Castilla y León gana 2.044 afiliados extranjeros en el último mes y cierra septiembre con 103.586 La comunidad registra un repunte del 13% en la comparativa interanual, el tercero más alto de España

Castilla y León ganó 2.044 afiliados extranjeros a la Seguridad Social en septiembre respecto a agosto, al cerrar el noveno mes del año con 103.586. Se trata de un aumento del dos por ciento, frente al 0,6% de España, donde la cifra aumentó en 19.073 efectivos, hasta los 3.088.341, según los datos ofrecidos este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y recogidos por la Agencia Ical.

En comparación con los datos de hace un año, la comunidad registró un repunte del 13%, con 11.941 afiliados nuevos, por encima de la subida nacional, que se cifró en el 7%, con 204.053 afiliados más. La afiliación fue dispar en septiembre según cada autonomía, con once comunidades en las que subió el número, con La Rioja (8,8%), Extremadura (6,2%) y Navarra (2,5%) a la cabeza. A la contra, la mayor caída se produjo en Murcia con una bajada del 3,2%.

En conjunto, un 89,1% de los afiliados extranjeros en la comunidad se encuadra en el Régimen General, hasta los 92.341, con mayor peso en los sectores de Hostelería (15,4%, con 14.251), Industria Manufacturera (12,3%, con 11.426), Comercio (9,3%, con 8.590) y Construcción (8,5%, con 7.912). Mientras, el Régimen de Autónomos contabilizó 11.245 afiliados extranjeros, el 10,8% del total.

Si se analizan los datos, se observa que la mayoría de los afiliados extranjeros procede de Rumanía (14.186), seguidos por los originarios de Marruecos (13.178) y de Colombia (12.481). También hay 9.651 búlgaros, 9.325 venezolanos, así como 4.866 portugueses.

Evolución provincial

En cuanto a la evolución mensual por provincias, todas aumentaron salvo Segovia, que anotó una caída del 1,7% y 259 menos, y Ávila, con una bajada del 0,9% y 63 menos. En el lado opuesto, Soria encabezó los ascensos, con una subida del 5% y 316 más; seguida por Valladolid, 4,2 por ciento y 882 más; Burgos, 4,1% y 786 más, y Zamora, 3,1% y 157 más. A continuación, se sitúan las subidas del 0,8% en León (110); del 0,7% en Palencia (46) y Salamanca (68).