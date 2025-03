El PP cede y evita a última hora que el PSOE se haga con la comisión de Agricultura

Antonio G. Encinas Valladolid Miércoles, 19 de marzo 2025, 17:48 Comenta Compartir

No hicieron falta ni la urna ni los papelitos, que estaban preparados por si acaso. El PP cedió y aprobó que sea Miguel Suárez (Vox) ... quien ocupe la Presidencia de la Comisión de Agricultura, la única que permanecía descabezada tras la expulsión de los dos díscolos de Vox, Ana Rosa Hernando, que era la presidenta, y Javier Teira. El PP había decidido no incluir en el orden del día la votación del cargo, lo que provocó los recelos y el juego de estrategia entre Vox y PP. Los populares querían saber qué nombre propondría Vox para ocupar ese sillón. Desde que se pactó el Gobierno autonómico, ahora roto, PP y Vox se repartieron las comisiones según las respectivas consejerías. Los de Santiago Abascal se quedaron Agricultura, Industria y Cultura. Y las han mantenido a pesar de la ruptura. Que el PP no tuviera prisa en sustituir la vacante de la Presidencia se entendía como un desafío. Ya se habían celebrado tres sesiones sin que se hubiera votado el sustituto.

