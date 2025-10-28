Los diagnósticos de gripe y covid siguen a la baja mientras avanza la campaña de vacunación

La circulación de virus respiratorios sigue en tendencia descendente a tenor de los casos comunicados por los médicos centinelas entre el 20 y el 26 ... de octubre, una situación favorable que consolida la aminoración de diagnósticos iniciada la semana anterior. Así lo refleja el último Informe de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas que publicado por la Consejería de Sanidad en la tarde de este martes, mientras en paralelo avanza la campaña de vacunación en los centros de salud y bajo cita previa. «Los síndromes gripales se sitúan por debajo del umbral epidémico. Las urgencias y hospitalizaciones por infecciones respiratorias siguen en descenso», refleja el informe de seguimiento de la presencia de virus respiratorios. Mejoran también los diagnósticos de bronquitis y bronquiolitis, enfermedades que pueden poner en situación apurada a bebés y abuelos.

La incidencia del conjunto de estas infecciones, que agrupa a la covid, la gripe y patógenos que provocan refriados, bronquitis y bronquiolitis, se sitúa en una tasa de 531 casos por 100.000 habitantes, que mejora respecto a los 647 registrados entre el 13 al 19 de octubre para esa horquilla de ciudadanos. Esa cifra dejaba atrás un mini pico de casos constatado entre finales de septiembre y principios de octubre.

La situación que arroja el último informe elaborado por la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León consolida esa mejoría, que se produce en un momento en el que avanza la campaña de vacunación frente a la gripe y la covid, principalmente, bajo cita y para la población 'diana' preferente: mayores de 65 años, menores de 8, embarazadas y personas con enfermedades y factores de riesgos en los que estas infecciones pueden empeorar su estado de salud.

Ampliar Punto de vacunación. L. A. G.

Los patógenos respiratorios más detectados en las muestras centinelas durante la última semana son los rinovirus y enterovirus, promotores de catarros y resfriados, y la gripe A. «Tanto del subtipo H1 como del H3», explicita un documento que consigna que los virus de la gripe B y el VRS se detectan sólo de manera esporádica« y prosigue »el incremento en la circulación de los adenovirus y los virus de la parainfluenza«. Los penúltimos provocan de una amplia gama de infecciones, como resfriados, conjuntivitis, bronquitis y diarrea. Y la última genera cuadros similares a los de los resfriados que se prolongan de 3 a 10 días.

Mejor que en el País Vasco

La situación que los datos dibujan en Castilla y León difiere de la que presentan comunidades vecinas como el País Vasco, que ha habilitado ya puntos de vacunación sin cita previa y para toda la ciudadanía sin distinción, ante la previsión de un pico de contagios con repercusión en centros de salud y hospitales. El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, explicó este lunes que, de momento, la incidencia del virus de la gripe en Castilla y León es baja y recordó, en declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que en la comunidad ya se habían vacunado en los primeros 15 días del mes a la población más vulnerables, los mayores y personas con discapacidad que viven en centros residenciales y los trabajadores que les atienden.

El consejero puntualizó que, aún así, en el caso de se produzcan aumento en las cifras de contagios, la Junta tomará las «medidas oportunas para facilitar la vacunación de la población».