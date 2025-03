Los recelos de PP y Vox pueden darle una comisión de las Cortes al PSOE

Este miércoles hay comisión de Agricultura en las Cortes. Visto así, una más. Es una comisión que acumula tres sesiones sin presidente, desde que Vox ... expulsó a los díscolos Javier Teira y Ana Rosa Hernando. Esta última era la presidenta de la comisión. Debería haberse votado un nuevo presidente, pero no se ha producido. Hasta tal punto que Vox ha pedido oficialmente, el pasado 13 de marzo, que se incluyera en el orden del día la votación, al igual que para los cargos de vicepresidente que estaban vacantes por el mismo motivo en Presidencia, Sanidad y Educación.

La cuestión es que el PP, que dirige la comisión a través de la vicepresidenta, Lorena de la Fuente, ha decidido no incluir en el orden del día la votación para designarlo. Sí en Presidencia, Sanidad y Educación, donde Vox tiene las vicepresidencias. En Presidencia, de hecho, se ha designado a Isabel Pérez. Solo Vox presentó candidata y salió elegida con los votos de PP y Vox. Y esta falta de coherencia en la respuesta es lo que tiene a Vox 'mosca'.

PP y Vox juegan al estratego con Agricultura porque en esta comisión parlamentaria el cargo vacante es el de máxima responsabilidad, la Presidencia. Y el PP, dicen en Vox, quiere saber a quién propone el partido de Santiago Abascal para el puesto. En su día, al repartirse los cargos en el Gobierno y la Presidencia de las Cortes también se repartieron las presidencias de las comisiones. Y Agricultura le tocaba a Vox porque era la de su consejería, como Industria y Empleo y Cultura y Turismo. Pero ahora ya no hay pacto.

Y eso lo cambia todo, claro.

Una comisión parlamentaria tiene como objeto la tramitación de textos legales o iniciativas de control al Gobierno, y es una reproducción a escala del hemiciclo pero a imagen de las 'áreas temáticas' del Gobierno, por decirlo así. De este modo, hay una comisión para cada consejería de la Junta. Y en cada una de ellas hay un presidente, un vicepresidente y un secretario, y un número de procuradores acorde a la representación parlamentaria de los grupos. El grupo mixto debe tener representación, en cualquier caso. Así, en todas las comisiones hay 7 procuradores del PP, 6 del PSOE, 4 de Vox, 1 de UPL-Soria ¡Ya! y 1 del grupo mixto. En total, 19.

Si se vota para elegir presidente de la Comisión, cada grupo puede proponer un nombre. Cada uno de los presentes escribe el nombre del candidato que prefiere, aunque en Presidencia, por ejemplo, al no haber más candidatos, se votó a mano alzada. En virtud del acuerdo que se alcanzó al inicio de la legislatura, el PP debería apoyar el nombre que apunte Vox. Eso garantizaría el nombramiento. Hasta ahora se ha respetado. Rebeca Arroyo suplió como presidenta de la comisión de Industria y Empleo al fallecido Javier Carrera. Y en Cultura continúa José Antonio Palomo (Vox), aunque la consejería haya cambiado de manos al dejar Gonzalo Santonja al partido verde por el azul.

Pero en Agricultura, dadas las últimas tensiones entre los grupos, puede darse que el PP opte por su propio candidato, que Vox vote al suyo y el PSOE, al suyo. En ese caso, los votos de UPL-Soria ¡Ya! y Grupo Mixto (Francisco Igea) podrían dar a los socialistas su única presidencia de comisión en las Cortes.

De entrada, este miércoles se celebra la comisión y en el orden del día no figura la votación para elegir presidente, lo que provocará que Vox proteste para intentar que se celebre. Deberán ser los grupos quienes decidan si se vota en ese momento, aseguran. Recuerdan que se han desarrollado ya tres sesiones sin presidente y no entienden que lo que ha valido para otras comisiones no sirva para esta.