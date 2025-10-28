El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Comienza el partido en Tordesillas
Una sanitaria inyecta una dosis de la vacuna frente a la gripe. E. P.

Castilla y León

Los diagnósticos de gripe y covid siguen a la baja mientras avanza la campaña de vacunación

La incidencia de casos detectados por los médicos centinelas en consulta en la última semana consolida la curva descendente de la anterior

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 28 de octubre 2025, 19:26

Comenta

La circulación de virus respiratorios sigue en tendencia descendente a tenor de los casos comunicados por los médicos centinelas entre el 20 y el 26 ... de octubre, una situación favorable que consolida la aminoración de diagnósticos iniciada la semana anterior. Así lo refleja el último Informe de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas que publicado por la Consejería de Sanidad en la tarde de este martes, mientras en paralelo avanza la campaña de vacunación en los centros de salud y bajo cita previa. «Los síndromes gripales se sitúan por debajo del umbral epidémico. Las urgencias y hospitalizaciones por infecciones respiratorias siguen en descenso», refleja el informe de seguimiento de la presencia de virus respiratorios. Mejoran también los diagnósticos de bronquitis y bronquiolitis, enfermedades que pueden poner en situación apurada a bebés y abuelos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Oti se hacía querer, siempre con una sonrisa»
  2. 2

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses
  3. 3

    Alertan de la presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes
  4. 4

    Médicos y técnicos sanitarios enfilan hacia ocho días de huelga en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  5. 5 Detenido un hombre tras arrastrar por el suelo a una trabajadora de un súper en Valladolid
  6. 6 Adiós al DNI permanente: la UE lo elimina y los mayores de 70 años tendrán que renovarlo
  7. 7

    La casa de los cadáveres de Valladolid
  8. 8 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  9. 9 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  10. 10 UGT denuncia «la situación laboral y asistencial» en una residencia de mayores de Arroyo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los diagnósticos de gripe y covid siguen a la baja mientras avanza la campaña de vacunación

Los diagnósticos de gripe y covid siguen a la baja mientras avanza la campaña de vacunación