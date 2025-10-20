Convocada una subvención para fomentar la contratación temporal de desempleados

E. N. Lunes, 20 de octubre 2025, 09:00 Comenta Compartir

La Presidencia del Servicio Público de Empleo de Castilla y León convocó subvenciones públicas destinadas a fomentar la contratación temporal de personas desempleadas, en el ámbito de colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro para la prestación de servicios de interés general y social en la comunidad de Castilla y León, para el año 2025, según un extracto de una orden anterior, publicado este lunes por el Bocyl.

Los beneficiarios, en este sentido, serán las entidades privadas con personalidad jurídica propia sin ánimo de lucro, con el fin de financiar los costes salariales, incluida la cotización empresarial a la Seguridad Social por todos los conceptos, de las personas contratadas para la prestación de servicios de interés general y social.

La cuantía máxima de la subvención a percibir por las entidades beneficiarias será igual al resultado de multiplicar el número de personas contratadas por el número de meses de duración del contrato formalizado con cada una de ellas (seis meses, periodo máximo subvencionable), y por el importe de la cuantía mensual que le corresponda en función del grupo de cotización a la Seguridad Social de la persona contratada. La citada cuantía máxima se reducirá proporcionalmente en función de la jornada realizada, cuando los contratos se concierten a tiempo parcial.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles computados desde este martes.

