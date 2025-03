La Junta insiste: no habrá elecciones anticipadas en Castilla y León con o sin presupuestos Carlos Fernández Carriedo reitera el mensaje del presidente Mañueco y descarta incluso un adelanto técnico en otoño

Antonio G. Encinas Valladolid Jueves, 20 de marzo 2025, 14:54 | Actualizado 15:31h. Comenta Compartir

Alberto Núñez Feijóo, este mismo jueves, ha pedido a Pedro Sánchez «elecciones generales». Por varios motivos, pero esencialmente uno: «el espectáculo de no tener presupuestos ... generales» ni apoyo parlamentario para decisiones como el incremento del gasto en Defensa. En Castilla y León, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, sin presupuestos y con una minoría parlamentaria que convierte en un suplicio hasta un relevo de trámite en una comisión, considera que no hay motivo para un adelanto electoral. Ni siquiera técnico. Le preguntaron si consideraría bueno para la comunidad un anticipo electoral en otoño si persiste el bloqueo, dado que esperar a 2026, cuando corresponde, podría provocar una nueva prórroga presupuestaria. «Comprendo lo que dice, pero no vamos a hacer lo que sea mejor para el PP sino para Castilla y León, y lo mejor es intentar agotar la legislatura y llegar al momento final de los cuatro años».

