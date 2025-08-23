Los ingenieros de montes advierten del incremento descontrolado de masa forestal: «Supone un riesgo muy alto de incendios»

Unas 100 hectáreas del Monte Viejo de Palencia ardieron el mes pasado. La chispa de una cosechadora prendió la mecha en unas tierras de cultivo ... próximas y las llamas alcanzaron la zona boscosa, muy cerca de la ciudad y dominada por encinas. Fue clave la rápida actuación de los Bomberos para evitar una mayor propagación sobre la masa forestal, pero la negrura de parte de la vegetación convertida en cenizas salta a la vista. También su distribución desigual. En el flanco derecho la lengua de fuego arrasó un menor número de arboles que en el izquierdo, donde se aprecia mayor frondosidad.

«Esto nosotros ya no lo volveremos a ver cómo estaba», lamenta Asier Saiz, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Castilla y León, para quien el recorrido de las llamas por estos terrenos son un ejemplo vivo que explica el enorme impacto que tiene una adecuada gestión forestal para frenar el avance de unos incendios cada vez más feroces e inevitables. «Hay muchos factores que influyen en esta situación. Algunos que no controlamos, como el cambio climático o las olas de calor tan intensas y largas que estamos viviendo durante este verano».

En la otra cara de la moneda, el contexto de la despoblación rural. «Antes en los pueblos la gente tenía ganadería extensiva, había resineros, había aprovechamientos forestales y todo eso favorecía la prevención de incendios de forma indirecta», explica Saiz, que advierte del peligro de que los montes hayan ganado terreno de forma descontrolada fruto de esta pérdida de población rural: «Se han densificado muchísimo y supone un riesgo muy alto, tanto de que se produzca un incendio como de que tenga una mayor intensidad».

El diágnóstico parece claro: la vegetación descontrolada de hoy es el combustible de mañana. Frente a ello, apuesta por una «gestón forestal sostenible» que implica fomentar el «aprovechamiento económico» de los montes. «Nosotros creemos que la mejoría pasa por promover actividades económicas y de gestión del monte de forma continuada. Que sea un recurso que estemos aprovechando de forma sostenible, frente al riesgo que supone no hacer nada», apunta, en un «verano trágico» en Castilla y León, donde el fuego se ha cobrado tres vidas - cuatro en el conjunto de España - y calcinado más de 150.000 hectáreas, según las últimas estimaciones.

Tratamientos silvícolas

De forma concreta, detalla, se pueden hacer «tratamientos silvícolas preventivos», como podas, desbroces o clareos para reducir la densidad del bosque. Y su vez emplear los recursos excedentes en actividades económicas, como puede ser los proyectos de biomasa. «Ese aprovechamiento sostenible de la madera favorece que no haya una continuidad horizontal y vertical del combustible, tan peligrosa a la hora de generar incendios muy graves», incide. Otra de las claves, el fomento de proyectos de ganadería extensiva desde las administraciones: «Hay ejemplos en Castilla y León, como las tierras de pinares de Soria, donde se aprecia que esa gestión forestal continuada durante décadas está dando sus frutos para la prevención de incendios».

Aunque reconoce la complejidad de impulsar este tipo de proyectos en una sociedad «que geográficamente está más polarizada» y busca vivir en las ciudades, que ocupan únicamente «un 2% de la superficie». La fórmula implica «ayudas económicas, reducción de impuestos» o la creación de «agrupaciones regionales de propietarios», ya que una parte de la masa forestal también está en manos privadas: «Para nosotros es importante que haya esa coordinación público-privada y esa gestión común de los montes como algo que debe realizarse de forma estratégica a nivel regional».

«A veces una autorización tarda y unas cosas te dejan y otras no, pero no hay una prohibición expresa de limpiar el monte» Asier Saiz Decano del Colegio de Ingenieros de Montes de Castilla y León

La burocracia es otro de los condicionantes. Y aunque aclara, frente a los bulos escuchados en los últimas semanas, que no está prohibido acometer la limpieza de montes, concede que los trámites necesarios para autorizar ciertas actividades pueden suponer un 'handicap' en zonas con una población envejecida. «A veces esa autorización tarda, te contestan y algunas cosas te dejan, otras no. Pero no hay una prohibición expresa de ello», explica. Además, se dan una «gran variabilidad de situaciones» en cuanto a las limitaciones en función de si se trata de «parques naturales, montes de utilidad pública o privados. «Yo creo que los aprovechamientos forestales se deben fomentar y una simplificación de esos trámites también sería algo muy positivo», concisa.

El debate entronca también con las reivindicaciones de los Bomberos Forestales, que reclaman trabajar un mayor número de meses al año en labores de prevención. Una medida que califica como «interesante» en términos de gestión forestal, pero «compleja» en lo económico. «El aumento de los profesionales en el medio rural durante todo el año vinculados con la actividad forestal y una mayor inversión en el monte siempre es positivo, lo que ocurre es que hay un condicionante económico en que las administraciones dispongan de los recursos suficientes para ello», señala.