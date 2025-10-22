El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vacunación de la gripe en la campaña pasada en un centro de salud de Palencia. M. Brágimo

Valladolid

El calendario de vacunas cumple 50 años entre cambios que están al caer y cifras que avalan su efectividad

Valladolid acoge esta semana un simposio estatal de vacunólogos que defienden el acierto de esta herramienta para erradicar o reducir a mínimos enfermedades históricas y controlar las infecciones emergentes

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:49

Valladolid acogerá esta semana una reunión de expertos en vacunas que pondrán en valor los 50 años del calendario de vacunación en España, con cifras ... y datos que despojan de argumentos a las corrientes negacionistas. Una programación establecida a nivel estatal de manera gratuita y de fácil accesibilidad para el ciudadanos que como herramienta de salud pública ha permitido erradicar enfermedades como la viruela, eliminar la poliomielitis y rebajar a mínimos casi intrascendentes los casos de sarampión, difteria, tosferina, tétanos o meningitis. Es lo que prueban las cifras del antes, el durante y el después.

