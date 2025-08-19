El fuego remite por el fin de la ola de calor, con 29 incendios aún activos en la comunidad

El Norte Valladolid Martes, 19 de agosto 2025, 22:36 Comenta Compartir

La tregua llegó, por fin, de la mano de la meteorología. Tras dos semanas largas de un calor asfixiante y acelerante del fuego, el alivio climático –también la llegada de más medios humanos y mecánicos– propició la esperada «evolución favorable» de los incendios que devoran el noroeste de la comunidad, con especial saña en las provincias de León y Zamora.

La situación del fuego mejoró notablemente durante la jornada de este martes al lograrse la estabilización de la mayor parte de los incendios, pese a que ocho se mantienen todavía en el nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR).

También se logró reducir el número de personas desalojadas y frente a las 5.650 procedentes de 82 poblaciones que había el lunes en la comunidad, a mediodía de ayer la cifra pasó a 4.678 de 66 localidades, que se esperaba que en las próximas horas pudieran volver a sus casas «si las circunstancias meteorológicas siguen en la misma línea», tal y como explicó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tras la reunión mantenida en el Centro Autonómico de Mando.

En el informe al minuto que facilita la herramienta Inforcyl del Servicio de Medio Ambiente de la Junta, consultado por Ical, pasadas las 19 horas de este 19 de agosto eran 29 los fuegos aún activos en el conjunto del territorio castellano y leonés, si bien solo uno de ellos se había declarado ayer, el que se mantiene en nivel cero en la localidad vallisoletana de Villamarciel.

La mayoría de los incendios en nivel dos se siguen concentrando en la provincia de León, como los que se originaron el pasado viernes 8 de agosto en Fasgar, en la comarca de La Magdalena; en Anllares del Sil, en la zona de Vega de Espinareda; y el de Llamas de la Cabrera. A ellos se une el detectado el sábado 9 de agosto y que afecta al entorno de las minas de oro romanas de Las Médulas.

Asimismo, continúa en nivel dos el de Barniedo de la Reina, en el término municipal de Boca de Huérgano, que mejoró «ostensiblemente» y permitió el realojo de todos los municipios afectados por este fuego salvo Casasuertes; el de Caín de Valdeón y el de Gestoso, que entró por Ourense y se ha centrado en la zona de Oencia. Completa la nómina de fuegos en nivel dos el de Porto, en la provincia de Zamora.

Además de estos ocho fuegos en nivel dos, existen otros nueve incendios activos y en el nivel uno del IGR, tras el descenso de los de Canalejas y Paradiña, en la provincia de León, donde también se mantienen en este estadio los de Orallo, La Uña y Castrocalbón. Se suman a estos el de San Cristóbal de los Mochuelos y el de Candelario, en Salamanca, este último procedente de Extremadura; y los de Castromil y Molezuelas de la Carballeda, en Zamora, que en el caso del segundo llegó a quemar en torno a 31.500 hectáreas de los territorios zamorano y leonés.

Activos pero en nivel cero se mantienen los incendios de Barrios de Luna, San Feliz de las Lavanderas y La Baña (León); Resoba, Cardaño de Arriba, San Pedro de Cansoles y Brañosera (Palencia); El Payo y Navasfrías (Salamanca); Puercas (Zamora) y Villamarciel (Valladolid), el único fuego declarado este martes que sigue activo.

Infraestructuras cortadas

En cuanto a las infraestructuras, permanece sin servicio un día más la conexión ferroviaria entre Madrid y Galicia por los incendios en el tramo comprendido entre Ourense y la comarca zamorana de Sanabria, aunque Renfe habilitó seis trenes especiales entre Zamora y Madrid, tres de ida y tres de vuelta, a primera hora de la mañana, a mediodía y a última hora de la tarde.

Igualmente, según la DGT, se encuentran cortadas por el fuego o el humo de los incendios las carreteras LE-4212 entre Cariseda y Chano, la LE-7311 entre Nogar y Castrillo de Cabrera, la LE-5228 entre Salas de los Barrios y Bouzas, la LE-2703 entre Portilla de la Reina y Santa Marina de Valdeón y la LE-164 entre Yebra y Llamas de Cabrera, todas ellas en la provincia de León, además de las vías ZA-103 entre San Martín de Castañeda y Vigo y la ZA-104 entre esta última localidad zamorana y Ribadelago.

Proteger el empleo

El secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, exigió ayer a la Junta que todos los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que se soliciten en las zonas afectadas por los incendios, se consideren «de fuerza mayor», para que «ningún trabajador o trabajadora quede desprotegido». El objetivo, según el dirigente sindical, es »paliar la situación a la que tienen que hacer frente por una causa sobrevenida e intentar salvar sus puestos de trabajo aprovechando, además, la declaración de zona catastrófica a las zonas afectadas en la comunidad y en el marco de las ayudas que se han programado en este ámbito tanto autonómicas como estatales«.

En este sentido, UGT reclama a la Junta la «constitución urgente» de una mesa de trabajo en la que se aborde la situación de los trabajadores de los diferentes sectores que se están viendo afectados por la ola de incendios. El sindicato recuerda que existe una amplia oferta turística en los entornos afectados que, actualmente y como consecuencia de la devastadora situación, no está pudiendo ofrecer sus servicios habituales, y agregó que las circunstancias no solo afectan al sector servicios (hostelería, comercio y turismo), sino que hay talleres, fábricas y empresas en general en la zona que tampoco están pudiendo desarrollar su actividad.

Evolución de los heridos

Por otro lado, los dos últimos heridos atendidos por los incendios que se están produciendo en el oeste de Castilla y León, un varón de 30 años que fue derivado al Hospital de El Bierzo y otro de 53 en el Hospital de Zamora, recibieron el alta a lo largo del día de ayer, según informó la Consejería de Sanidad de la Junta a través de un comunicado.

En cuanto a la situación de los cinco heridos atendidos en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, la mujer de 77 años con un 10% de superficie quemada de su cuerpo ha pasado a planta para continuar con su recuperación, aunque continúa en estado grave. Otros tres heridos siguen en estado crítico aunque estables, y el quinto sigue grave pero con buena evolución.

Por lo que respecta al herido ingresado en el Hospital Universitario de Getafe, la Comunidad de Madrid informó de que el paciente continúa sin cambios y se encuentra estable dentro de la gravedad, con quemaduras en un 23% de la superficie corporal.