Igea: «Mañueco no es mi candidato ideal, pero alguien tiene que presidir la Junta» Francisco Igea, este martes, en la sede regional de Ciudadanos en Valladolid. / Gabriel Villamil El líder de Cs en Castilla y León insiste en que su partido solo pactará un Ejecutivo «paritario» con el PP y dice que «si alguien levanta la voz en el PSOE contra la política de pactos» él mismo le llamará ARTURO POSADA Valladolid Martes, 25 junio 2019, 11:53

Francisco Igea habla alto y claro. El líder de Ciudadanos en Castilla y León ha insistido este martes en que su partido debe permitir la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en España para cerrar el paso a los nacionalistas, ha insistido en que el tiempo se le agota al PP en Castilla y León para cerrar un pacto en la Junta y ha subrayado que si alguien en el PSOE levanta la voz para oponerse a la política de pactos de Sánchez, él mismo le llamará. Además, ha recordado que Alfonso Fernández Mañueco no es la mejor opción para presidir el gobierno de Castilla y Léon, aunque es el PP quien debe ocupar la cabeza del ejecutivo autonómico, siempre en un «gobierno conjunto» que adopte decisiones de forma «paritaria» entre las dos formaciones. Igualmente, ha insistido en que no abandonará Ciudadanos «porque es el instrumento más eficaz para hacer política» y que las disensiones son buenas en los partidos, incluso en las crisis «adolescentes» como las que atraviesa su formación.

Igea apunta que los ciudadanos esperaban «políticas concretas» y que ahora está «pendiente de saber si el PP de Castilla y León ha entendido que este no es el tiempo de otro gobierno del Partido Popular, que no transmita continuidad sino un cambio real». «Para eso necesitamos un gobierno con unas características y tomas de decisiones concretas, en el que se reparta la voz. Un gobierno paritario que comparta portavocía, imagen, que comparta toma de decisiones. No digo que tenga que estar compuesto por militantes de los dos partidos. Tenemos que buscar a los mejores en la vida civil, aquellos que puedan generar ilusión y solo tangencialmente militantes del partido». Esto supone, entre otras condiciones, consensuar el nombre de todos los consejeros. «No es un ultimátum, pero los tiempos están limitados», ha recordado Igea, que se reunirá con Mañueco este martes.

El líder de Ciudadanos en Castilla y León ha insistido en que el presidente del PP en la comunidad no es la figura más idónea para presidir la Junta. «¿Es mi candidato ideal? No. Ya lo dije y lo sigo manteniendo. Me gustaría que el PP tuviese otro candidato, pero es una decisión del Partido Popular. ¿Tenemos que llegar a un acuerdo conjunto? Sí. ¿Alguien tiene que presidir el Gobierno? Sí. ¿Qué es lo más normal? Que lo presida el grupo mayoritario. Esa es la situación. Eso es pactar».

Igea considera que él es la garantía para que el PP cumpla el pacto de gobierno, si finalmente se firma. «¿Qué me hace pensar que cumplirá? Que estoy yo. Esto no es un matrimonio. No me caso con el señor Mañueco. Esto es un gobierno y los gobiernos tienen tomas de decisiones. Lo aseguramos estando en el gobierno. Nosotros somos de Ciudadanos, no del PP. No estoy aquí para defender la política del PP, sino nuestras propuestas prográmaticas y para que haya un cambio real. A nadie le importa mi posición personal. Lo que le importa a los ciudadanos de Castilla y León es que exista la seguridad de que se lleve a cabo el programa».

Francisco Igea ha reconocido que el PSOE podría haber sido una opción de gobierno en la comunidad si hubiera dado los pasos correctos. «Si mi partido dice públicamente, como ha dicho, que está esperando que alguien levante la mano y se muestre en contra de la política de de pactos con los nacionalistas, ¿creen que si el señor Tudanca se levanta en la ejecutiva o públicamente defendiendo la igualdad de los españoles o manifestándose en contra del pacto con los nacionalistas nuestro partido habría hecho oídos sordos? ¿Creen que si alguien en el PSOE de Castilla y León hubiera levantado la voz criticando con la intensidad necesaria la política de pactos de Sánchez habríamos hecho oídos sordos? Eso fue lo que les pedimos exactamente y lo que dijo mi presidente. Estamos esperando. Si alguien lo hiciera, yo mismo le llamaría».

Además, Igea ha apuntado que el PSOE de Castilla y León «lleva 30 años esperando a que le caiga algo». «No sé cuál es la oferta programática del Partido Socialista. Cuando nosotros abrimos a todo el arco parlamentario la posibilidad de analizar las mejores estrategias para luchar contra la despoblación, hacemos una política concreta. El PSOE está instalado en la descalificación, pero yo no lo haré. Mantendré una oferta de mano tendida al Partido Socialista para hablar de sanidad y despoblación, y no me limitaré a la descalificación, el insulto o, lo que es peor, como se hizo el otro día durante la sesión de apertura, a la vejación y las risas o a intentar ridiculizar al contrario».

Igea ha anunciado que será el portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos Castilla y León, que se constituirá este martes. «Lo continuaré siendo hasta que veamos si es posible o no hacer un gobierno de cambio».

El líder de Cs en Castilla y León ha sonreído cuando se le ha preguntado por las palabras de su compañero Luis Fuentes, el presidente de las Cortes, que asegura en una entrevista en Abc que él no ve el cabreo en los votantes de Ciudadanos que sí detecta Igea. «Yo es que hablo en Twitter y paseo por la calle. Es verdad que, hiciéramos lo que hiciéramos, íbamos a tener a la mitad del partido cabreado. Es lo que tiene ser un partido de centro. En este caso, la situación es difícil y no reconocer la realidad no es una buena política. Una cosa es mantener los principios, pero no escuchar a la gente no suele llevar a buenas políticas. Eso es lo que nos pasa a nosotros y a todos los partidos: no escuchamos a la gente, el clamor de la inmensa mayoría de españoles que quieren que resolvamos los problemas de este país y que nos dejemos de este estéril debate en el que estamos».

Sobre la crisis que vive la cúpula nacional de Ciudadanos, Igea ha señalado que comparte «gran parte del análisis» que hizo ayer Toni Roldán antes de abandonar el partido naranja. «España se encuentra en una encrucijada en la cual el PSOE, la mayoría minoritaria del Congreso, se encuentra abocado a formar un nuevo gobierno y a consolidar una mayoría, o bien apoyada en el nacionalismo o bien apoyada en otras opciones políticas. La política es el arte de lo posible. A veces parece que no es posible dialogar con un presidente del Gobierno instalado en la vanidad, la autosatisfacción, secuestrado de su propio discurso. Pero yo he hecho política en un partido que tenía como lema 'imposible solo es una opinión'. Dialogar en política no es rendirse. Pactar en política no es traicionar».

A diferencia de Toni Roldán, a quien ha calificado como «un ejemplo de honestidad política», Igea no se plantea, al menos por el momento, abandonar Ciudadanos. «No abandonaré mi partido porque es el instrumento más eficaz para hacer política y no lo haré por días como el de ayer. Vamos a seguir demostrando que la crítica es posible. Uno puede levantarse y decir lo que piensa sin temor a nada. Ciudadanos nació para la igualdad, la regeneración y la lucha contra el nacionalismo. En eso estábamos, estamos y vamos a seguir. Esta es una crisis, sí. La adolescencia es una crisis necesaria. Es necesario que haya debate para crecer. Tengo la intención de contribuir, dentro de la lealtad a mi partido a su ejecutiva».

Francisco Igea ha cargado contra el papel de Vox en la política española y ha calificado como «un disparate» el documento que ha firmado Ciudadanos con esta formación en Palencia porque «incumple lo acordado». «De Vox me incomoda su mensaje nacionalista y que entiende la política como un enfrentamiento entre el bien y el mal, entre patriotas y antipatriotas. He oído a Ortega Smith hablar de José Antonio en un vídeo. Ese tipo de lenguaje acabó con la vida de mucha gente, entre otros, de miembros de mi familia, que murieron y mataron por ese tipo de lenguaje. Eso me espanta. Me espantan las trincheras en política, el odio, que se exalte eso desde un lado y de otro. No hay nada de gloria en esta parte de la historia. Este país tiene que huir de sus fantasmas y levantar la voz contra los que, de un lado o del otro, alientan eso como un pasado glorioso. Yo soy más de Unamuno. Ese fue uno de los periodos más oscuros de nuestra historia. Nadie que aliente el enfrentamiento, el patriotismo, el nacionalismo, todo lo que sembró de guerra y destrucción Europa y este país, contará con mi apoyo».