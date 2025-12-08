El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alfredo Escaja, en la etapa en la que estaba al frente del Consejo de Enfermería de Castilla y León. M. Chacón-Ical

Castilla y León

El expresidente del Consejo de Enfermería avanza hacia el juicio por presunta administración desleal

La Audiencia de Valladolid rechaza el último recurso de Alfredo Escaja, también acusado de usurpación y falsedad documental, para que se sobresea una causa en la que afronta peticiones de diez años de prisión

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:50

Comenta

Magistrados de la Audiencia de Valladolid han dictado recientemente un auto que respalda la instrucción judicial sobre la posible comisión de delitos societarios, de administración ... desleal y falsedad documental por parte del que fuera presidente del Consejo de Enfermería de Castilla y León, Alfredo Escaja, y que sitúa al investigado en puertas de juicio, pues echa por tierra el recurso de apelación en el que pedía el sobreseimiento de la causa. Fuentes jurídicas explican que esta apelación era, en la práctica, el último 'cartucho' para evitar el banquillo y peticiones de pena de la Fiscalía y la acusación que alcanzan los diez años de prisión en un asunto penal.

