso. Villa Romana La Olmeda, 22:30 horas.

Villaumbrales: Taller

Llega a la localidad de Villaumbrales un taller de camisetas donde podrán participar niños entre los 8 y 14 años. Para participar hay que inscribirse previamente en el ayuntamiento. La actividad se realizará entre 11:30-13:30 horas.

Cevico de la Torre: Taller

Se realizará un taller de camisetas en Cevico para los niños que tengan una edad entre los 8 y 14 años. Para participar hay que inscribirse previamente en el ayuntamiento. El taller se producirá entre las 18:00-20:00 horas.

Venta de Baños: Música

El grupo Amalgama realizará un concierto en Venta de Baños con el nombre de 'Músicas del mundo'. La actuación se realizará en la Basílica de San Juan de Baños a las 20:30 horas.

Amusco: Música

La banda palentina Niños Perdidos dará un concierto en la localidad de Amusco tocando temas propios y versiones. La actuación se realizará dentro del ciclo 'ConCiertos Sentidos' de la Diputación de Palencia. Plaza Obispo Germán Vega, 21:30 horas.

Carrión de los Condes: Música

El conjunto Órgano, Trompeta y Soprano realizará una actuación llamada 'Voces de Gloria, vientos de paz'. El concierto se encuentra dentro del ciclo Festival del Órgano de la Diputación de Palencia. Iglesia San Andrés, 20:30 horas.

SÁBADO 14 DE JULIO

Palencia: Música

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León recalará en Palencia en su ciclo Plazas Sinfónicas. Plaza Mayor, 21:30 horas.

Astudillo: Música

El grupo Páramo dará un concierto en la localidad de Astudillo. Iglesia Santa Clara, 20:30 horas.

Cisneros: Música

El coro de voces blancas Camerata Vocal Bella Desconocida dará un concierto por la Fiesta de Exaltación del Cardenal. Centro Cultural, 20:30 horas.

Boadilla de Rioseco: Música

Llega a la localidad de Boadilla el Festival del Órgano de la Diputación de Palencia a través de un concierto llamado 'Voces de Gloria, vientos de paz'. Iglesia, 20:30 horas.

Saldaña: Fiestas

Este fin de semana se celebra en Saldaña la fiesta de San Cristobal en honor a los camioneros. Durante estos dos días se podrán disfrutar de varias actividades. La noche del sábado estará amenizada por la Orquesta Vivians. La festividad se prolongará hasta el domingo 15 de julio.

Puente Agudín: Fiestas

Se celebra este fin de semana el Día de Fuentes Carrionas y Montaña Palentina donde se realizarán decenas de actividades y se podrá degustar la tradicional caldereta. Este festejo es declarado como Fiesta de Interés Regional.

Torquemada: Fiestas

La localidad de Torquemada realizará un taller infantil de tatuajes y plastilina (12:00 horas), juegos populares (18:00 horas), el Festival de la Cerveza (20:00 horas), la XI edición del cortejo fúnebre (22:30 horas) y una actuación del grupo Jimenos Band, tributo a Sabina (23:30 horas).

Villamuriel de Cerrato: Teatro

La compañía Hilando Títeres representará la obra 'Alicia en el País de las Maravillas' con el uso de títeres. La actuación se encuentra dentro del Festival Titirivilla. Los Olmillos, sobre las 19:30 horas.

Lantadilla: Cine

Se proyecta la película de humor animada 'Bebé jefazo' gracias a las Noches de Cine de la Diputación de Palencia. El largometraje trata sobre el cambio de la vida de Tim, ya que acaba de tener un hermano pequeño. El nuevo bebé viste con traje y corbata, lo que hace que Tim sospeche de que oculte algún secreto. La película se proyectará a las 22:30 horas.

Grijota: Espectáculo

Llega a Grijota la compañía Avalón para realizar un espectáculo con fuego llamado 'Vuelve la luz'. La actuación se encuentra dentro de su ciclo De Juglares. Plaza Mayor, 21:30 horas.

Villalcázar de Sirga: Taller

Villalcárzar acoge un taller de camisetas para niños de 8 a 14 años. Para poder realizar la actividad hay que inscribirse previamente en el ayuntamiento. El taller se realizará entre 11:30-13:30 horas.

Velilla del Río Carrión: Taller

Los niños entre 8 y 14 años podrán participar en el taller de camisetas que llega a la localidad de Velilla del Río Carrión. Para realizar la actividad hay que inscribirse previamente en el ayuntamiento. El horario del taller será 16:30-18:30 horas.

DOMINGO 15 DE JULIO

Torquemada: Fiestas

Se realizará la octava edición del concurso de pintura rápida (inscripciones en el ayuntamiento entre las 9:00-10:30 horas) y se entregarán los premios a los juegos realizados el día anterior (18:00 horas).

Támara de Campos: Música

El concierto de 'Voces de Gloria, vientos de paz' llega a la localidad gracias a la Diputación de Palencia. La actuación se encuentra dentro del ciclo Festival del Órgano.

Barruelo de Santullán: Teatro

El Teatro La Sonrisa junto a los Circuitos Escénicos de Castilla y León llegan Barruelo para dar la actuación 'Desaguisados'. La obra trata del internacional Chef Culembro está de gira por España con su cocina Desaguisados pero el cocinero junto a sus ayudantes tienen un problema en la caravana en la que viajan, lo que dificultará que el programa pueda seguir adelante. Plaza España, 18:30 horas.

Cisneros: Pintura

Se realiza el primer concurso de pintura al aire libre. Para participar hay que inscribirse previamente en www.cisneros.es. Cisneros, 9:00 horas.