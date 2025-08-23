El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Asier Saiz, decano del Colegio de Ingenieros de Montes de Castilla y León, durante una entrevista en Monte Viejo, Palencia. Carlos Espeso

Castilla y León

Los ingenieros de montes advierten del incremento descontrolado de masa forestal: «Supone un riesgo muy alto de incendios»

El decano regional, Asier Saiz, aboga por fomentar el aprovechamiento económico de los montes y valora como «interesante» una mayor inversión en profesionales forestales dedicados a tareas de prevención

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Palencia

Sábado, 23 de agosto 2025, 19:50

Unas 100 hectáreas del Monte Viejo de Palencia ardieron el mes pasado. La chispa de una cosechadora prendió la mecha en unas tierras de cultivo ... próximas y las llamas alcanzaron la zona boscosa, muy cerca de la ciudad y dominada por encinas. Fue clave la rápida actuación de los Bomberos para evitar una mayor propagación sobre la masa forestal, pero la negrura de parte de la vegetación convertida en cenizas salta a la vista. También su distribución desigual. En el flanco derecho la lengua de fuego arrasó un menor número de arboles que en el izquierdo, donde se aprecia mayor frondosidad.

