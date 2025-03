Feclav denuncia que la Junta «excluye al 99% de las agencias» por los pliegos del Club de los 60

El Norte Valladolid Miércoles, 12 de marzo 2025, 19:40 Comenta Compartir

El presidente de la Federación Castellano y Leonesa de Asociaciones de Agencias de Viajes (Feclav), Jerónimo Fernández, anunció que su organización ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta frente a los criterios establecidos para acceder al programa del Club de los 60, con 28.900 plazas y 35 millones de euros de negocio. En este sentido, aseguró que la Junta «excluye del programa al 99 por ciento de las agencias de viajes» de la Comunidad, con el consiguiente impacto económico y social para la Comunidad. Precisó además que en Castilla y León hay 400 agencias de viajes y solo hay 21 empresas beneficiarias del programa, muchas con sede social en Madrid y Baleares.

Fernández, acompañado por el vicepresidente primero de la Confederación Española de Agencias de Viaje (CEAV), José Manuel Lastra, ofreció una rueda de prensa en la sede de CEOE Castilla y León, donde lamentó que han intentado «de forma reiterada» establecer un «diálogo constructivo» con el Gobierno regional para «garantizar una mayor inclusión, transparencia y equidad» en la contratación de agencias de viajes para gestionar el programa, sin obtener respuesta, informa Ical.

El responsable de Feclav precisó que la gerencia exige requisitos como avales entre el 30 y el 50 por ciento del precio del viaje o al menos tres empleados para poder acceder y deja así fuera «a la mayoría de las medianas y pequeñas empresas que constituyen el corazón del sector de la Comunidad». Recordó que cuando sacaron los pliegos, desde la organización presentaron un recurso de alzada, que recibió el silencia administrativo por respuesta, y aunque en una reunión anterior les aseguraron que lo revisarían, nada se ha hecho.

El presidente de Feclav constató que en otras autonomías, los gobiernos regionales «dejan vender a todas las agencias de la comunidad y no existen estas restricciones» y criticó que si en un concurso público exigen avales de entre el cinco y el diez por ciento, no es de recibo que la Junta exija entre el 30-50 por ciento a las agencias.

«Pedimos que las personas puedan ir a informase y reservar su viaje dentro de su agencia de confianza, la que ellos consideren dentro de su provincia, su ciudad o su pueblo», exhortó, para lamentar que la gerencia «ha rechazado sistemáticamente» sus sugerencias. «Es inadmisible», dijo, para insistir en que el sector de la Comunidad, está integrado por un «amplio tejido de profesionales que ofrecen servios de calidad» pero la Junta «perjudica gravemente» al sector con «prácticas injustas, discriminatorias y lesivas para el conjunto de las agencias».

«Esperemos que se restablezca la equidad en el acceso a este importante programa social», insistió, para que «el beneficio que genera este programa se quede en esta tierra». «Es fácil y se está desarrollando en otros lugares, donde se beneficia principalmente a los usuarios, que pueden contratar con su agencia de confianza», dijo, para advertir de los daños que se pueden provocar en el tejido de localidades pequeñas, donde si existen agencias, cuando «ya no hay ni bancos».

Algo se está haciendo mal

Por su parte, José Manuel Lastra sentenció que es una «realidad patente y palmaria» que «algo se está haciendo mal» en Castilla y León, cuando se excluye del programa del Club de los 60, al 99 por ciento de las agencias de viajes.

A su juicio, la Junta debe permitir que las agencias de viaje «sean participes en el programa y criticó que «no se nos puede tener como un convidado de piedra», para pedir al Gobierno regional que abra «una linea de diálogo para mejorar el programa y que el beneficio se amplifique en todos los sentidos».

Lastra remarcó que la posición de la Junta perjudica no solo a las agencias, que se quedan fuera de la comercialización de las plazas, sino también a los usuarios, que no pueden acceder al mismo a través de su agencia de confianza, y al territorio, porque es sorprendente, dijo, que «de 40 destinos, no haya ninguno vinculado» a la Comunidad, pese a su riqueza cultura, patrimonial y de naturaleza.

Por último, denunció que las agencias de viajes, ya requieren un aval de 100.000 euros para poder ejercer su actividad, por lo que no entendió que se les exijan cuantías adicionales para concurrir al programa. «El turismo social bien entendido y organizado puede ser beneficioso para todos», concluyó.

