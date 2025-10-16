El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oficina de la Seguridad Social en la calle Boston de Valladolid, en una imagen de archivo. Carlos Espeso

Castilla y León gana 2.044 afiliados extranjeros en el último mes y cierra septiembre con 103.586

La comunidad registra un repunte del 13% en la comparativa interanual, el tercero más alto de España

E. N.

Jueves, 16 de octubre 2025, 10:02

Comenta

Castilla y León ganó 2.044 afiliados extranjeros a la Seguridad Social en septiembre respecto a agosto, al cerrar el noveno mes del año con 103.586. Se trata de un aumento del dos por ciento, frente al 0,6% de España, donde la cifra aumentó en 19.073 efectivos, hasta los 3.088.341, según los datos ofrecidos este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y recogidos por la Agencia Ical.

En comparación con los datos de hace un año, la comunidad registró un repunte del 13%, con 11.941 afiliados nuevos, por encima de la subida nacional, que se cifró en el 7%, con 204.053 afiliados más. La afiliación fue dispar en septiembre según cada autonomía, con once comunidades en las que subió el número, con La Rioja (8,8%), Extremadura (6,2%) y Navarra (2,5%) a la cabeza. A la contra, la mayor caída se produjo en Murcia con una bajada del 3,2%.

En conjunto, un 89,1% de los afiliados extranjeros en la comunidad se encuadra en el Régimen General, hasta los 92.341, con mayor peso en los sectores de Hostelería (15,4%, con 14.251), Industria Manufacturera (12,3%, con 11.426), Comercio (9,3%, con 8.590) y Construcción (8,5%, con 7.912). Mientras, el Régimen de Autónomos contabilizó 11.245 afiliados extranjeros, el 10,8% del total.

Si se analizan los datos, se observa que la mayoría de los afiliados extranjeros procede de Rumanía (14.186), seguidos por los originarios de Marruecos (13.178) y de Colombia (12.481). También hay 9.651 búlgaros, 9.325 venezolanos, así como 4.866 portugueses.

Evolución provincial

En cuanto a la evolución mensual por provincias, todas aumentaron salvo Segovia, que anotó una caída del 1,7% y 259 menos, y Ávila, con una bajada del 0,9% y 63 menos. En el lado opuesto, Soria encabezó los ascensos, con una subida del 5% y 316 más; seguida por Valladolid, 4,2 por ciento y 882 más; Burgos, 4,1% y 786 más, y Zamora, 3,1% y 157 más. A continuación, se sitúan las subidas del 0,8% en León (110); del 0,7% en Palencia (46) y Salamanca (68).

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan el cadáver de una mujer en el sofá de su casa del centro de Valladolid
  2. 2 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  3. 3 Requisadas decenas de bufandas y banderines durante el España-Bulgaria en Valladolid
  4. 4 Expulsan de China a un ciclista del Burgos BH y le prohíben la entrada de por vida por un mensaje ofensivo
  5. 5

    Cierra la tienda Santiveri de Cebadería que albergó El molino de chocolate
  6. 6

    El cantante de Coldplay suena para la banda sonora en la boda de la hija de Banderas en Valladolid
  7. 7

    Un repartidor salva la vida en Rioseco a un conductor con un ataque epiléptico
  8. 8

    Las parejas con hijos pero sin papeles también tendrán derecho a la pensión de viudedad
  9. 9

    «Al acabar la carrera tenía claro que me iba a quedar en el campo»
  10. 10 Desvelan el sueldo de Sarah Santaolalla como colaboradora en TVE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Castilla y León gana 2.044 afiliados extranjeros en el último mes y cierra septiembre con 103.586

Castilla y León gana 2.044 afiliados extranjeros en el último mes y cierra septiembre con 103.586