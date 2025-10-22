La onda postverano de gripe y covid afloja con menos urgencias y hospitalizaciones

Avanza octubre y lo hace adentrándose en la campaña de vacunación frente a la gripe, el covid y otros virus respiratorios y con un ... retroceso de las infecciones por estos agentes patógenos que habían provocado una pequeña onda de casos al término del verano, en la última semana de septiembre, dejándose notar en los hospitales con ingresos por bronquitis y bronquiolitis que afectaban, sobre todo, a personas mayores de 75 años.

El rastro de los virus respiratorios se ha dejado notar en consultas y en los centros hospitalarios en las últimas semanas, pero el informe de Vigilancia de las Infecciones Respitarorias Agudas que puntualmente publica la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León refleja entre las muestras analizadas del 13 al 19 de octubre un descenso del conjunto de los diagnósticos, que los especialistas atribuyen a «la menor actividad de la gripe y del covid-19, que han presentado una pequeña onda en las pasadas cuatro semanas». Esa aminoración de los casos conlleva también un descenso en la llegada de enfermos a los servicios de Urgencias, al presentar situaciones de evolución más complicada, y también de los ingresos. «Las urgencias y hospitalizaciones por infecciones respiratorias también han descendido», recoge el informe oficial publicado por la Consejería de Sanidad.

La tasa de infecciones entre el 13 y el 19 de octubre se sitúa Castilla y León en 647 casos por 100.000 habitantes, frente a los 766 que consignó el informe de vigilancia del 29 de septiembre al 5 de octubre. Ahí fue cuando se detectó esa pequeña onda impulsada por los virus de la gripe y la covid (con algún brote declarado en agosto en Valladolid), pero que no llegaban a alcanzar umbrales a partir de los cuales entran a valorarse los riesgos epidémicos, ni siquiera de intensidad baja. Circulaba en ese momento el coronavirus, el virus de la gripe A y rinovirus y adenovirus que son los que suelen cuajar en resfriados y catarros.

En ese termómetro que mide la intensidad epidémica sí que entran ahora, en el primer escalón, el del nivel más bajo, las bronquitis y las bronquiolitis. Son enfermedades respiratorias que en bebés y personas mayores pueden cursar con gravedad y hospitalización. El principal causante es el virus respiratorio sincitial (VRS), del que se vacunó con éxito a los pequeños el año pasado, con un recorte de los ingresos en hospital. Ese buen resultado ha llevado a extender en esta campaña esa inmunización en Castilla y León a mayores y personas con discapacidad que viven en residencias y a personas con patología pulmonar seria de base.

La situación que se presentó a finales de septiembre ha mejorado en las últimas semanas. «Disminuye la circulación del SARS-CoV-2 y continúa la del rinovirus y enterovirus y gripe A, tanto del subtipo H1 como H3», consignan los redactores de un informe sanitario que señala que la gripe de tipo B se detecta de manera esporádica y que se aprecia un incremento de la circulación de adenovirus varios y del los virus de parainfluenza. Estos últimos suelen cursar con goteo nasal, enrojecimiento o hinchazón de los ojos y tos perruna, síntomas que duran entre tres y diez días, pero con cansancio que puede ser más persistente.

La mejora del escenario de contagios de gripe y covid (se especifica que puede provocar neumonía) coincide con el inicio de la vacunación para afrontar la temporada alta de los virus respiratorios para los grupos de inmunización preferente: mayores de 65 años, niños menores de 8, embarazadas y personas con enfermedades de base que pueden tener complicaciones con una infección. Hay comunidades en las que se están preparando ante un posible adelanto del pico de contagios de gripe y covid, que en la temporada pasada se concentró en las semanas posteriores a la Navidad y fue moderado, sin comprometer la actividad hospitalaria. Es el caso del País Vasco, que ya ha preparado en Bilbao un centro de vacunación al que puede ir cualquier ciudadano de más de 14 años sin necesidad de pedir cita previa. Empieza a funcionar este viernes 24 y tiene como objetivo acelerar la cobertura vacunal.

Esa herramienta de puntos de vacunación abiertos a la población general la aplicó en la campaña pasada la Junta de Castilla y León, pero casi en diciembre, con los contagios cogiendo ola ascendente y una tasa de inmunización que no cumplía los objetivos a esa altura del calendario.

Los informes de vigilancia epidemiológica de los virus respiratorios tomarán el pulso a la situación de Castilla y León cada semana.