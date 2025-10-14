El jefe de Industria en Soria asegura que conoció la necesidad de los socios cuando se presentó la querella de la Fiscalía

El jefe del Servicio Territorial de Industria en Soria entre junio de 1995 y noviembre de 2011, Gabriel Ángel Jiménez Martínez, aseguró este martes que solo conoció que la presencia de socios locales era una condición impuesta por la Consejería de Economía para conceder la autorización de parque eólicos, cuando se presentó la querella de la Fiscalía Anticorrupción.

Jiménez Martínez, que esta mañana declaró como testigo en la juicio por la trama eólica que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Valladolid, también reconoció que le pareció lógico la instrucción 2/2004 por la que la autorización definitiva de los parques eólicos se hacía a través de un sistema de avocación, que otorgaba al entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, la potestad final. Según explicó el exjefe del Servicio Territorial de Industria de Soria, ante la avalancha de solicitudes, que cifró entre 300 y 400 en la provincia de Soria en el año 2004, aseguró que era normal y lógico «reordenar» y «racionalizar» el sistema.

En su declaración, también afirmó que nunca recibió una orden directa de Rafael Delgado, y que todas los expedientes de avocación se iniciaban por petición de la Dirección General de Industrial.

En la jornada de este martes también declaró Luis Imaz Monforte, exdirectivo de Red Eléctrica Española, responsable de gestionar los acceso y las conexiones de los nuevos parques eólicos, quien aseguró que el mecanismo de tramitación utilizado por la Junta era similar al que usaban el resto de comunidades autónomas.

Imaz Monforte explicó que cada seis meses personal de su departamento mantenían reuniones con los responsables de la Dirección General de Minas para coordinar el número de proyectos con la capacidad de evacuación de cada nudo de la red, a la vez que reconoció que nunca mantuvo ninguna reunión con Rafael Delgado.

Dijo que era la Junta la que decidía que parques entraban y cuales se quedaban fuera, ya que lo habitual era que la capacidad de los distintos puntos de evacuación fuera menor al conjunto de la potencia solicitada. Además, también indicó que, designado por la Junta, se nombraba un 'interlocutor único del nudo', que solía ser la sociedad que más potencia había solicitado o bien, el primer parque que presentó la solicitud. En este sentido, confirmó que era anormal que una empresa sin proyecto en un nudo fuera nombrada como 'interlocutor único'.

Al mismo tiempo, Imaz Monforte explicó que hasta 2007 las comunidades podían autorizar parques eólicos sin tener permiso de conexión de Red Eléctrica Español, algo que cambio ese año con una norma que establecía la obligatoriedad de este permiso.

Por otra parte, a preguntas del abogado de Rafael Delgado reconoció que en 2008 se celebró una reunión entre el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, y el presidente de Red Eléctrica Española, para actualizar el listado de parques eólicos en la comunidad.

