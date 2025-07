La estrategia de un inversor 'cripto' veinteañero en Valladolid: «Conviene mirar hacia China»

Invertir en criptomonedas es una tarea de alto voltaje , nunca es una apuesta segura. En este mundo, que los inversores describen «complejo» y «plagado de ... minas y dificultades», un solo error o actuar apresuradamente y sin cautela puede llevar al fracaso.

Por eso muchos de los usuarios que deciden destinar parte de su capital en las denominadas divisas digitales lo hacen «con cabeza» y desde el conocimiento de que no van a convertirse en nuevos ricos de la noche a la mañana. «No invierto en criptomonedas con la mirada puesta en alquilar yates de lujo en Miami, llenar de millones mi cuenta de banco o cambiar mi Casio por un Rolex de platino», afirma Roberto Nuevo, salmantino de 37 años y empleado por cuenta propia, que empezó a invertir en dinero digital años atrás, justo cuando comenzó la moda y la fiebre 'cripto'.

«Invierto solamente el dinero que me sobra» Roberto Nuevo Inversor en criptomonedas

El objetivo para él es más bien otro, similar a la hoja de ruta que mantiene el perfil inversionista más clásico, que moviliza sus activos en torno a acciones o fondos de inversión más prototípicos y tradicionales: dice querer obtener un «flujo extra de ingresos», por pequeño que sea, a la par que combatir los «efectos negativos de la inflación» sobre su economía personal y su poder adquisitivo. «Invierto solamente el monto de dinero que me sobra. En lugar de mantenerlo en el banco, inmóvil, compro fracciones de monedas que considero fiables, de cierto renombre, pero siempre con cabeza y mucha cautela. Es una estrategia muy volátil que conviene no tomarse a la ligera. Aquí nadie se hace rico, ni a corto ni a largo plazo», remarca.

Estafas y 'criptos' no fiables

Roberto Nuevo recuerda también, visiblemente enfadado, casos como el de $LIBRA, la criptomoneda que Javier Milei recomendó, publicitó y tan solo horas después arruinó a cientos de personas cuando su valor bursátil se desplomó a cero. «Yo no soy muy proclive a invertir en ese tipo de monedas nuevas que nacen, prometen el oro y luego no son ni siquiera de cobre. Tampoco tengo una formación amplísima en criptomonedas como para saber cuáles son las claves para saber qué 'tokens' sí y qué 'tokens' no. Me guío un poco por la intuición y, sobre todo, no pongo mi dinero en aquellas que no son conocidas. Mi cartera, por ejemplo, se compone de Bitcoin, Ethereum y Solana», explica.

En cuanto al tiempo que se necesita dedicar al control de la cartera de inversión, Nuevo asegura que es «muy relativo» y que depende del «perfil inversor» y de su agresividad. En su caso, lleva más de un mes sin revisar el estado o los beneficios que le reportan sus monedas. «Al principio, por ser la novedad, consultaba los portales casi a diario. Ahora trato de no obsesionarme demasiado. Sé que están ahí, pero al ser un activo y un mercado tan volátil puede ser que dentro de una hora la situación haya dado un giro radical de 180 grados».

«Trato de no obsesionarme. Llevo más de un mes sin consultar mi cartera de inversión» Roberto Nuevo Inversor en criptomonedas

La inversión en criptomonedas puede estar acompañada de otros planes de diversificación de capital más clásicos, como el de la compra de acciones en mercados bursátiles como el S&P 500 (la bolsa estadounidense que aglutina las quinientas compañías más fuertes de la órbita empresarial norteamericana) que, en palabras de Roberto Nuevo, es una vía inversora «incluso más fiable». «Invertir tan solo en criptomonedas sería absurdo. Conviene tener más horizontes. Las 'criptos' tienen que ser siempre un complemento a una estrategia de inversión que incluya, por ejemplo, paquetes de acciones de empresas estadounidenses», sentencia.

Alejandro S. (prefiere no dar su apellido para preservar su actividad inversora), estudiante de 26 afincado en Valladolid, es inversor desde los años de la pandemia y tampoco pone todos los huevos en la caja de las criptomonedas. Aunque su otro horizonte tampoco es del todo sencillo. Invierte en acciones de Apple, que pinta como otra opción «muy arriesgada». «No recomiendo poner el dinero ahí porque fluctúa mucho, al menos no si no tienes conocimientos previos. Por ejemplo, ahora está en un momento más débil que en los primeros meses del año, cuando alcanzó máximos, pero cuando se anuncie el próximo iPhone estoy seguro de que el precio por acción volverá a subir».

Influencias políticas

Para Alejandro, el principal indicador para tratar de predecir la oscilación de los precios de las criptomonedas no es otro que la política. Por ejemplo, afirma que «conviene mirar hacia China», pues las criptomonedas que el país asiático censura o directamente prohíbe tienen menor probabilidad de éxito internacional en cuanto que la demanda y el interés se reducen enormemente en esos casos. «Por ejemplo, también influye quién ocupa la Casa Blanca. Ahora está Trump, que es partidario de que existan aunque él personalmente no invierta. Eso disparó mucho el precio de las criptomonedas estadounidenses desde que asumiera la presidencia del país en enero», remarca.

«En esta esfera de las inversiones no existen apuestas seguras. No hay una criptomoneda que te garantice beneficios, éxito y retorno de ingresos. Quizá, inicialmente, la gente pueda llegar a pensar que Bitcoin lo es. No es así. Bitcoin tiene un nombre, cierta trayectoria y viabilidad, y por eso es la más recomendable. Habrá apuestas probables, pero ninguna es segura», comenta antes de recomendar que, para aprender a invertir, lo ideal es formarse primero y hacerlo solo con el dinero que uno puede permitirse perder.